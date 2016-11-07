Audi'nin de emisyon sonuçlarında hile yaptığı söyleniyor

California Hava Kaynakları Platformu(California Air Resources Board) bildirdiğine göre açıklanandan daha fazla VW grubu araçta emisyon testlerinde hile yapılmış.

Audi de emisyon skandalına dahil

WSJ ve Reuters(Alman gazetesi Bild kaynaklarıyla) Audi'nin testlerde yanlış sonuçları gizlemek için kullandığı yazılımın incelenmesinden bahsediyor. İlk bilgiler dört ay önce gelmiş olsa da VW, Audi veya CARB tarafından topluma açık bir bilgilendirme yapılmadı.

Kaynaklara göre yazılım test ortamını algılayacak şekilde yani düz, yavaş yolu algılıyor ve vites oranlarını küçültüyor. Ancak CARB'ın testlerinde yazılımın test sırasında devre dışı bırakılmasının direksiyonu çevirmek kadar kolay olduğunu ve değerlerin değiştiğini bulmuşlar. Audi'nin aynı yazılımı Mayıs 2016'dan sonra kullanmaya devam ettiğine inanılıyor.

Elbette daha önce patlak veren emisyon skandalında Audi'nin bazı modelleri de etkilenmişti ancak bu sefer eğer iddialar doğruysa çok daha büyük sorunlar açacak bir yola girilmiş demek oluyor. VW ve CARB tarafından ise henüz cevap gelmiş değil.

https://www.engadget.com/2016/11/07/audi-reportedly-cheated-gas-engine-emissions-tests-too/