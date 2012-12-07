Avea, iPhone 5 için 2139 TL'den ön talep toplamaya başladı

Turkcell'den sonra Avea'a da ülkemizde satışa sunulmasına bir hafta kalan iPhone 5 için yaptığı resmi açıklama ile iletişim merkezlerinden ön talep toplamaya başladı.

iPhone 5'in 16GB'lık modelinin peşin satış fiyatını 2139 TL olarak duyuran Avea, 32GB ve 64GB'lığın fiyatlarını açıklamazken; S.E.Ç. cihaz kampanyası kapsamında taahhütlü de satışa sunulacağını ve kampanya tekliflerinin 14 Aralık'da açıklanacağını duyurdu.

Avea'nın Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dehşan Ertürk, abonelerine istedikleri akıllı cihazı istedikleri kampanya teklifi ile alma imkanı sağlandıklarını söylerken, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizde merakla beklenen iPhone5’i tüm müşterilerimizin ihtiyacına uygun ve avantajlı fiyat alternatifleri ile sunacak olmanın gururunu yaşıyoruz. Müşterilerimizi son teknolojilerle, sade, ekonomik ve çeşitli tekliflerle buluşturuyoruz, her zaman müşteri odaklı düşünüyor, onların ihtiyaçlarına göre farklı ve ürün ve hizmetler geliştiriyoruz. Yenilikçi ve özgürlükçü anlayışımızı cihaz kampanyalarımıza da taşıyoruz"

Hatırlanacağı üzere Turkcell, iPhone 5'in peşin satış fiyatlarını günün ilk saatlerinde açıklamıştı. İlgili haberimize buradan ulaşabilirsiniz.

Not: Avea'nın diğer kapasiteler için belirlediği fiyatlar netleştikçe haberimizi güncelleyeceğiz.