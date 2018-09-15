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Avrupa Merkez Bankası'nın bir kripto para planı yok

Avrupa Merkez Bankası, geçtiğimiz günlerde bir yaptığı bir açıklamada Merkez Bankası'na ait bir dijital para çıkartma fikrinin planlarda olmadığını belirtti. İtibari paralara olan ilgi artıyor.
8 ay (Son Güncelleme: 8 ay)
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kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
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Yapılan açıklamada; dijital paraların arkasında yatan teknolojinin gelişmeye ihtiyaç duyduğunu ve söz konusu teknolojinin istenilen düzeye gelmesi halinde Merkez Bankası'nın kripto paralar ile ilgili bir plan yapacağı belirtildi.
"Avrupa Merkez Bankası'nın, kripto para birimi çıkartma gibi bir planı yok." diyerek meseleyi özetleyen Draghi, sözlerine şu şekilde devam etti:"Bununla birlikte, böyle bir para birimini çıkartmanın potansiyel sonuçlarını dikkatli bir şekilde analiz ediyoruz.
Merkez Bankası'nın hiçbir kripto para planının bulunmaması, Merkez Bankası tarafından yayınlanan bir dijital para birimi için potansiyel olarak kullanılabilecek teknolojiler henüz tam olarak test edilmemesi olarak açıklandı. Ayrıca Avrupa Birliği'nde itibari para birimlerine talebin arttığı şu zamanlarda ek bir para biriminin çıkartılmasının “somut bir ihtiyaç” olmadığı söylendi.
Avrupa Merkez Bankası'nın, itibari para birimlerine odaklanmak istediği ve dijital para birimi çıkarma fikrinin, kripto paraların arkasındaki teknolojinin gelişmeye ihtiyaç duyduğu gerekçesiyle şu anda planda olmadığı vurgulandı.

https://cointelegraph.com/news/european-central-bank-no-plans-for-digital-currency-cash-demand-growing Yorum Yaz
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maxmania 8 ay en beğenilen
tam spk' ya şikayetlik haber olmuş. adamlar plan yok diye açıklama yapmış. sonrasında avrupa birliği yekpare yapıda olmadığı için üyelerden herhangi birisi çıkartırsa ne olur diye değerlendirme yapmış, haberi yazan arkadaş da avrupa merkez bankası teknolojik gelişim yetersiz yoksa ohoo çoktan kripto para çıkartmışlardı diye doldurmuşda doldurmuş.
haber mi bu şimdi? biri bu haberi spk' ya şikayet etse insanları yanlı haberle yatırıma yönlendiriyor diye nasıl bir savunma yapacaksınız? ben uyarımı yapmış olayım, dh takipçileri de bu haberlerin aslını araştırmadan hemen inanmasın. türk kripto parası diye çıkan haberlerin sonucu malum, zaar görmesin kimse.
tam spk' ya şikayetlik haber olmuş. adamlar plan yok diye açıklama yapmış. sonrasında avrupa birliği yekpare yapıda olmadığı için üyelerden herhangi birisi çıka...
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maxmania 8 ay en beğenilen
tam spk' ya şikayetlik haber olmuş. adamlar plan yok diye açıklama yapmış. sonrasında avrupa birliği yekpare yapıda olmadığı için üyelerden herhangi birisi çıkartırsa ne olur diye değerlendirme yapmış, haberi yazan arkadaş da avrupa merkez bankası teknolojik gelişim yetersiz yoksa ohoo çoktan kripto para çıkartmışlardı diye doldurmuşda doldurmuş.
haber mi bu şimdi? biri bu haberi spk' ya şikayet etse insanları yanlı haberle yatırıma yönlendiriyor diye nasıl bir savunma yapacaksınız? ben uyarımı yapmış olayım, dh takipçileri de bu haberlerin aslını araştırmadan hemen inanmasın. türk kripto parası diye çıkan haberlerin sonucu malum, zaar görmesin kimse.
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