Avrupa Birliği ülkelerindeki Mac Pro satışları 1 Mart itibariyle durduruluyor

Haber Editörü
Yıl içerisinde yeni bir Mac Pro'yu kullanıcıların beğenisine sunması beklenen Apple'ın mevcut Mac Pro modelinin 1 Mart itibariyle Avrupa Birliği'ne üye ülkelerde satışının durdurulacağı açıklandı.
Söz konusu kararının nedeni olarak ise, yakın bir zamanda uygulamaya koyulacak standartlar gösterildi. Apple'ın yeni standartlara göre, fan ve elektrik portlarını daha düzgün bir şekilde kalkanlaması gerektiği belirtilirken, standartlara uygun üretim ne zaman başlayacağı konusunda herhangi bir bilgi paylaşılmadı. 1 Mart itibariyle devreye girecek satış durdurma kararı bu tarihten sonra Mac Pro almayı düşünen kullanıcıların kafasında soru işaretleri oluştursa da, satışların Mac Pro stokları tükenene kadar devam edeceği de belirtildi.
Apple'ın yeni standartlara uygun Mac Pro üretimine ne zaman başlayacağını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.
http://www.macrumors.com/2013/01/31/apple-to-halt-mac-pro-sales-in-europe-effective-march-1-over-regulatory-requirements/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Mevcut Mac Pro kasa tasarımı olarak kullanıcılarını memnun eden bir ürün, rahatlıkla parçaları sökülüp takılabilen ve yükseltilebilen (upgrade) tek Apple ürünü. Yeni Mac Pro'da Apple ne yapacak merak ediyorum? Bana fiyasko olacakmış gibi geliyor.
Birde 2 seneyi aştı Mac Prolar yenilenmeyeli. USB 3 ve Thunderbolt gibi yeniliklerle gelmesini bekliyorum.
standartlar henüz oluşturulmadı ayrıca sonrada oluşturulan bir yasa için firmanın önceden ürettiği ürünleri yasaklatmak etik olmaz firmayı mağdur eder.Avupa birliğinde bu olmaz bu ancak Türkiye'de bir gecede oluşturulan ve önceyide kapsayan yasalarda olur.Malesef.
standartlar çok saçma gerçekten, usb portları tüm kasalarda önde/üstte kullandık, hiç ulaşılabilir diye bir tehlike yarattığını görmedim duymadım. yeni ab standartları abd'de tüketicilerin açtığı saçma davalara benziyor.