Xiaomi'den Luca Bignardi imzalı yeni kulaklık

Mi In-Ear Headphones Pro HD model kulaklığını ABD pazarında piyasaya sürdü. Şirketin 39.99 dolarlık bir fiyat etiketine sahip. Çinli şirket Xiaomi,model kulaklığını ABD pazarında piyasaya sürdü. Şirketin çevrimiçi mağazasından satın alınabilecek aksesuarbir fiyat etiketine sahip.

Xiaomi Mi In-Ear Headphones Pro HD, hibrid çift dinamik ve dengeli armatür sürücüler ile birlikte geliyor. Şirket, çift dinamik sürücünün basları koruyarak, ara tonları yumuşak tutan ve daha tok ve zengin ayrıntılarla ses sağlayan grafen malzemeden yapıldığını söylüyor. Ayrıca dengeli armatür sürücünün ana melodi için yüksek notaların zengin ayrıntılarını koruduğunu, bu nedenle üç bantlı dengeleme etkisi yaşatabildiği belirtiliyor.

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Kulaklık dahili bir doğal ses ekolayzırının yanında daha fazla dayanıklılık ve daha az karmaşıklık için gerilebilir TPE mat kablolamayla geliyor. Daha iyi kavrama için 45 derece açılı kulak içi tasarım sunan ürünün çalan müziği kontrol etmenize izin veren metal üç düğmeli kumandası var. Bu fonksiyon hem Android hem de iOS akıllı telefonlarla çalışabiliyor.

Xiaomi Mi In-Ear Headphones Pro HD, sesli arama için yerleşik mikrofon ile birlikte geliyor ve sadece 17 gram ağırlığında. Ayrıca çıkış başına 98dB hassasiyet seviyesi, 32 Ohm empedansa ve 20-40000Hz frekans tepki aralığı sunuyor. Yalnızca Gümüş renk seçeneğine sahip aksesuarın akustik ayarlamaları Grammy Ödüllü Luca Bignardi tarafından yapılmış.

http://www.androidheadlines.com/2016/12/xiaomi-mi-pro-hd-in-ear-headphones-land-in-us-for-39.html