Avea, Turkcell ve Vodafone iPhone 5'i hangi sözleşmeler ile müşterilerine sunacak?













Apple'ın yeni nesil akıllı telefonu iPhone 5'i 14 Aralık tarihinde ülkemizde satışa sunacağını açıklamasının ardından Avea, Turkcell ve Vodafone cihazı müşterileriyle buluşturacağını belirtmişti.

iPhone 5'i çeşitli ödeme seçenekleri ve fırsatlarla kullanıcılar ile buluşturacak olan operatörlerin sözleşmeli iPhone 5 fiyatlandırma listeleri şu şekilde: