Audi e-tron GT Concept tanıtıldı! Elektrikli otomobil sınıfının yeni yıldızı

Tam Boyutta Gör

Geçtiğimiz günlerde Audi tarafından kamuflajlı görselleri paylaşılan elektrikli e-tron GT Concept, artık tüm örtülerinden kurtulmuş bir şekilde karşımızda duruyor. Audi Sport ve Porsche işbirliği sonucunda ortaya çıkan e-tron GT Concept, üretime girdiğinde elektrikli otomobil pazarına yeni bir soluk getirecek gibi görünüyor.

Audi e-tron GT Concept’in tasarımını değerlendirmeden önce, Alman üreticinin konsept araç ile üretim versiyonu arasında görsel açıdan çok küçük farklılıklar olacağını söylediğini belirtmekte fayda var. Yani karşımızda duran konsepti bu haliyle üretim bandına çıkacak gibi düşünebiliriz. Audi e-tron GT Concept’in uzunluğu 4.96 m, genişliği ise 1.96 m olarak ölçülüyor. Yani Audi A7 Sportback ile aynı ölçülere sahip. Aracın aks mesafesi de 2.90 metre olarak ölçülüyor.

Başta da belirttiğimiz gibi e-tron GT Concept, Audi Sport ve Porsche işbirliğinin bir ürünü olarak karşımızda duruyor. Bu ortaklık, kullanılan platform ve batarya paketini kapsıyor. Porsche Taycan ile aynı platformu kullanacak aracın tek şarjla 400 km menzil sunması bekleniyor. 800 voltluk sistem sayesinde 20 dakikada bataryanın yüzde 80’i doldurulabiliyor.

Performansı RS modellerini aratmayacak

Audi, e-tron GT’nin performans konusunda RS rozeti taşıyan modelleri aratmayacağını belirtiyor. Üretim bandından toplamda 434 kW (582 hp) güçle inecek çift motorlu aracın 0-100 km/s hızlanmasını 3.5 saniyede, 0-200 km/s hızlanmasını da 12 saniyede tamamlaması bekleniyor. E-tron GT’nin maksimum hızı da menzil değerini düşürmemek adına 240 km/s ile sınırlandırılacak.

Agresif bir tasarıma sahip olan Audi e-tron GT Concept’in altıgen ızgarası, sportif tamponu ve şimşek benzeri grafiklere sahip Matrix LED farları oldukça etkileyici görünüyor. Yandan bakıldığında aracı kaslı gösteren çizgiler ve 285/30 lastiklerle çevrili 22 inçlik büyük jantlar ilk göze çarpan detaylar oluyor. Arka tarafta yeni Audi modellerinden aşina olduğumuz bir ışıklandırma grubu ve sportif bir difüzör dikkat çekiyor.

Sesli komut ve otonom sürüş

Audi e-tron GT Concept’in kabin tarafı oldukça sade görünüyor. Göz yormayan detayların bulunduğu yaşam alanında üç kollu sportif direksiyon, dijital gösterge paneli ve bilgi-eğlence ekranları ve piano black orta konsol göze çarpıyor. Araçtaki dokunmatik ekranlar, akıllı asistan sayesinde sesli olarak da yönetilebiliyor. Otomobilin üretim versiyonunda seviye 3 otonom sürüş teknolojisinin bulunacağı da verilen bilgiler arasında.

Audi’nin ürün gamındaki üçüncü elektrikli model olacak e-tron GT’nin 2020 yılında üretim bandına çıkması bekleniyor. Teslimatlar ise 2021 yılının ilk aylarından itibaren yapılacak.

https://www.audi-mediacenter.com/en/presskits/audi-e-tron-gt-concept-11029