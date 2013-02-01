Avrupa Birliği ülkelerindeki Mac Pro satışları 1 Mart itibariyle durduruluyor

Yıl içerisinde yeni bir Mac Pro'yu kullanıcıların beğenisine sunması beklenen Apple'ın mevcut Mac Pro modelinin 1 Mart itibariyle Avrupa Birliği'ne üye ülkelerde satışının durdurulacağı açıklandı.





Söz konusu kararının nedeni olarak ise, yakın bir zamanda uygulamaya koyulacak standartlar gösterildi. Apple'ın yeni standartlara göre, fan ve elektrik portlarını daha düzgün bir şekilde kalkanlaması gerektiği belirtilirken, standartlara uygun üretim ne zaman başlayacağı konusunda herhangi bir bilgi paylaşılmadı. 1 Mart itibariyle devreye girecek satış durdurma kararı bu tarihten sonra Mac Pro almayı düşünen kullanıcıların kafasında soru işaretleri oluştursa da, satışların Mac Pro stokları tükenene kadar devam edeceği de belirtildi.





Apple'ın yeni standartlara uygun Mac Pro üretimine ne zaman başlayacağını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.

http://www.macrumors.com/2013/01/31/apple-to-halt-mac-pro-sales-in-europe-effective-march-1-over-regulatory-requirements/