Avrupa Merkez Bankası'nın bir kripto para planı yok

Yapılan açıklamada; dijital paraların arkasında yatan teknolojinin gelişmeye ihtiyaç duyduğunu ve söz konusu teknolojinin istenilen düzeye gelmesi halinde Merkez Bankası'nın kripto paralar ile ilgili bir plan yapacağı belirtildi.

"Avrupa Merkez Bankası'nın, kripto para birimi çıkartma gibi bir planı yok." diyerek meseleyi özetleyen Draghi, sözlerine şu şekilde devam etti:"Bununla birlikte, böyle bir para birimini çıkartmanın potansiyel sonuçlarını dikkatli bir şekilde analiz ediyoruz."

Merkez Bankası'nın hiçbir kripto para planının bulunmaması, Merkez Bankası tarafından yayınlanan bir dijital para birimi için potansiyel olarak kullanılabilecek teknolojiler henüz tam olarak test edilmemesi olarak açıklandı. Ayrıca Avrupa Birliği'nde itibari para birimlerine talebin arttığı şu zamanlarda ek bir para biriminin çıkartılmasının “somut bir ihtiyaç” olmadığı söylendi.

Avrupa Merkez Bankası'nın, itibari para birimlerine odaklanmak istediği ve dijital para birimi çıkarma fikrinin, kripto paraların arkasındaki teknolojinin gelişmeye ihtiyaç duyduğu gerekçesiyle şu anda planda olmadığı vurgulandı.

https://cointelegraph.com/news/european-central-bank-no-plans-for-digital-currency-cash-demand-growing