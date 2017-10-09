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Avrupa Birliği’nden ücretsiz internet hamlesi

Avrupa Birliği Konseyi, üye ülkeler için özel bir çalışma başlatıyor. 120 milyon Euro’luk maliyeti AB tarafından karşılanacak proje kapsamında ücretsiz internetin yaygınlaştırılması planlanıyor.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Avrupa Birliği’nden ücretsiz internet hamlesi
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Avrupa Birliği Konseyi, üye ülkelerdeki halka açık alanlarda ücretsiz internet hizmeti sunulması kapsamında yeni bir çalışma başlatmaya hazırlanıyor. Üye ülkeler, ortak kullanım alanlarında ücretsiz olarak internet hizmeti sunmaya başlayacak.


WiFi4EU adı verilen proje kapsamında belediye binaları, hastaneler, parklar, turistik bölgeler gibi alanlara kurulacak cihazlar ile internet hizmeti sunulacak. Önceliğin internet hizmetinin mevcut olmadığı veya sınırlı olduğu alanlara verilmesi hedeflenen proje kapsamında ilk etapta tamamen ücretsiz 8 bin noktaya ulaşmak hedefleniyor.


120 Milyon Euro Kaynak 

Gerekli cihazların ve kurulumun tüm maliyetini Avrupa Birliği üstlenecek ve bunun için 120 milyon Euro kaynak ayrılmış. Destekten faydalanmak isteyen yerel yönetimler, en az 3 yıl boyunca hizmet vermeyi taahhüt etmek şartıyla gerekli destekten faydalanabilecek. Seçilecek noktalar içinse “ilk gelen alır” şeklinde bir anlayış belirlenmiş ve altı bin noktaya kadar başvuru yapan tüm belediyelere gerekli imkan tanınacak. Projenin 2017 yılı sonuna kadar başlatılması planlanıyor. Komisyon belediye başına ortalama 15 bin Euro bütçe sağlayacak. 


Olası Riskler Tartışılmaya Başlandı 

Söz konusu projenin resmiyet kazanması Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Kimlik doğrulama konusunun büyük bir soru işareti olduğu ve tartışmaya kapalı olan bu projede olası güvenlik risklerinin iyi değerlendirilmemiş olduğu kaygısı şimdiden yüksek sesle dile gelmeye başlamış görünüyor.


https://netzpolitik.org/2017/wifi4eu-kein-kostenloses-wlan-ohne-anmeldung/ https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/wifi4eu-free-wi-fi-europeans Yorum Yaz
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Last Troll Bender 1 yıl en beğenilen
Bizde de bir kişinin keyfine yapılmış katrilyonluk saray, 13 özel uçak ve ilki yetmediği için ikincisi yapılacak ikinci sarayı savunacak ibibikler var.
1 Yanıt Yanıtla +53
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ldr1907 1 yıl
Bizde anasını sattığımın Türk Telekom'uyla uğraşıp duralım. Aylarca AKK kalksın diye uğraşalım. Bir ton para verip bok gibi hizmet alalım.
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DennisLars 1 yıl
Bizde AKK ile uğraşalım hala :)
Ortadoğu bataklığında yaşadığımızın bir kanıtı daha.
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ayla131 1 yıl
https://youtu.be/osa5Lgrpj0A bu vidyodaki minik kız internet fenomeni olma yolunda ilerliyor. içten gelen gülümsemesi dikkat çekici
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Kappa Face 1 yıl
Peki onlar bugün ALLAH için ne yapmışlar?
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cinemaker 1 yıl
o da bir şey mi bizde de mobil internete vergi zammı geliyor elalem aya hey yavrum hey
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Haplo 1 yıl
Dünya çapında 2016'da 550 milyar doların üzerinde uçuk bir rakam yalnızca reklam gideri olarak harcanmıştır; bu rakam 2015'de 513 milyar dolar idi. İnternet üzerinden verilen reklam harcaması ise 2015 yılında 153 milyar doların üzerinde görülüyor. Bütün dünyanın kullandığı internetin gideri ne kadar ola ki? Avrupa bölgesi için belirlenmiş 120 milyon dolarlık bu proje ücreti bildiğin çerez parasıdır. Bu gider çok rahat olarak reklam verenlerin üzerine yüklenebilir durumdadır.
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36 1 yıl
Belçikada zaten var
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RaptorFX 1 yıl
Halka hizmet böyle bir şey. Biz o parayı geçmediğimiz köprüye garanti para olarak gömüyoruz.
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ErdalTanyeri 1 yıl
Biz bedava internet istemiyoruz, millet para ödediği halde kaliteli hizmet alamıyor. Herşeyin önüne engel koyan, yasaklayan, sınırlandıran kafalar sadece sömürmek niyetinde hizmet etme niyetinde değil. Verilen hizmette sınırlandırma, en fahiş fiyattan kilitleyip kakalama, üstüne fahiş vergilendirmeyle milletin kanını emiyorlar.
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Baelros 1 yıl
Zaten cogu yerde ucretsiz WiFi var, ozellikle otobus, tren, metro ve tramvay gibi toplu tasima duraklarinin hepsinde var. Cogu zaman ana caddelerde ve meydanlarda da ucretsiz WiFi var. AVM ve normal dukkanlarin cogu da hizmet veriyor, daha ne yapacaklar ki? Unutulan dogayla ic ice olan kucuk koylere koyarlar sanirsam.
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Hümiyettin 1 yıl
Bu haber çıkalı 1 aydan fazla olmadı mı?
Haber yapıyorsunuz ama kaynak koymuyorsunuz.
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arifomer 1 yıl
Bunlar yanıp biten, kül olan, batan Avrupa değil mi?
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