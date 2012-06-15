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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Avea'dan ayda 1TL'ye iPhone 3GS kampanyası

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Avea akıllı telefon tutkunlarının dikkatini çekecek yeni bir kampanyaya imza attı. "Sadece 1TL'ye iPhone" sloganıyla başlatılan kampanya çerçevesinde, Avea kullanıcıları mevcut tarifelerine ayda 1TL ekleyerek iPhone 3GS sahibi olabilecek.
Apple'ın iki jenerasyonu önceki telefonu olmasına rağmen sahip olduğu donanım ile pek çok kullanıcının temel akıllı telefon ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılayabilecek düzeyde olan iPhone 3GS, aynı zamanda dünyanın en büyük uygulama mağazası olan App Store üzerinden kullanıcılarına farklı seçenekler de sunuyor. iPhone 3GS aynı zamanda Apple tarafından tanıtımı yeni yapılan iOS 6 piyasaya sürüldüğünde yeni işletim sistemine yükseltilebilecek.
15 Haziran'dan başlayacak kampanya  kapsamında Avea, ilk üç ay 250MB interneti de ücretsiz sunacak. Avea Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ali Yılmaz konuyla ilgili larak  "iPhone 3GS'i herkes alabilsin diye tarifeye ek sadece 1 TL gibi çok düşük bir fiyatla kullanıcıya ulaştırmaktan dolayı mutluyuz. Avealıların bu kampanyayı çok seveceğine eminiz. Avea olarak, yıl boyunca buna benzer etkili kampanyalar yapmaya devam edeceğiz" dedi.
Kampanya ve katılım koşulları hakkında daha fazla bilgi için: 

http://www.avea.com.tr/tr/sta/bireysel/kampanyalar/iphone3gs.shtml?pagemenu=kampanyalar.cihaz.iphone3gs


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tigo 6 yıl
Her tarife için dayanabileceğim ve olması gereken taahhüt miktarı Maximum 1 yıl olmalı bence. Resmen evlendiriyor bu tarife, can lazım dayanmaya
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addictive 6 yıl
Aslında taahhütlü kampanyalar çok absürd bizde, ondan pek tutmuyor.

İşi ya da ihtiyacı gereği en yüksek paketleri kullananlar faydalanıyor ki, onlara zaten yeni cihaz almak da pek dokunmuyor.

Kendi abonesine piyasanın biraz altında bir fiyata, kredi kartına taksitle de cihaz verebilmeliler ki, avantajlı olsun. Yoksa zor...
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DH Misafiri 6 yıl
alayimmi faturaya ne kadar yansır
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DH Misafiri 6 yıl
Vala gardaş bankada geçirdiler kol gibi sınırsız internet dediler gel gor ki internet hiç yokmuş yani anılacağin cezam neyse ödeyip kurtulcam bı dahamı tovbe lanet olsun sirf kazık bu Avea
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drtartici 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Vala gardaş bankada geçirdiler kol gibi sınırsız internet dediler gel gor ki internet hiç yokmuş yani anılacağin cezam neyse ödeyip kurtulcam bı dahamı tovbe lanet olsun sirf kazık bu Avea


hangi telefonmuş bu gardaş ya? ben de almayı düşünüyorum da..
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DH Misafiri 6 yıl
ya ben bu aveadan telefon almayı düsünyrm acaba alıyımmı
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krocker09 6 yıl
Sabit fiyat garantisi verse kampanya fena degil,ama 1yıl sonra 30liralık tarifeyi 50 lira yapma ihtimalleri çok yüksek
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DH Misafiri 6 yıl
Avea'nın Bursa balıkesir,Manisa bayilerinin Hic birinin eline geçmeyen bir telefon. Ben Avea kullanıcısı olarak bu kampanyadan yararlanamiyorum maalesef...
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mac3560 6 yıl
Voda dan hattimi aveaya tasimistm 40 tllik 1000 dk 2000 sms sinirsiz net olan tarifeye 18x36 yi kabul ederek de ayfon3gs aldim annem icin . . Bulundugum yerde voda cok kotuydu surekli cekmiyordu neti cok berbatti avea baya iyiymis iyi oldu kendi adima bu kampanya da kaymak oldu. .
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dento35 6 yıl
ayda 80 tl`den asagi fatura odemiyorum yeni bir tarife olan 50 tl`ye 1000 dk + 2000 sms + sinirsiz internet paketine gectim 18 tl`de iphone`a verirsek 68 tl`ye birde iphone sahibi olucam bence guzel kampanya
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Guest-194272510 6 yıl fx57
fx57


 

Avea akıllı telefon tutkunlarının dikkatini çekecek yeni bir kampanyaya imza attı. "Sadece 1TL'ye iPhone" sloganıyla başlatılan kampanya çerçevesinde, Avea kullanıcıları mevcut tarifelerine ayda 1TL ekleyerek iPhone 3GS sahibi olabilecek.

 

Apple'ın iki jenerasyonu önceki telefonu olmasına rağmen sahip olduğu donanım ile pek çok kullanıcının temel akıllı telefon ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılayabilecek düzeyde olan iPhone 3GS, aynı zamanda dünyanın en büyük uygulama mağazası olan App Store üzerinden kullanıcılarına farklı seçenekler de sunuyor. iPhone 3GS aynı zamanda Apple tarafından tanıtımı yeni yapılan iOS 6 piyasaya sürüldüğünde yeni işletim sistemine yükseltilebilecek.

 

15 Haziran'dan başlayacak kampanya  kapsamında Avea, ilk üç ay 250MB interneti de ücretsiz sunacak. Avea Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ali Yılmaz konuyla ilgili larak  "iPhone 3GS'i herkes alabilsin diye tarifeye ek sadece 1 TL gibi çok düşük bir fiyatla kullanıcıya ulaştırmaktan dolayı mutluyuz. Avealıların bu kampanyayı çok seveceğine eminiz. Avea olarak, yıl boyunca buna benzer etkili kampanyalar yapmaya devam edeceğiz" dedi.

 

Kampanya ve katılım koşulları hakkında daha fazla bilgi için: 

avea.com.tr/...




Ölene dek mi ödeyecez , ayda 1TL nedir yahu
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X-Slim 6 yıl
Bence harika bi kampanya :)
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oguzhant 6 yıl X-Slim
X-Slim
Bence harika bi kampanya :)

Neden?
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DH Misafiri 6 yıl
biz aveaya nisanda geçtik faturalı paket bu telefonu almak için 6 ay olması lazımmış illa 6 ay olacakmı yoksa alabiliyormuyuz???
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p4mdut 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

biz aveaya nisanda geçtik faturalı paket bu telefonu almak için 6 ay olması lazımmış illa 6 ay olacakmı yoksa alabiliyormuyuz???


6 aylık müşterisi olmayanlara 2. bi ödeme planı var 12 aylık faturayı kredi kartından çekiyor 13. ay faturaya yansımaya başlıyor.
avea.com.tr/...
linkte aşağılara doğru in ödeme seçenekleri kısmında yazıyor.
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