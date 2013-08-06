Aviary tarafından geliştirilen Photo Editor uygulaması, 2.4.0 sürümüne güncellendi

Windows 8, Windows RT, Android ve iOS platformlarında yer alan ve kullanıcılar tarafından beğenilerek kullanılan fotoğraf düzenleme yazılımı Photo Editor, iOS için 2.4.0 sürümüne güncellendi.

Ücretsiz olarak sunulan Photo Editor, içerisinde yer alan gelişmiş filtre seçenekleri, çizim araçları ve temel fotoğraf düzenleme ayarları ile kullanıcıların farklı sonuçlar ortaya koyabilmesine yardımcı oluyor. Hazırlanan fotoğrafların üzerine yazı yazılmasına da izin veren ve birçok çıkartma seçeneğiyle gelen uygulama, özellikle sade ara yüzü ile oldukça kullanışlı bir yapı ortaya koyuyor. Yeni sürümüyle uygulamanın beş farklı arkadaş ile paylaşılması sonucu ücretsiz olarak elde edilebilen "Jetset" isimli pakete, fotoğrafları e-posta ya da Instagram servisi üzerine aktaran paylaşma ekranına ve bazı küçük hata düzeltmeleriyle geliştirmelere kavuşan Photo Editor, yapılan çalışamalar sonucunda yenilenmeye devam ediyor.

Photo Editor uygulamasına buradan ya da direkt olarak Apple Store üzerinden ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/us/app/photo-editor-by-aviary/id527445936?mt=8