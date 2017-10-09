Avrupa Birliği’nden ücretsiz internet hamlesi

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Avrupa Birliği Konseyi, üye ülkelerdeki halka açık alanlarda ücretsiz internet hizmeti sunulması kapsamında yeni bir çalışma başlatmaya hazırlanıyor. Üye ülkeler, ortak kullanım alanlarında ücretsiz olarak internet hizmeti sunmaya başlayacak.





WiFi4EU adı verilen proje kapsamında belediye binaları, hastaneler, parklar, turistik bölgeler gibi alanlara kurulacak cihazlar ile internet hizmeti sunulacak. Önceliğin internet hizmetinin mevcut olmadığı veya sınırlı olduğu alanlara verilmesi hedeflenen proje kapsamında ilk etapta tamamen ücretsiz 8 bin noktaya ulaşmak hedefleniyor.





120 Milyon Euro Kaynak

Gerekli cihazların ve kurulumun tüm maliyetini Avrupa Birliği üstlenecek ve bunun için 120 milyon Euro kaynak ayrılmış. Destekten faydalanmak isteyen yerel yönetimler, en az 3 yıl boyunca hizmet vermeyi taahhüt etmek şartıyla gerekli destekten faydalanabilecek. Seçilecek noktalar içinse “ilk gelen alır” şeklinde bir anlayış belirlenmiş ve altı bin noktaya kadar başvuru yapan tüm belediyelere gerekli imkan tanınacak. Projenin 2017 yılı sonuna kadar başlatılması planlanıyor. Komisyon belediye başına ortalama 15 bin Euro bütçe sağlayacak.





Olası Riskler Tartışılmaya Başlandı

Söz konusu projenin resmiyet kazanması Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Kimlik doğrulama konusunun büyük bir soru işareti olduğu ve tartışmaya kapalı olan bu projede olası güvenlik risklerinin iyi değerlendirilmemiş olduğu kaygısı şimdiden yüksek sesle dile gelmeye başlamış görünüyor.

https://netzpolitik.org/2017/wifi4eu-kein-kostenloses-wlan-ohne-anmeldung/ https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/wifi4eu-free-wi-fi-europeans