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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Avrupa Birliği ülkelerindeki Mac Pro satışları 1 Mart itibariyle durduruluyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Avrupa Birliği ülkelerindeki Mac Pro satışları 1 Mart itibariyle durduruluyor
Yıl içerisinde yeni bir Mac Pro'yu kullanıcıların beğenisine sunması beklenen Apple'ın mevcut Mac Pro modelinin 1 Mart itibariyle Avrupa Birliği'ne üye ülkelerde satışının durdurulacağı açıklandı.

Söz konusu kararının nedeni olarak ise, yakın bir zamanda uygulamaya koyulacak standartlar gösterildi. Apple'ın yeni standartlara göre, fan ve elektrik portlarını daha düzgün bir şekilde kalkanlaması gerektiği belirtilirken, standartlara uygun üretim ne zaman başlayacağı konusunda herhangi bir bilgi paylaşılmadı. 1 Mart itibariyle devreye girecek satış durdurma kararı bu tarihten sonra Mac Pro almayı düşünen kullanıcıların kafasında soru işaretleri oluştursa da, satışların Mac Pro stokları tükenene kadar devam edeceği de belirtildi.

Apple'ın yeni standartlara uygun Mac Pro üretimine ne zaman başlayacağını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.  

http://www.macrumors.com/2013/01/31/apple-to-halt-mac-pro-sales-in-europe-effective-march-1-over-regulatory-requirements/ Yorum Yaz
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demirparcasi 6 yıl
Belkide en kolay güncellenebilecek Apple ürünü olmasına ve en ileri Apple kullanıcılara hitap etmesi rağmen 2 yıldır güncellenmiyor 2 yıl öncesinin işlemcilerini ve ekran kartlarını kullanıyor. USB 3.0 ve Thunderbolt gibi yeni nesil bağlantı teknolojilerinin hiç biri yok!!?
Mevcut Mac Pro kasa tasarımı olarak kullanıcılarını memnun eden bir ürün, rahatlıkla parçaları sökülüp takılabilen ve yükseltilebilen (upgrade) tek Apple ürünü. Yeni Mac Pro'da Apple ne yapacak merak ediyorum? Bana fiyasko olacakmış gibi geliyor.
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KUM23 6 yıl
ne güzel reklam..
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OBA INC 6 yıl
Bende yasağın detayını tam anlayamadım. Yıllardır izin verdikleri cihazın tam olarak nasıl yetersiz olduklarına karar vermişler?
Birde 2 seneyi aştı Mac Prolar yenilenmeyeli. USB 3 ve Thunderbolt gibi yeniliklerle gelmesini bekliyorum.
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worldunya 6 yıl
Statistik
Bu nasil bir durdurma oyle, 1 ay sonra! Stocklar tukenene kadar !

standartlar henüz oluşturulmadı ayrıca sonrada oluşturulan bir yasa için firmanın önceden ürettiği ürünleri yasaklatmak etik olmaz firmayı mağdur eder.Avupa birliğinde bu olmaz bu ancak Türkiye'de bir gecede oluşturulan ve önceyide kapsayan yasalarda olur.Malesef.
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rabbitweed 6 yıl
kasa icindeki fanlara disardan ulasmak mumkunmus,buda guvenlik sorunu yaratiyormus.Kasanin ustundeki usb girisleride cok kolay ulasilabilir oldugundan guvenlik sorunu (elektrik) yaratiyormus
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Umutcan 6 yıl rabbitweed
rabbitweed

kasa icindeki fanlara disardan ulasmak mumkunmus,buda guvenlik sorunu yaratiyormus.Kasanin ustundeki usb girisleride cok kolay ulasilabilir oldugundan guvenlik sorunu (elektrik) yaratiyormus

standartlar çok saçma gerçekten, usb portları tüm kasalarda önde/üstte kullandık, hiç ulaşılabilir diye bir tehlike yarattığını görmedim duymadım. yeni ab standartları abd'de tüketicilerin açtığı saçma davalara benziyor.
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WarSaw 6 yıl
iç dış ön arka resimlerine baktımda ne sorununu görmüşler yasak tamamiyle politik galiba. Avrupa amerika vs
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Statistik 6 yıl
Bu nasil bir durdurma oyle, 1 ay sonra! Stocklar tukenene kadar !
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