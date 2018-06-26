Audi, ilk tam elektrikli aracının tanıtım tarihini erteledi

İlk tam elektrikli modeli E-Tron Suv’u seri üretime hazırlayan Audi, şimdiye dek üzerine kamuflaj giydirilmiş pek çok prototiple karşımıza çıkarak büyük bir merak uyandırdı. Alman üretici, E-Tron’un lansman tarihini 30 Ağustos olarak belirlemişti. Fakat yapılan yeni bir açıklamayla bu tarihin ertelendiği belirtildi.

Alman üretici tarafından yapılan açıklamada ertelemenin sebebi olarak organizasyona hazırlık sürecinde yaşanan aksaklıklar gösterildi. Tam elektrikli Audi E-Tron SUV’un 30 Ağustos yerine henüz belirlenmeyen bir tarihte Amerika’da tanıtılacağı belirtildi. Audi her ne kadar aksaklık dese de, ertelemenin CEO Rupert Stadler’in tutuklanmasından bir hafta sonra yapılması aslında asıl nedenin emisyon skandalıyla alakalı olabileceğine işaret ediyor.

Audi E-Tron özellikleri ve fiyatı

Audi’nin ilk tam elektrikli aracı E-Tron SUV’un WLTP standartlarına göre 400 km civarında bir menzile sahip olması bekleniyor. Zemin boyunca uzanan 95 kWh’lık lityum iyon bataryalar yüksek hızlı şarj istasyonları aracılığı ile yarım saatte yüzde 80 doluluk oranı sağlayacak. Kullanılacak üç elektrikli motordan totalde 435 beygir güç elde edilecek.

Audi E-Tron SUV, seri üretimde ilk kez kullanılacak sanal yan aynalara sahip olmasıyla da dikkat çekiyor. Fakat bu özellik yalnızca yasal olarak izin verilen ülkelerde opsiyon olarak bulunacak. E-Tron’un Almanya’daki başlangıç fiyatı ise 80 bin euro olacak.

https://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/audi-delays-e-tron-suv-launch