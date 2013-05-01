Avea, HTC One'ı satışa sundu

Haber Editörü
Avea, HTC'nin şubat ayında tanıtımını gerçekleştirdiği yeni amiral gemisi HTC One'ı ülkemizde satışa sundu. HTC One'ı peşin fiyatına KDV dahil 1999 TL'den müşterileriyle buluşturan operatör, yakın bir zaman içerisinde birbirinden avantajlı tekliflerle karşımıza çıkacağını da belirtti.
4.7 inç'lik Full HD ekrana sahip olan HTC One 1.7 GHz saat hızında çalışan Snadragon 600 APQ8064T işlemcisinden güç alıyor. Cihazın dikkat çeken diğer teknik detayları ise şu şekilde sıralanıyor; hızlandırılmış Andreno 320 grafik birimi, 2 GB RAM, 32/64 GB depolama kapasitesi ve 2300 mAh'lik. Siyah ve gümüş olmak üzere, iki farklı renk seçeneğine sahip olan cihaz, kutusundan Sense 5 arayüzü ile gelen Android 4.2.1 Jelly Bean işletim sistemiyle çıkıyor. HTC One, hakkındaki detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
http://www.avea.com.tr/web/KonusMesajlas/Kampanyalar/HTCOne Yorum Yaz Paylaş Tweetle
saygılarımla,
-Mobiltel Resmi distrbör maili duruyor hala 15inde resmi satış diyor.
-Avea böyle bi cihazdan haberimiz yok diyor.
-HTC istanbul yöneticilerinden Özgür bey satışa çıktı diyor.
-Avea mersin bölgede yönetici evet satışta diyor.
-Bugun mobilteli aradım tüm avealara dağıtıldı ürün bizde stoklarımızda kalmadı diyor ortada bir iş dönüyor ya anlamadım ben bu işi..
Sakin ol sampiyon 1 haftaya magazalara gelir.
S4 de mesela 27 nisanda ankara da ve istanbulda bulunuyordu. Aradan 1 hafta gecti hala mersine ve adanaya gelmedi. Bugun geliyormus sozde.
-Mobiltel Resmi distrbör maili duruyor hala 15inde resmi satış diyor.
-Avea böyle bi cihazdan haberimiz yok diyor.
-HTC istanbul yöneticilerinden Özgür bey satışa çıktı diyor.
-Avea mersin bölgede yönetici evet satışta diyor.
-Bugun mobilteli aradım tüm avealara dağıtıldı ürün bizde stoklarımızda kalmadı diyor ortada bir iş dönüyor ya anlamadım ben bu işi..
Ellerin de patlar insallah