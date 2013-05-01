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Avea, HTC One'ı satışa sundu

6 yıl
893
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27
Cep Telefonları
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Avea, HTC One'ı satışa sundu
Avea, HTC'nin şubat ayında tanıtımını gerçekleştirdiği yeni amiral gemisi HTC One'ı ülkemizde satışa sundu. HTC One'ı peşin fiyatına KDV dahil 1999 TL'den müşterileriyle buluşturan operatör, yakın bir zaman içerisinde birbirinden avantajlı tekliflerle karşımıza çıkacağını da belirtti. 

4.7 inç'lik Full HD ekrana sahip olan HTC One 1.7 GHz saat hızında çalışan Snadragon 600 APQ8064T işlemcisinden güç alıyor. Cihazın dikkat çeken diğer teknik detayları ise şu şekilde sıralanıyor; hızlandırılmış Andreno 320 grafik birimi, 2 GB RAM, 32/64 GB depolama kapasitesi ve 2300 mAh'lik. Siyah ve gümüş olmak üzere, iki farklı renk seçeneğine sahip olan cihaz, kutusundan Sense 5 arayüzü ile gelen Android 4.2.1 Jelly Bean işletim sistemiyle çıkıyor. HTC One, hakkındaki detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.



http://www.avea.com.tr/web/KonusMesajlas/Kampanyalar/HTCOne Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 5 yıl
ave one telefonu kampanyası için görüşebileceğim telefon numarası rica edeceği.
saygılarımla,
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DH Misafiri 6 yıl
vay anasını 2000 lıra olsa napcaktık çok pahalı be ama taksitle alınır peşın vğrılecek gibi değil
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DH Misafiri 6 yıl
Vatan yine yaptı yapacağını... 2.665 TL. gibi Kainatta olmayan bir fiyat verip, %25 indirimle ancak piyasa rakamlarına düşebiliyor! Tebrikler Vatan... Ta ta ta tannnn...
1 Yanıt Yanıtla
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Zenci Forvet 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Vatan yine yaptı yapacağını... 2.665 TL. gibi Kainatta olmayan bir fiyat verip, %25 indirimle ancak piyasa rakamlarına düşebiliyor! Tebrikler Vatan... Ta ta ta tannnn...


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Killerboy33 6 yıl
Bu iş Tam bir fiyasko....Bu işin arkasını ben bırakmıcam ama istinye parktan alan aarkadasta nasıl aldıysan artık...Bak yaptıklarımı soyluyorum
-Mobiltel Resmi distrbör maili duruyor hala 15inde resmi satış diyor.
-Avea böyle bi cihazdan haberimiz yok diyor.
-HTC istanbul yöneticilerinden Özgür bey satışa çıktı diyor.
-Avea mersin bölgede yönetici evet satışta diyor.
-Bugun mobilteli aradım tüm avealara dağıtıldı ürün bizde stoklarımızda kalmadı diyor ortada bir iş dönüyor ya anlamadım ben bu işi..
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__Nikolaus__ 6 yıl Killerboy33
omer_zabun

Bu iş Tam bir fiyasko....Bu işin arkasını ben bırakmıcam ama istinye parktan alan aarkadasta nasıl aldıysan artık...Bak yaptıklarımı soyluyorum

-Mobiltel Resmi distrbör maili duruyor hala 15inde resmi satış diyor.
-Avea böyle bi cihazdan haberimiz yok diyor.
-HTC istanbul yöneticilerinden Özgür bey satışa çıktı diyor.
-Avea mersin bölgede yönetici evet satışta diyor.
-Bugun mobilteli aradım tüm avealara dağıtıldı ürün bizde stoklarımızda kalmadı diyor ortada bir iş dönüyor ya anlamadım ben bu işi..


Sakin ol sampiyon 1 haftaya magazalara gelir.

S4 de mesela 27 nisanda ankara da ve istanbulda bulunuyordu. Aradan 1 hafta gecti hala mersine ve adanaya gelmedi. Bugun geliyormus sozde.
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DH Misafiri 6 yıl
Bu iş Tam bir fiyasko....Bu işin arkasını ben bırakmıcam ama istinye parktan alan aarkadasta nasıl aldıysan artık...Bak yaptıklarımı soyluyorum
-Mobiltel Resmi distrbör maili duruyor hala 15inde resmi satış diyor.
-Avea böyle bi cihazdan haberimiz yok diyor.
-HTC istanbul yöneticilerinden Özgür bey satışa çıktı diyor.
-Avea mersin bölgede yönetici evet satışta diyor.
-Bugun mobilteli aradım tüm avealara dağıtıldı ürün bizde stoklarımızda kalmadı diyor ortada bir iş dönüyor ya anlamadım ben bu işi..
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olağan_şüpheli 6 yıl
bu 1999 tl ise minisi 1400 tl den aşağı gelmez.
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hack3rghost 6 yıl
satin alan oldumu hic
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zaferkahraman 6 yıl
bugun aldim istinye park avea da pesin 1999 tl ye :) versiyonu 1.29.401.7 yeni sürüm yani :) fazla yok elinizi cabuk tutun :P
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komşu çocuğu 6 yıl
10 tane bayi gezdim dünden beri heside büyük bayiler veya forumistanbul tarzı yerler adamlardan aldığım yanıt yok bilmiyoruz..
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Fırat.Duran 6 yıl
satışa sunuldu demek mağazaların hepsinde olacağı anlamına gelmez...öğrenin şu işleri artık... 1 haftayı bulur tüm mağazalara gelmesi...
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efe7182 6 yıl
Dun doğu bankta spot una 1900 tl dedi Herif !
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eternity 6 yıl efe7182
efe7182
Dun doğu bankta spot una 1900 tl dedi Herif !

Ellerin de patlar insallah
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hack3rghost 6 yıl
dün aveaya giittim ayın 3unde gelecek dediler. Nasıl satısa sunulmus . anlamıs degilim
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carter 6 yıl
Güzel telefon fakat ne kadar satar orası meçhul.
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