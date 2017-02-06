Popüler ulaşım uygulaması Citymapper artık Türkiye’de

Kalabalık şehirlerin şüphesiz en önemli problemlerinin başında ulaşım sıkıntısı geliyor. Öyle ki trafiğin yoğun olduğu büyük yerleşim yerlerinde bir noktadan başka bir yere gitmek hayli zorlu olabiliyor. Bu alanda hizmet veren ve dünyanın en iyi ulaşım servisleri arasında gösterilen Citymapper, yayınlanan güncelleme ile nihayet ülkemizde de hizmet vermeye başladı.

Dünya çapında 30'dan fazla şehirde faaliyet gösteren servisi bundan böyle İstanbul’da da kullanabilmek mümkün. Toplu taşımanın yanı sıra Uber, taksi, bisiklet ve yürüyüş desteği de sunan uygulamada çevrimdışı harita özelliği de yer alıyor. Üstelik dilerseniz güvenlik sebebiyle anlık konumunuzu ve varış sürenizi arkadaşlarınızla paylaşabilmeniz mümkün.

Sade bir kullanıcı arayüzüne sahip Citymapper’da ayrıca eş zamanlı şekilde durak ve otobüs takibi yapabilir, böylelikle bekleme sürelerini büyük oranda azaltabilirsiniz. Ulaşım konusunda ciddi anlamda kolaylık sağlayan uygulamanın önümüzdeki dönemlerde İstanbul’un yanı sıra diğer şehirlerde de hayata geçirilmesi bekleniyor.