Avea'dan ayda 1TL'ye iPhone 3GS kampanyası

Avea akıllı telefon tutkunlarının dikkatini çekecek yeni bir kampanyaya imza attı. "Sadece 1TL'ye iPhone" sloganıyla başlatılan kampanya çerçevesinde, Avea kullanıcıları mevcut tarifelerine ayda 1TL ekleyerek iPhone 3GS sahibi olabilecek.

Apple'ın iki jenerasyonu önceki telefonu olmasına rağmen sahip olduğu donanım ile pek çok kullanıcının temel akıllı telefon ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılayabilecek düzeyde olan iPhone 3GS, aynı zamanda dünyanın en büyük uygulama mağazası olan App Store üzerinden kullanıcılarına farklı seçenekler de sunuyor. iPhone 3GS aynı zamanda Apple tarafından tanıtımı yeni yapılan iOS 6 piyasaya sürüldüğünde yeni işletim sistemine yükseltilebilecek.

15 Haziran'dan başlayacak kampanya kapsamında Avea, ilk üç ay 250MB interneti de ücretsiz sunacak. Avea Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ali Yılmaz konuyla ilgili larak "iPhone 3GS'i herkes alabilsin diye tarifeye ek sadece 1 TL gibi çok düşük bir fiyatla kullanıcıya ulaştırmaktan dolayı mutluyuz. Avealıların bu kampanyayı çok seveceğine eminiz. Avea olarak, yıl boyunca buna benzer etkili kampanyalar yapmaya devam edeceğiz" dedi.





http://www.avea.com.tr/tr/sta/bireysel/kampanyalar/iphone3gs.shtml?pagemenu=kampanyalar.cihaz.iphone3gs Kampanya ve katılım koşulları hakkında daha fazla bilgi için:



