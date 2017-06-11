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Avrupa Komisyonu, Qualcomm’un 38 milyar dolarlık teklifi için soruşturma başlattı

Dünyanın önde gelen yarı iletken üreticisi Qualcomm’un bir diğer yarı iletken üreticisi NXP’ye yönelik 38 milyar dolarlık satın alma teklifine Avrupa Komisyonu tarafından soruşturma başlatıldı.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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ABD’de hem Apple hem de Federal Ticaret Komisyonu’nun açtığı davalarla mücadele eden Qualcomm’a bir kötü haber de Avrupa Komisyonu’ndan geldi. Geçtiğimi yıl Hollanda merkezli yarı iletken üreticisi NXP’ye, 38 milyar dolar karşılığında satın alma teklifi sunan Qualcomm’un bu teklifi ve olası bir satın alma durumunda şirketin yarı iletken pazarında geleceği durum Avrupa Komisyonu’nun tekelcilik karşıtı organları tarafından incelemeye alındı.

 

Konuyla ilgili soruşturma başlatan Avrupa Komisyonu’nun iddiasına göre Qualcomm’un NXP’yi satın alması halinde yarı iletken alanında önde gelen iki şirketin birleşerek diğer küçük şirketleri zor durumda bırakması, fiyatları yükseltmesi ve yenilikçi ürünlerin geliştirilmesine engel olması gibi pazar ve kullanıcılar açısından çeşitli tehditler meydana gelebilir. Akıllı telefonlarda kullanılan donanımların yanı sıra NXP’nin otonom/elektrikli otomobillere yönelik ürettiği donanımların da Qualcomm hakimiyetine girecek olmasının otomobil pazarında da rekabeti düşüreceğinden endişe duyuluyor.

Soruşturmanın ardından açıklama yapan Qualcomm ise Avrupa Komisyonu’nun incelemelerin ardından endişelerinin kesin bir şekilde giderileceklerinden emin olduklarını ve satın alma işleminin bu yılın sonuna kadar tamamlanacağı umduklarını dile getirdi. Qualcomm’un teklifinin ardından ABD’deki tekelcilik karşıtı organlar da teklifi incelemiş ancak herhangi bir itirazda bulunmadan satın almaya yeşil ışık yakmışlardı.


http://www.reuters.com/article/us-nxp-m-a-qualcomm-eu-idUSKBN1902AK Yorum Yaz
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ahmet1905_47 1 yıl
alan razı veren razı. yükselen büyüyen şirketleri tekel olacak diye aşağı çekmek yerine dier firmaları teşvik edip rekabti arttırmaya çalışsalar bu teknolojileri seneler önce uutmuş olurduk belkide
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serafon 1 yıl
alır muhtemelen.
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O.E.M_Trolls 1 yıl
"ABD’deki tekelcilik karşıtı organlar da teklifi incelemiş ancak herhangi bir itirazda bulunmadan satın almaya yeşil ışık yakmışlardı" Lobiciler komisyona iyi yedirmiş demek.
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