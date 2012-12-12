Avea, Turkcell ve Vodafone iPhone 5'i hangi sözleşmeler ile müşterilerine sunacak?

Haber Editörü
Apple'ın yeni nesil akıllı telefonu iPhone 5'i 14 Aralık tarihinde ülkemizde satışa sunacağını açıklamasının ardından Avea, Turkcell ve Vodafone cihazı müşterileriyle buluşturacağını belirtmişti.
iPhone 5'i çeşitli ödeme seçenekleri ve fırsatlarla kullanıcılar ile buluşturacak olan operatörlerin sözleşmeli iPhone 5 fiyatlandırma listeleri şu şekilde:
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Full Paket 59 TLx24 ay=1416 TL İphone 5=2149 TL Toplam =3565 TL
Full Paketli iphone 5 kontratlı alınca ; 159 * 24= 3816 TL
İphone'u kontratlı aldım diye 251 TL daha fazla ücret ödeyeceğim. Bu nasıl bi mallıktır. Normalde 2 yıl taahhut verdik diye toplam 3565 TL ise 3000 TL 'ye gelmesi gerekirken 3816 TL'ye geliyor.
Bu kontratları hangi kafaya göre yaptılar.
Gidip full paket alsam, kredi kartıma 12 ay taksitle iphone 5 alsam daha ucuza geliyor kontratlı paketlerden.
Rezillik.....
Hepsi pakette yine aynı durum söz konusu. Kontratlı alınca 251 TL daha pahalıya geliyor :)
Adamlar kontratlı tel alana 600-700 $lık iphone u 199$ a satıyor. Bizimkiler kontratlı alınca 2150 TL'lik iphone u 2400 TL'ye satıyor :)