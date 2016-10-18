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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Audi'nin tamamen elektrikli araç serisi 'e-tron' adını kullanacak

Audi gelecekteki tamamen elektrikli araçların 'e-tron' ismini kullanacağını doğruladı. Firma yöneticisinden gelen açıklamaya göre firma 2020'ye kadar piyasaya elektrikli SUV,hatchback ve sedan sürecek
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Alman otomobil üreticisi Audi ileride üreteceği elektrikli araç modellerinin 'e-tron' adını kullanacağını duyurdu. Firma yöneticisi Rupert Stadler'dan gelen açıklamaya göre bu isim başta herhangi bir model takısı olmadan kullanılacak.
Bu şekilde kullanımı ilk başlarda sadece Audi Quattro modeli olarak bilinen Quattro sistemine benzeten Stadler, uzun vadede e-tron isminin tamamen elektrikli güç aktarma organları yapısını temsil edeceğini belirtiyor.
Bunun yanısıra firma diğer normal modeller de e-tron ismini kullanmaya devam edecek. Audi şu anda Q7 SUV ve A3 Sportback modellerinin e-tron versiyonlarını sunsa da bu modellerde elektrik ve içten yanmalı motora sahip hibrit sistemler bulunuyor. Bu modeller dışında e-tron takısına sahip tamamen elektrikli bir R8 versiyonunu da satan firma bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde bu modelin üretimine son verdi.
Stadler aynı zamanda yaptığı açıklamada e-tron ismine sahip modelin 2015 Frankfurt Otomobil Fuarında sergilenen E-Tron Quattro konseptini temel alan bir SUV modeli olacağını belirtirken firmanın sonrasında 2020 yılına kadar ufak bir hatchback ve sedan bir araç piyasaya süreceğini söylüyor.

http://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/audi-e-tron-name-confirmed-first-ev-model Yorum Yaz
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20likcivi 3 yıl en beğenilen
güneş enerji kiti şuan yeterli olmaz. Mesela arabanın tavanı 2 metre kare olsa yada 3
Metre karede çok güç veren 200-220 watt veriyor. Diyelim 250 versin. 2 metre karede saate 500 watt eder. Günde 8 saat düzgün güneş göre 4 Kw eder. Bu araçların pili minimum 50 kw. Yani bir günde güneş enerjisi ile yüzde 8 sarj edebilirsin ki bunun için harcadığın paraya değmez.
güneş enerji kiti şuan yeterli olmaz. Mesela arabanın tavanı 2 metre kare olsa yada 3Metre karede çok güç veren 200-220 watt veriyor. Diyelim 250 versin. 2...
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teramit 3 yıl
E1 E2 E3 ... diye gitseydin ya
A1 A2 A3 A4 .. diye isim yapmışken
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20likcivi 3 yıl en beğenilen
güneş enerji kiti şuan yeterli olmaz. Mesela arabanın tavanı 2 metre kare olsa yada 3
Metre karede çok güç veren 200-220 watt veriyor. Diyelim 250 versin. 2 metre karede saate 500 watt eder. Günde 8 saat düzgün güneş göre 4 Kw eder. Bu araçların pili minimum 50 kw. Yani bir günde güneş enerjisi ile yüzde 8 sarj edebilirsin ki bunun için harcadığın paraya değmez.
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Ac1DBuRN 3 yıl 20likcivi
Arabanın üstünde olmayacak ztn.
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Ac1DBuRN 3 yıl
Bu tarz modellere sahip üreticiler araba ile birlikte 1 günde depoladığı enerjiyle akşam arabayı dolduran güneş enerjisi kiti sunsa, bizde bedava ulaşımı yaşasak keşke
2 Yanıt Yanıtla +1
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dere.beyi 3 yıl Ac1DBuRN
Ac1DBuRN

Bu tarz modellere sahip üreticiler araba ile birlikte 1 günde depoladığı enerjiyle akşam arabayı dolduran güneş enerjisi kiti sunsa, bizde bedava ulaşımı yaşasak keşke

o basit
önce pil teknolojisini geliştirmeleri lazım
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Alperk87 3 yıl Ac1DBuRN
Ac1DBuRN

Bu tarz modellere sahip üreticiler araba ile birlikte 1 günde depoladığı enerjiyle akşam arabayı dolduran güneş enerjisi kiti sunsa, bizde bedava ulaşımı yaşasak keşke

bu cümleyi kurgularken çok düşündünmü? 1 günde depoladıgı enerjimi yoksa akşam arabayı dolduran güneş enerjisi kitimi akşam güneş enerjisi nasıl olucak ve bedava ulaşım nasıl olucak anlamaya çalışıyorm güneş enerjisi olan bir arabanın akşamda yoluna devam edebildigi ücretsiz bir sürüş kastınsa önce güneş enerjisi panellerinin daha sonra pil teknolojisinin baya yol katetmesi gerek ve hala ücretsiz olmucak çünkü baya baya tuzlu bi araç olucak gel şimdilik şöle yapalım pil fiyatları düşsün dayanıklıgı biraz daha artsın zaten 100kmde 5lira gibi fiyat ödücez onada göz yumalım he? :)
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