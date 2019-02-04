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Avengers: Endgame'in yeni fragmanı Super Bowl'da yayınlandı

Avengers: Endgame için Super Bowl'da yeni bir kısa fragman yayınlandı. 30 saniyelik görüntülerde yine filmle ilgili neredeyse hiçbir detayın verilmediğini görüyoruz.
3 ay
6,7b
1
9
Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Avengers: Endgame'in yeni fragmanı Super Bowl'da yayınlandı
Yılın en çok beklenen filmi Avengers: Endgame için artık sadece üç ay gibi kısa bir süre kaldı. Dün geceki Super Bowl etkinliğini boş geçmeyen Marvel Stüdyoları, filmin 30 saniyelik yeni bir fragmanını yayınladı. İşte Endgame'in yeni görüntüleri:


Yayınlanan yeni fragmanda yine filmle ilgili neredeyse hiçbir detayın verilmediğini görüyoruz. Marvel Stüdyoları başkanı Kevin Feige, geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda Endgame için yayınlanan fragmanların hiçbir spoiler içermeyeceğine dair söz vermişti. Super Bowl'da da yine bu doğrultuda görüntüler yayınlanmış gibi görünüyor.

Avengers: Infinity War'un da yönetmenleri olan Anthony ve Joe Russo'nun yönetmenliğini üstlendiği Avengers: Endgame, 26 Nisan 2019'da vizyona girecek. Yenilmezler'i yeniden bir araya getirecek filmin başrollerinde Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Elizabeth Olsen ve Josh Brolin yer alıyor.
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tahir40 3 ay en beğenilen
Thanos ne sopaladı bunları bea...
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Coco.Jambo 3 ay
süper kahraman filmlerinden bıktıkçılar gelmeden hemen izleyin.
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_Raistlin_Majere_ 3 ay Coco.Jambo
süper kahraman filmlerinden bıktık
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DH Misafiri 1 ay
Hayır yok.İki seri arasını anlatıyor.
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deoks 3 ay
Adamlar hack açacaklar thanos reyizi yenmek için.
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tahir40 3 ay en beğenilen
Thanos ne sopaladı bunları bea...
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kaazto28 3 ay tahir40
şimdi de kalanlar thanos u sopalayacaklar. herhalde zamanda geriye gidecekler.
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absamet 3 ay
İnfinity War ve Endgame çizgi romanlar da var mı arkadaşlar.
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ozzzy222 3 ay
Abi ,o kadar çok film izliyorumki , artık sürekli yapılan şeyler sıkıyorya, sahnelerin dandikliği , saçma saçma hikayeler felan :D çok bunaltıcı bazı bölümleri ,çok sevsemde ...
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Coco.Jambo 3 ay
süper kahraman filmlerinden bıktıkçılar gelmeden hemen izleyin.
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_Raistlin_Majere_ 3 ay Coco.Jambo
süper kahraman filmlerinden bıktık
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Tlg3 3 ay
Beklenen an geldi
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