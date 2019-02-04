Avengers: Endgame'in yeni fragmanı Super Bowl'da yayınlandı

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Yılın en çok beklenen filmi Avengers: Endgame için artık sadece üç ay gibi kısa bir süre kaldı. Dün geceki Super Bowl etkinliğini boş geçmeyen Marvel Stüdyoları, filmin 30 saniyelik yeni bir fragmanını yayınladı. İşte Endgame'in yeni görüntüleri:Yayınlanan yeni fragmanda yine filmle ilgili neredeyse hiçbir detayın verilmediğini görüyoruz. Marvel Stüdyoları başkanı Kevin Feige, geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda Endgame için yayınlanan fragmanların hiçbir spoiler içermeyeceğine dair söz vermişti. Super Bowl'da da yine bu doğrultuda görüntüler yayınlanmış gibi görünüyor.Avengers: Infinity War'un da yönetmenleri olan Anthony ve Joe Russo'nun yönetmenliğini üstlendiği Avengers: Endgame, 26 Nisan 2019'da vizyona girecek. Yenilmezler'i yeniden bir araya getirecek filmin başrollerinde Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Elizabeth Olsen ve Josh Brolin yer alıyor.