Avea abonelerine avantaj sağlayacak marka ortaklıklarına yenilerini ekliyor

Arka arkaya duyurduğu kampanyalar ile dikkatleri üzerine çeken Avea, abonelerine katma değer sağlayacak işbirliklerine yenilerini ekliyor. "Alışveriş Avealıya Güzel" kampanyası ile e-ticaretten, teknolojiye, moda ve tekstilden, seyahate, hizmet ve gıda sektörlerinden beyaz eşyaya kadar farklı sektörlerden markalar ile kampanyalar düzenleyen Avea, bahar indirimlerine başladı. 2011 yılında düzenlediği kampanyalar ile kullanıcılarına ortalama 40 TL tasarruf sağlayan Avea'nın bahar dönemi için duyurduğu marka ortaklıkları ve sunulan avantajlar şu şekilde;



- Idefix.com'da kitaplar, Avealılara %15+%10 indirimli olacak. 150TL üzeri alışverişlerde kargo bedeli alınmayacak.





- Cicek.com'dan alışveriş yapan Avealılar tüm çiçek, kek ve kurabiyelerde %25, seçili ürünlerde ise yüzde 40 indirimli sipariş verebilecek.





- Jolly Tur'dan Avealılara erken rezervasyon fırsatı. Seçili Yurtiçi otellerde Avealılar %40'a varan indirime sahip olabilecek.

- Sürat Kargo'dan tüm Avealıların yurtiçi ve yurtdışı gönderileri %30 indirimli.

- Beni Yıka'da yüzde 60'a varan indirim. Detaylı antibakteriyel araç içi temizliği, motor temizleme ve koruma, iç dış yıkama 359TL yerine sadece 139.90 TL, lastik tamir köpüğü hediye.

- Kara Fırın'da Avealılara özel haftasonları nakit ödemede %15, kredi kartı ile ödemede %10 indirim fırsatı sunuluyor.

- AveaBiz müşterilerine Sigortadukkanim.com'dan program ortağı şirketlerinde kaskolarında %15 indirim.





- Sürat Kargo ile tüm dosya gönderim ücretleri 2.97 TL+KDV. Diğer tüm kargo gönderimleri ise yıl sonuna kadar yüzde 30 indirimli.

- Jolly Tur ile anlaşmalı otellerde % 20'ye, uçak bileti hizmet bedellerinde % 50’ye varan indirimler ve toplantı, fuar, yurtdışı organizasyonlarında ücretsiz uçak biletleri ve ücretsiz konaklamalar sağlanıyor.

- Tüm AveaBiz müşterilerine 200 TL değerinde Google Adwords deneme kuponu hediye ediliyor.

- Cafem'o kahve makinesi, süt köpürtücü ve sunum kutusu seti alımlarında avantajlı fiyatlar sunarken, İstinyepark Cafem'o Shop'ta tüm Avea kurumsal hat sahiplerine yiyecek ve içeceklerde %10 indirim imkanı sunuyor.

- Türk Telekom ve Tepe Güvenlik'in ortak Ev/Ofis Güvenlik Sistemleri kampanyasına üye olan Avea kurumsal müşterileri, Alarm Haberalma Merkezinden ilk 2 ay ücretsiz yararlanırken, Kablolu ve Kablosuz Paketler için ilk 4 ay 39,90TL yerine sadece 20TL ödeyecek.

- Opet kart sahibi AveaBiz'lilere akaryakıt alımlarında %5 indirim imkanı sunuluyor.

- Intercity'de günlük araç kiralamalarda AveaBiz'lilere %40 indirim sunuluyor.

- Idemama'da logo, broşür, basılı malzeme, anasayfa tasarımı, kartvizit gibi marka tasarım proje ödüllerinde kullanılmak üzere 100 TL hediye çeki ve ekstra kullanımlarında %50 indirim sunuluyor.

Avea'nın tüm müşterileri için sunduğu “Alışveriş Avealıya Güzel” kampanyaları hakkında daha detaylı bilgiye avea.com.tr, avea.com.tr/avantajavea adreslerinden, AveaBiz’le kurumsal hat sahipli müşterilerine sunduğu ek avantalarına ise http://www.avea.com.tr/tr/sta/kurumsal/ adresinden ulaşmak mümkün.