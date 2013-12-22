Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Yazılım ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Aviary, Windows 8 ve Windows Phone odaklı çalışmalarını durdurdu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
527
1
21
Diğer Yazılım
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Aviary, Windows 8 ve Windows Phone odaklı çalışmalarını durdurdu

Mobil platformlar için popüler fotoğraf düzenleme uygulamaları geliştiren Aviary, son kararıyla Windows cephesini üzecek gibi görünüyor. 

Daha önce Aviary ve Photo Editor adlı uygulamalarını Windows 8, Windows RT ve Windows Phone 8 için yayınlayan girişim, aldığı yeni kararla Windows platformlarına bir süre yazılım desteği sunmayacağını açıkladı.

Girişim gelecek yıl itibariyle destek konusunu yeniden gündeme alacak ancak şimdilik ağırlık iOS ve Android platformlarına kaydırılacak.

Kararın arkasındaki sebep ise Android ve iOS uygulamalarının hızla artan kullanıcı sayısına yeterli hizmeti sunabilmek. Bu süre zarfında Aviary yazılım geliştirme aracını kullanan Windows geliştiricilerinden geri dönüşler almayı isteyen girişim sonrasında ise konuyu yeniden değerlendirecek. 

http://support.aviary.com/forums/133161-aviary-feature-requests/suggestions/3341031-font-support-mobile-?page=1&per_page=20&tracking_code=9b714025e6da5ab7a8d862a669f461fb Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
DokuzKuyrukluTilki 5 yıl en beğenilen
Güle güle aviary ne diyelim ağlanacak Bi uygulama değilsin zibilyon tane uygulama var senin gibi.
1 Yanıt Yanıtla +21
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wolf silver 5 yıl
Android kullanicisi olarak adını ilk defa duydum.. Oda bu Windows Phone haberi ile...
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jumuu 5 yıl Okisht
Okisht
Wp storeda en çok fotoğraf uygulaması var zaten. Kimse aramaz

Aynen. Wp8'in en çok satan telefonu Nokia. Nokia'da kamera üzerine gelişmiş bi marka. Bu yüzden mağazada fotoğrafla ilgili bir sürü uygulama var. Bizim için pekte onemli değil. Tutunamadık diyemiyorlarda çekiliyoruz diyorlar.
OkishtWp storeda en çok fotoğraf uygulaması var zaten. Kimse aramazAynen. Wp8'in en çok satan telefonu Nokia. Nokia'da kamera...
Devamını Gör
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
307kd 5 yıl
Windows rt de sadece ve sadece mxplayer tarzı uygulama eksikliği hissediyorum. Bu tarz programlardan yığınla var mağazada...playstore da yığınla uygulama var ama milyonlarcası birbirinin aynısı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
donanımhaberde anca windows phone'u kötü gösterme çalışmaları yapsın. Yeterince düzenleme programı var Nokia var bir kere arkada ya neyin kafası bu?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
black_67 5 yıl DH Misafiri
karalama mı ?

forumu takip etmiyorsun sanırım gördüğüm ilk olumsuz haber

daha önceleri satış grafiği yeni çıkan ve çıkacak sürüyle oyunun haberi yapıldı

sanırım bşka bir forumla karıştırdınız
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fenomenon 5 yıl
aviary oldukça popüler bir edit uygulaması. wp'de buna rakip ne varmış çok merak ediyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bradley Cooper 5 yıl
bende yüklemiştim sonra sildim. bir dünya paket istiyor özellikler için. onunla mı uğraşıcam
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
e-Militarist 5 yıl
Bir de açık kapı bırakıyor carlos'lar. Geri dönüşlere göre yeniden değerlendireceklermiş durumu. Bugünden tezi yok Microsoft kara listeye almalı firmayı. Dik dur eğilme Nokia'cılar seninle.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
71212514 5 yıl e-Militarist
e-Militarist
Bir de açık kapı bırakıyor carlos'lar. Geri dönüşlere göre yeniden değerlendireceklermiş durumu. Bugünden tezi yok Microsoft kara listeye almalı firmayı. Dik dur eğilme Nokia'cılar seninle.

+1
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Okisht 5 yıl
Wp storeda en çok fotoğraf uygulaması var zaten. Kimse aramaz
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jumuu 5 yıl Okisht
Okisht
Wp storeda en çok fotoğraf uygulaması var zaten. Kimse aramaz

Aynen. Wp8'in en çok satan telefonu Nokia. Nokia'da kamera üzerine gelişmiş bi marka. Bu yüzden mağazada fotoğrafla ilgili bir sürü uygulama var. Bizim için pekte onemli değil. Tutunamadık diyemiyorlarda çekiliyoruz diyorlar.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wolf silver 5 yıl
Android kullanicisi olarak adını ilk defa duydum.. Oda bu Windows Phone haberi ile...
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Simple Man 5 yıl
Asdf hayır ikisi de bir şekilde kırılan platformlar. Windows Phone öyle mi, kullanıcısı bile bir süre sonra e iyi napalım satın alalım şeklinde tutum sergiliyor :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Balawitz 5 yıl
Yaptigi ayip. Wp kullanicilarina resmen 2. insan muamelesi yapmis
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dogu-E 5 yıl
Çokta tınnnn...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DokuzKuyrukluTilki 5 yıl en beğenilen
Güle güle aviary ne diyelim ağlanacak Bi uygulama değilsin zibilyon tane uygulama var senin gibi.
Yanıtla +21
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
insunwetrust 5 yıl
Çokta mühim bir uygulama değil açıkçası. Mağazadaki hali şu yeterli. Ki daha kaliteli rakipleri var.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +202 Bloodin +180 BlackLead +175 madmahmutd +148 theozy +147 Mugetsuga +137 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +110 Murat.Ak +107
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
527 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Diğer Yazılım, uygulama haber
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Mobilite: Yeni fiyat/performans şampiyonu telefon, oyun canavarı telefon, Galaxy S5 haberleri, 2K ekranlı ilk telefon ve dahası... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
LPG'li Dacia modelleri Türkiye'de satışa
DonanımHaber
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim