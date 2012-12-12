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Avea, Turkcell ve Vodafone iPhone 5'i hangi sözleşmeler ile müşterilerine sunacak?

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
14,8b
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104
Cep Telefonları
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Avea, Turkcell ve Vodafone iPhone 5'i hangi sözleşmeler ile müşterilerine sunacak?
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Apple'ın yeni nesil akıllı telefonu iPhone 5'i 14 Aralık tarihinde ülkemizde satışa sunacağını açıklamasının ardından Avea, Turkcell ve Vodafone cihazı müşterileriyle buluşturacağını belirtmişti. 
iPhone 5'i çeşitli ödeme seçenekleri ve fırsatlarla kullanıcılar ile buluşturacak olan operatörlerin sözleşmeli iPhone 5 fiyatlandırma listeleri şu şekilde:  

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K IRMIZI 6 yıl en beğenilen
Hadi beyler dönün arkanızı operatörlere sözleşmeler geliyor
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mesona 6 yıl
Taahhüt verip te daha pahalı ürün alan tek Ülkeyiz galiba
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Mvc 6 yıl
Turkcell için

Full Paket 59 TLx24 ay=1416 TL İphone 5=2149 TL Toplam =3565 TL


Full Paketli iphone 5 kontratlı alınca ; 159 * 24= 3816 TL

İphone'u kontratlı aldım diye 251 TL daha fazla ücret ödeyeceğim. Bu nasıl bi mallıktır. Normalde 2 yıl taahhut verdik diye toplam 3565 TL ise 3000 TL 'ye gelmesi gerekirken 3816 TL'ye geliyor.

Bu kontratları hangi kafaya göre yaptılar.

Gidip full paket alsam, kredi kartıma 12 ay taksitle iphone 5 alsam daha ucuza geliyor kontratlı paketlerden.

Rezillik.....

Hepsi pakette yine aynı durum söz konusu. Kontratlı alınca 251 TL daha pahalıya geliyor :)


Adamlar kontratlı tel alana 600-700 $lık iphone u 199$ a satıyor. Bizimkiler kontratlı alınca 2150 TL'lik iphone u 2400 TL'ye satıyor :)
Turkcell içinFull Paket 59 TLx24 ay=1416 TL İphone 5=2149 TL Toplam =3565 TLFull Paketli iphone 5 kontratlı alınca ; 159 * 24=...
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DH Misafiri 4 yıl
Selam arkadaşlar ben vodafondan bit tane iphone aldım ondan dört ay sonra bi tane tablet aldım bir yıl sonrada bir tane daha telefon aldım bu güne kadar düzenli bi şekilde ödedim faturalarını ama işlerim kötü gittiği için suan ödeyemiyorum hiçbir mal varlığı yok hapis cezası alırmiyim
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DH Misafiri 6 yıl
Arkadaşlar benim 10 adet faturalı hattım vardı ve sözlemeli telefonları aldım ve sattım şimdi ödeyemiyorum daha doğrusu sattıktan sonra hiç ödemedim bir sıkıntı olurmu hapis cezası gibi bir sıkıntı teşekkürler
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bozic 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Arkadaşlar benim 10 adet faturalı hattım vardı ve sözlemeli telefonları aldım ve sattım şimdi ödeyemiyorum daha doğrusu sattıktan sonra hiç ödemedim bir sıkıntı olurmu hapis cezası gibi bir sıkıntı teşekkürler

bu nasıl bir konu hortlatmaktır :)

almışsın ödememişsin belliki zaten ödememek için almışsın üzerine ayrimenkul otomobil varsa haciz edilir ssk varsa maaş haczi gelir iş yeri sahibiysen dükkanına haciz gelir.
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DH Misafiri 6 yıl
Bu ulkede ne yolunda gitmiski bu yolunda gitsin
Herkes pahali soyle boyle yazmis ama cafelerde liselerde herkesin elinde bi iphone var :) maasim kadar telefon :)
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KubraKzmz 6 yıl
Arkadaşlar bir sorum olacak. Vodafone iki yıllık faturalı hat kullanıcısıyım ve tarifeme ek galaxy s3 almak istiyorum, bayiiye gidip hemen alabiliyor muyum yoksa başvuru yapıp değerlendirilmesini mi beklemem gerekiyor?
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KubraKzmz 6 yıl
Arkadaşlar bir sorum olacak. Vodafone iki yıllık faturalı hat kullanıcısıyım, tarifeme ek iphone 5 almak istiyorum, bayiiye gidip hemen alabiliyor muyum yoksa basvuru yapıp değerlendirilmesini mi beklemem gerekiyor? Yardımcı olursanız cok sevinirim.
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dark1907 6 yıl
S3 kampanyası geçerli mi hala arkadaşlar
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emre the king 6 yıl
Evet arkadaslar an itibariyle iphone 5 64gb i vodafone dan almış bulunmaktayım.
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__Nikolaus__ 6 yıl
Lumia 920 , ipod touch 5.nesil + toplamda 2200. Cok daha mantikli bence. Lumia yerine s3 ya da benzeri cihazda koyulabilir ama iphone a bu fiyat cok yuksek.
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hakansant 6 yıl
AVEA FİYATLARI
avea.com.tr/...
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enduluslucoban 6 yıl
iki avea hattim var ikisinede alabilir kiyim hadi aldim diyelim ben boyle pahali telefon kullanamam satsam kaca gider ikisi?
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eurotrip 6 yıl
fiyatlara bak. kazığın sadece ucu sivridir, girdikçe kalınlaşır. operatörlerde işini iyi biliyor. hadi bazı tarifeleri geç gerisi bizim kazıklara alışanlara koymaz. bizim operatörler taahhüt ün anlamını yanlış tercüme etmişler.
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gamefry 6 yıl
Yerinizde olsam almazdim bu fiyatlara, adamlar talep var diye iteliyorlar. Soyle bir kac hafta kimse bisey almasa cok sey degisir. Bu nedir ya, hem sozlesme hem cihaz bedeli yuksek
yurtdisindaki sirketlerini indirimli cihazlar kurtariyorda bunlari niye kurtarmiyor :/
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Commander 6 yıl
Sözleşmeli alanları çok iyi anlıyorum ben.
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Razorback 6 yıl
Hazırlanan tablodaki gösterim mantığını değiştirmek gerekiyor.

mesela en ucuza ayda x liraya sahip olabilirsiniz sorusunu cevaplayacak şekilde revize edilebilir.
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LE10 6 yıl
Arkadaşlar 1.5 sene önce taahütle turkcell den blackverry aldım.Hangi tarife olursa olsun pişman olmayın gidin peşin para verin yinede bulaşmayın hala ödüyorum kullanmadım telin parasını
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