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Avea, iPhone 5 için 2139 TL'den ön talep toplamaya başladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iPhone
Shady
Haber Editörü
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Turkcell'den sonra Avea'a da ülkemizde satışa sunulmasına bir hafta kalan iPhone 5 için yaptığı resmi açıklama ile iletişim merkezlerinden ön talep toplamaya başladı.

iPhone 5'in 16GB'lık modelinin peşin satış fiyatını 2139 TL olarak duyuran Avea, 32GB ve 64GB'lığın fiyatlarını açıklamazken; S.E.Ç. cihaz kampanyası kapsamında taahhütlü de satışa sunulacağını ve kampanya tekliflerinin 14 Aralık'da açıklanacağını duyurdu.

Avea'nın Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dehşan Ertürk, abonelerine istedikleri akıllı cihazı istedikleri kampanya teklifi ile alma imkanı sağlandıklarını söylerken, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizde merakla beklenen iPhone5’i tüm müşterilerimizin ihtiyacına uygun ve avantajlı fiyat alternatifleri ile sunacak olmanın gururunu yaşıyoruz. Müşterilerimizi son teknolojilerle, sade, ekonomik ve çeşitli tekliflerle buluşturuyoruz, her zaman müşteri odaklı düşünüyor, onların ihtiyaçlarına göre farklı ve ürün ve hizmetler geliştiriyoruz. Yenilikçi ve özgürlükçü anlayışımızı cihaz kampanyalarımıza da taşıyoruz"
Hatırlanacağı üzere Turkcell, iPhone 5'in peşin satış fiyatlarını günün ilk saatlerinde açıklamıştı. İlgili haberimize buradan ulaşabilirsiniz.
Not: Avea'nın diğer kapasiteler için belirlediği fiyatlar netleştikçe haberimizi güncelleyeceğiz. 

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sherlock66 6 yıl en beğenilen
iphone 4s in 1500 tl odlduğunu düşünürsek çok çok uçuk değil ama diğer telefonlara oranla çok uçuk alınmaz ya bi telefona 2000 tl verilmez bence
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A.R.E.S. 6 yıl
Turkcell'den 10 TL ucuz.


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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Çok Para cook
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ganeja 6 yıl
Dün aveaya ugradım..kontratsiz 2250 tl dediler...kk na 12 taksit
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Jeryx 6 yıl ganeja
ganeja

Dün aveaya ugradım..kontratsiz 2250 tl dediler...kk na 12 taksit

elektronik marketler 2149dan satarken mllet malmı kontratsız telefona 2250 versn ne yapmaya calısıyorlar anlayamıyorum
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ORKUN///M 6 yıl
Yurtdışından 1200 tl'ye İphone 5 getiririm.Burdada avea'nın 20 tl'ye 500 dk+500 sms+500 mb internet olan hepsi paketini alırım.Bitti gitti.Öbür türlü operatörlerden taahhütlü veya taahhütsüz aldınmı inanılmaz kazık.
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scoopi 6 yıl ORKUN///M
ORKUN///M
Yurtdışından 1200 tl'ye İphone 5 getiririm.Burdada avea'nın 20 tl'ye 500 dk+500 sms+500 mb internet olan hepsi paketini alırım.Bitti gitti.Öbür türlü operatörlerden taahhütlü veya taahhütsüz aldınmı inanılmaz kazık.

aveadaki bu tarife/paket hakkinda biraz bilgi verebilir misiniz acaba.
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dozdoz 6 yıl
Dün cadde de açıkladıkları fıyatdan değilde 2400 tl kontratsız fıyat çekiyolardı üstelik akşam 10 dan itibaren satmaya başladılar turkcell ve vodafone 12 yı beklemesine rağmen... Böyle bir firma işte avea.
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Snac Twingum 6 yıl
iPhone 5'e Avea farki ile herkesten once sahip ol! 13 Aralik gecesi Bagdat Caddesi ve Taksim bayilerimizde saat 00:00'da ozel surprizlerle satislar baslayacak!

Bekleyeni varsa az önce gelen SMS...
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cihanair 6 yıl
Avea hala kontratlı fiyatları açıklamadı neyin peşinde bu AVEA
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santana007 6 yıl
Bende 1700, tek rakibim apple store lar.
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Building 6 yıl
4s 2000 tl bu 2139 bence uygun fiyat
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This Time 6 yıl
Ali Ağaoğlu ; Bir telefona 3000 TL veremiyorsanız yaşamanın bir anlamı yok zaten.




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necmisz 6 yıl
Bu Siparişlerde Taksit Imkânı var mi? Varsa hangi kredi kartlarına?
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tavsan19 6 yıl
çoo...k pahalı be ya.
Alacak olsam zaten allem eder kallem eder yurt dışından alırdım.
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smdkm 6 yıl
Sağ olsun operatörler söz birliği etmişcesine fiyat açıklıyor. Vodafone da benzer bir rakam belirleyecektir diye düşünüyorum. Yurt dışına gidecek eşe dosta yalvaracağız anlaşılan..
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DH Misafiri 6 yıl
ya ben de diyordum turkcellin bu fiyatına nasıl alayım diye ama avea saolsun 10 tele indirmiş yaşa varol avea sen de olmasan kim anlayacak.
avea gibi 3.sınıf bir operatör bile bu fiyata satıyorsa yazık bize :)
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