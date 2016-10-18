Audi'nin tamamen elektrikli araç serisi 'e-tron' adını kullanacak

Alman otomobil üreticisi Audi ileride üreteceği elektrikli araç modellerinin 'e-tron' adını kullanacağını duyurdu. Firma yöneticisi Rupert Stadler'dan gelen açıklamaya göre bu isim başta herhangi bir model takısı olmadan kullanılacak.

Bu şekilde kullanımı ilk başlarda sadece Audi Quattro modeli olarak bilinen Quattro sistemine benzeten Stadler, uzun vadede e-tron isminin tamamen elektrikli güç aktarma organları yapısını temsil edeceğini belirtiyor.

Bunun yanısıra firma diğer normal modeller de e-tron ismini kullanmaya devam edecek. Audi şu anda Q7 SUV ve A3 Sportback modellerinin e-tron versiyonlarını sunsa da bu modellerde elektrik ve içten yanmalı motora sahip hibrit sistemler bulunuyor. Bu modeller dışında e-tron takısına sahip tamamen elektrikli bir R8 versiyonunu da satan firma bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde bu modelin üretimine son verdi.

Stadler aynı zamanda yaptığı açıklamada e-tron ismine sahip modelin 2015 Frankfurt Otomobil Fuarında sergilenen E-Tron Quattro konseptini temel alan bir SUV modeli olacağını belirtirken firmanın sonrasında 2020 yılına kadar ufak bir hatchback ve sedan bir araç piyasaya süreceğini söylüyor.

http://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/audi-e-tron-name-confirmed-first-ev-model