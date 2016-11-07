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Audi'nin de emisyon sonuçlarında hile yaptığı söyleniyor

Volkswagen grubunun bir üyesi olan Audi'nin de geçtiğimiz yıllarda patlak veren emisyon sonuçları skandalından etkilendiği ve testlerde Audi'nin de hile yaptığı söyleniyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Göksel Ali Pehlivan
Yazar
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California Hava Kaynakları Platformu(California Air Resources Board) bildirdiğine göre açıklanandan daha fazla VW grubu araçta emisyon testlerinde hile yapılmış.

Audi de emisyon skandalına dahil 

WSJ ve Reuters(Alman gazetesi Bild kaynaklarıyla) Audi'nin testlerde yanlış sonuçları gizlemek için kullandığı yazılımın incelenmesinden bahsediyor. İlk bilgiler dört ay önce gelmiş olsa da VW, Audi veya CARB tarafından topluma açık bir bilgilendirme yapılmadı.
 Kaynaklara göre yazılım test ortamını algılayacak şekilde yani düz, yavaş yolu algılıyor ve vites oranlarını küçültüyor. Ancak CARB'ın testlerinde yazılımın test sırasında devre dışı bırakılmasının direksiyonu çevirmek kadar kolay olduğunu ve değerlerin değiştiğini bulmuşlar. Audi'nin aynı yazılımı Mayıs 2016'dan sonra kullanmaya devam ettiğine inanılıyor. 
Elbette daha önce patlak veren emisyon skandalında Audi'nin bazı modelleri de etkilenmişti ancak bu sefer eğer iddialar doğruysa çok daha büyük sorunlar açacak bir yola girilmiş demek oluyor. VW ve CARB tarafından ise henüz cevap gelmiş değil.

https://www.engadget.com/2016/11/07/audi-reportedly-cheated-gas-engine-emissions-tests-too/ Yorum Yaz
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kill1033 3 yıl en beğenilen joven
joven

Batı'lıların gün geçmiyorki bir sahtekarlığı duyulmasın



Atalar boşuna söylememiş yalancının mumu yatsıya

kadar yanar diye



Batı sevdalılarına duyurulur

VW grubu hile yaptı diye bütün batıyla gemileri yaktın.

Ülkemizde Almanya'dakinin kaç katı sahtekar var cümle alem biliyor.
jovenBatı'lıların gün geçmiyorki bir sahtekarlığı duyulmasınAtalar boşuna söylememiş yalancının mumu yatsıya
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1 Yanıt Yanıtla +28
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DH Misafiri 3 yıl
yerli araba gelsin artık
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CENS. 3 yıl
Bi cengaver şirket çıksa da Audi'yi VW'nin elinden alsa.
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kadirirdem 3 yıl
vay be Alman üreticilere bak sen....
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silver0021 3 yıl
O ustteki aracin emisyonu patlasa nolacak be tasarimda kalitede zirveyi oynuyor adamlar. Amerikan arabalarinin verimsiz motorlarindan daha iyi olduklari bir gerçek. Chevy suburban gibi 5.6lt bi arac almaktansa kim istemez volvo xc90a binmeyi. Daha seri daha atak. Amerikali once araba yapmayi ogrensin bol keseden hacim arttirip cevrenin ırzına gecmeyi once kendi ulkesinde bıraksın. Almanin emisyonuna takilacagina once kendi ülkesinin batik bitik arac firmalarina bi onlem alsın.
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Eeltorm 3 yıl
Audi hile yapmış. '' HÖÖ BATILILAR SAHTEKAR CANLARI CEHENNEME''
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silversmith 3 yıl
NOx'u savunan tek millet olarak yine tarihe geçeceğiz.
bgbakimservisim.com/...
Amo komyonlor on nomoro yoğ yokuyorlor.
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-Uzumaki Naruto- 3 yıl
Güzelim markayı kötülüyorlar.
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BekirTemel 3 yıl
Çünkü VAG grubunda olmanın da vahşi bir tadı var

Öyle vahşi bir tad ki dayanılır gibi değil

Çünkü ''AUDİ de emisyon skandalına dahil''

Çünkü volkswagen ve audi hala sevgili

...... yaktın güzelim markaları voswos......
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