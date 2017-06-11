Avrupa Komisyonu, Qualcomm’un 38 milyar dolarlık teklifi için soruşturma başlattı

ABD’de hem Apple hem de Federal Ticaret Komisyonu’nun açtığı davalarla mücadele eden Qualcomm’a bir kötü haber de Avrupa Komisyonu’ndan geldi. Geçtiğimi yıl Hollanda merkezli yarı iletken üreticisi NXP’ye, 38 milyar dolar karşılığında satın alma teklifi sunan Qualcomm’un bu teklifi ve olası bir satın alma durumunda şirketin yarı iletken pazarında geleceği durum Avrupa Komisyonu’nun tekelcilik karşıtı organları tarafından incelemeye alındı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatan Avrupa Komisyonu’nun iddiasına göre Qualcomm’un NXP’yi satın alması halinde yarı iletken alanında önde gelen iki şirketin birleşerek diğer küçük şirketleri zor durumda bırakması, fiyatları yükseltmesi ve yenilikçi ürünlerin geliştirilmesine engel olması gibi pazar ve kullanıcılar açısından çeşitli tehditler meydana gelebilir. Akıllı telefonlarda kullanılan donanımların yanı sıra NXP’nin otonom/elektrikli otomobillere yönelik ürettiği donanımların da Qualcomm hakimiyetine girecek olmasının otomobil pazarında da rekabeti düşüreceğinden endişe duyuluyor.

Soruşturmanın ardından açıklama yapan Qualcomm ise Avrupa Komisyonu’nun incelemelerin ardından endişelerinin kesin bir şekilde giderileceklerinden emin olduklarını ve satın alma işleminin bu yılın sonuna kadar tamamlanacağı umduklarını dile getirdi. Qualcomm’un teklifinin ardından ABD’deki tekelcilik karşıtı organlar da teklifi incelemiş ancak herhangi bir itirazda bulunmadan satın almaya yeşil ışık yakmışlardı.

http://www.reuters.com/article/us-nxp-m-a-qualcomm-eu-idUSKBN1902AK