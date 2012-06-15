Avea'dan ayda 1TL'ye iPhone 3GS kampanyası

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Avea akıllı telefon tutkunlarının dikkatini çekecek yeni bir kampanyaya imza attı. "Sadece 1TL'ye iPhone" sloganıyla başlatılan kampanya çerçevesinde, Avea kullanıcıları mevcut tarifelerine ayda 1TL ekleyerek iPhone 3GS sahibi olabilecek.
Apple'ın iki jenerasyonu önceki telefonu olmasına rağmen sahip olduğu donanım ile pek çok kullanıcının temel akıllı telefon ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılayabilecek düzeyde olan iPhone 3GS, aynı zamanda dünyanın en büyük uygulama mağazası olan App Store üzerinden kullanıcılarına farklı seçenekler de sunuyor. iPhone 3GS aynı zamanda Apple tarafından tanıtımı yeni yapılan iOS 6 piyasaya sürüldüğünde yeni işletim sistemine yükseltilebilecek.
15 Haziran'dan başlayacak kampanya kapsamında Avea, ilk üç ay 250MB interneti de ücretsiz sunacak. Avea Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ali Yılmaz konuyla ilgili larak "iPhone 3GS'i herkes alabilsin diye tarifeye ek sadece 1 TL gibi çok düşük bir fiyatla kullanıcıya ulaştırmaktan dolayı mutluyuz. Avealıların bu kampanyayı çok seveceğine eminiz. Avea olarak, yıl boyunca buna benzer etkili kampanyalar yapmaya devam edeceğiz" dedi.
Kampanya ve katılım koşulları hakkında daha fazla bilgi için:
http://www.avea.com.tr/tr/sta/bireysel/kampanyalar/iphone3gs.shtml?pagemenu=kampanyalar.cihaz.iphone3gs
http://www.avea.com.tr/tr/sta/bireysel/kampanyalar/iphone3gs.shtml?pagemenu=kampanyalar.cihaz.iphone3gs
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İşi ya da ihtiyacı gereği en yüksek paketleri kullananlar faydalanıyor ki, onlara zaten yeni cihaz almak da pek dokunmuyor.
Kendi abonesine piyasanın biraz altında bir fiyata, kredi kartına taksitle de cihaz verebilmeliler ki, avantajlı olsun. Yoksa zor...
hangi telefonmuş bu gardaş ya? ben de almayı düşünüyorum da..
Ölene dek mi ödeyecez , ayda 1TL nedir yahu
Neden?
6 aylık müşterisi olmayanlara 2. bi ödeme planı var 12 aylık faturayı kredi kartından çekiyor 13. ay faturaya yansımaya başlıyor.
avea.com.tr/...
linkte aşağılara doğru in ödeme seçenekleri kısmında yazıyor.