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Müzik / Ses Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xiaomi'den Luca Bignardi imzalı yeni kulaklık

Çinli teknoloji devi Xiaomi, akustik ayarlamaları Grammy ödüllü Luca Bignardi tarafından yapılan yeni kulaklık modelini satışa sundu. Xiaomi Mi In-Ear Headphones Pro HD yüksek kalitede ses vadediyor.
2 yıl
3,9b
1
21
Müzik / Ses Sistemleri
Onur Seven
Haber Editörü
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Çinli şirket Xiaomi, Mi In-Ear Headphones Pro HD model kulaklığını ABD pazarında piyasaya sürdü. Şirketin çevrimiçi mağazasından satın alınabilecek aksesuar 39.99 dolarlık bir fiyat etiketine sahip.
Xiaomi Mi In-Ear Headphones Pro HD, hibrid çift dinamik ve dengeli armatür sürücüler ile birlikte geliyor. Şirket, çift dinamik sürücünün basları koruyarak, ara tonları yumuşak tutan ve daha tok ve zengin ayrıntılarla ses sağlayan grafen malzemeden yapıldığını söylüyor. Ayrıca dengeli armatür sürücünün ana melodi için yüksek notaların zengin ayrıntılarını koruduğunu, bu nedenle üç bantlı dengeleme etkisi yaşatabildiği belirtiliyor.
Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S8, Harman markalı stereo hoparlörlerle gelebilir"
Kulaklık dahili bir doğal ses ekolayzırının yanında daha fazla dayanıklılık ve daha az karmaşıklık için gerilebilir TPE mat kablolamayla geliyor. Daha iyi kavrama için 45 derece açılı kulak içi tasarım sunan ürünün çalan müziği kontrol etmenize izin veren metal üç düğmeli kumandası var. Bu fonksiyon hem Android hem de iOS akıllı telefonlarla çalışabiliyor.
Xiaomi Mi In-Ear Headphones Pro HD, sesli arama için yerleşik mikrofon ile birlikte geliyor ve sadece 17 gram ağırlığında. Ayrıca çıkış başına 98dB hassasiyet seviyesi, 32 Ohm empedansa ve 20-40000Hz frekans tepki aralığı sunuyor. Yalnızca Gümüş renk seçeneğine sahip aksesuarın akustik ayarlamaları Grammy Ödüllü Luca Bignardi tarafından yapılmış.

http://www.androidheadlines.com/2016/12/xiaomi-mi-pro-hd-in-ear-headphones-land-in-us-for-39.html Yorum Yaz
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cansev07 2 yıl en beğenilen
ne grafen miş arkadaş neyde kullanılsa hemen en iyisi oluyor.
2 Yanıt Yanıtla +14
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Neyinkafasi 2 yıl cansev07
cansev07

ne grafen miş arkadaş neyde kullanılsa hemen en iyisi oluyor.

Seste iyi, pilde iyi,ssd-nand bellekte iyi, yarı iletken olarakta iyi,kalem ucu olarakta iyi, herşeyde iyi.

Bu arada hybrid kulaklığım var,oldukça memnunum.Tek sevmediğim noktası kulağa giren mat silikonları.(bana tuhaf bir his veriyor nedense)Bu yüzden başka bir kulaklığın silikonları ile kullanıyorum,fiyatına göre oldukça kaliteli bir kulaklık bence.Sesi,dayanıklılığı,görüntüsü,kulakta duruşu oldukça iyi.Xiaomi candır.
cansev07ne grafen miş arkadaş neyde kullanılsa hemen en iyisi oluyor.Seste iyi, pilde iyi,ssd-nand bellekt...
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alexander vasilievich 2 yıl
Bu kulaklık rock zircondan iyimidir acaba ?
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The Mühendis 2 yıl
Alıp kullanan var mı
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freezeboi 2 yıl
Xiaomi gereksiz pahalı artık.
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Mair 2 yıl
E kapitalizmin bir uzantısı olarak talep arttıkça fiyatı da artıyor.
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SAFİMARANGA 2 yıl
Bende 24 dolara banggood'dan sipariş verdim hadi bakalım.
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RoadSing3r 2 yıl
Ürünü banggood dan indirim kuponu ile 23.99 dolar'a aldım, bakalım nasıl bir şey bizi bekliyor..
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zazian_12 2 yıl RoadSing3r
RoadSing3r
Ürünü banggood dan indirim kuponu ile 23.99 dolar'a aldım, bakalım nasıl bir şey bizi bekliyor..

Hocam indirimi nasıl aldınız. Bende görünmüyor ?
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Fenomenon 2 yıl
gearbest'te 26$
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seref35 2 yıl
Hybrid severek kullandım sesler temiz ve detaylıydı.Bass bir tık azdı şimdi her şey iyi gibi.
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kadirirdem 2 yıl
xiaomi'nin ürünleri genelde güzel oluyor denemek lazım...
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cansev07 2 yıl en beğenilen
ne grafen miş arkadaş neyde kullanılsa hemen en iyisi oluyor.
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Neyinkafasi 2 yıl cansev07
cansev07

ne grafen miş arkadaş neyde kullanılsa hemen en iyisi oluyor.

Seste iyi, pilde iyi,ssd-nand bellekte iyi, yarı iletken olarakta iyi,kalem ucu olarakta iyi, herşeyde iyi.

Bu arada hybrid kulaklığım var,oldukça memnunum.Tek sevmediğim noktası kulağa giren mat silikonları.(bana tuhaf bir his veriyor nedense)Bu yüzden başka bir kulaklığın silikonları ile kullanıyorum,fiyatına göre oldukça kaliteli bir kulaklık bence.Sesi,dayanıklılığı,görüntüsü,kulakta duruşu oldukça iyi.Xiaomi candır.
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vaziyetu 2 yıl cansev07
cansev07
ne grafen miş arkadaş neyde kullanılsa hemen en iyisi oluyor.

piston 2 çıktığında berilyum kullanılıyor diye reklam kıyamet bin paraydı. ürün sonuçta ne çıktı ? yerkürede üretilen en basit kulaklıklardan biri çıktı. şimdi esamesi okunmuyor, nerede bizim f/p kralı havadar sahneli canavar ? madem o kadar güzeldi niye kimse aramıyor artık. aramazsan arama yar aramazsan arama...
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Cenkay KESER 2 yıl
banggood.com/...
Coupon 1 yazan yere tıklayarak 21 TL lik indirim alabilirsiniz. 86 TL'ye geliyor takip no ile 88 TL'ye geliyor.
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