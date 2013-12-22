Aviary, Windows 8 ve Windows Phone odaklı çalışmalarını durdurdu





Mobil platformlar için popüler fotoğraf düzenleme uygulamaları geliştiren Aviary, son kararıyla Windows cephesini üzecek gibi görünüyor.





Daha önce Aviary ve Photo Editor adlı uygulamalarını Windows 8, Windows RT ve Windows Phone 8 için yayınlayan girişim, aldığı yeni kararla Windows platformlarına bir süre yazılım desteği sunmayacağını açıkladı.





Girişim gelecek yıl itibariyle destek konusunu yeniden gündeme alacak ancak şimdilik ağırlık iOS ve Android platformlarına kaydırılacak.





Kararın arkasındaki sebep ise Android ve iOS uygulamalarının hızla artan kullanıcı sayısına yeterli hizmeti sunabilmek. Bu süre zarfında Aviary yazılım geliştirme aracını kullanan Windows geliştiricilerinden geri dönüşler almayı isteyen girişim sonrasında ise konuyu yeniden değerlendirecek.

http://support.aviary.com/forums/133161-aviary-feature-requests/suggestions/3341031-font-support-mobile-?page=1&per_page=20&tracking_code=9b714025e6da5ab7a8d862a669f461fb