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Popüler ulaşım uygulaması Citymapper artık Türkiye’de

Hedeflenen noktaya en hızlı ve doğru şekilde varmanızı sağlayan dünyanın en iyi ulaşım uygulamalarından Citymapper, yayınlanan son güncelleme ile Türkiye pazarına resmi olarak giriş yaptı.
2 yıl
3,6b
1
25
Mobil Uygulamalar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Kalabalık şehirlerin şüphesiz en önemli problemlerinin başında ulaşım sıkıntısı geliyor. Öyle ki trafiğin yoğun olduğu büyük yerleşim yerlerinde bir noktadan başka bir yere gitmek hayli zorlu olabiliyor. Bu alanda hizmet veren ve dünyanın en iyi ulaşım servisleri arasında gösterilen Citymapper, yayınlanan güncelleme ile nihayet ülkemizde de hizmet vermeye başladı.
Dünya çapında 30'dan fazla şehirde faaliyet gösteren servisi bundan böyle İstanbul’da da kullanabilmek mümkün. Toplu taşımanın yanı sıra Uber, taksi, bisiklet ve yürüyüş desteği de sunan uygulamada çevrimdışı harita özelliği de yer alıyor. Üstelik dilerseniz güvenlik sebebiyle anlık konumunuzu ve varış sürenizi arkadaşlarınızla paylaşabilmeniz mümkün.
Sade bir kullanıcı arayüzüne sahip Citymapper’da ayrıca eş zamanlı şekilde durak ve otobüs takibi yapabilir, böylelikle bekleme sürelerini büyük oranda azaltabilirsiniz. Ulaşım konusunda ciddi anlamda kolaylık sağlayan uygulamanın önümüzdeki dönemlerde İstanbul’un yanı sıra diğer şehirlerde de hayata geçirilmesi bekleniyor. 
Citymapper'ın Android uygulamasını buradan, iOS uygulamasını ise buradaki bağlantıdan indirebilirsiniz. 

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zero fear 2 yıl en beğenilen
Sadece istanbul..
1 Yanıt Yanıtla +13
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BekirHan 2 yıl
Türkiye' de değil İstanbul' da deyin bari...
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2 Avatar Avatar
Kartal Göz 2 yıl
Açıkçası bu tip uygulamalara güvenmiyorum. Hatalı bilgiler oldu mu zamanın boşa gidiyor. Acil veya önemli bir işin olsa yandın.
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zeus_1907 2 yıl
trafiyi denedim pek beğenmedim çoğu yerde bilgiler eksik, yanlış yerlere gönderiyor,vasıta hatlarını bilmeyen birini çook dolaştırır
bir de buna bakayım
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xmen121 2 yıl
İşe yarar
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misafir341905 2 yıl
Trafi var isimi görüyor diğerleri ya eksik yada yanlış yönlendiriyor
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HAAltuntas 2 yıl
Baya gerekli bir uygulama deniyorum hemen.
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kadirirdem 2 yıl
Ankara da olsaydı bari
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cem650 2 yıl
sadece minibüs yolculuğu var bir işe yaramaz.
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BekirHan 2 yıl
Türkiye' de değil İstanbul' da deyin bari...
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to let myself go 2 yıl
Londra'a çok kullanırdım, umarım zamanla kullanımı Türkiye'de de artar. Çok yararlı bir program.
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Mogolo 2 yıl
tek vesaitle gideceğim yeri iki vesait olarak gösteriyor
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uygulama haber, istanbul ve
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