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Avrupa Uzay Ajansı'nın dev paraşütü ilk testi geçti

Avrupa Uzay Ajansı(ESA)'nın Mars misyonlarında kullanmak için geliştirdiği dev paraşüt İsviçre'de yapılan ilk testleri başarıyla tamamladı. ESA, Schiaparelli kazasının bir benzerini yaşamak istemiyor.
1 yıl
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Uzay
Furkan Babur
Yazar
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Avrupa Uzay Ajansı'nın dev paraşütü ilk testi geçti
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2016 yılının ekim ayında Avrupa Uzay Ajansı(ESA) ve Rusya Federal Uzay Ajansı(Roscmosmos) ortaklığında yürütülen Mars misyonunda Schiaparelli isimli uzay aracı Mars yüzeyine iniş yaparken birtakım problemler yaşanmış ve Schiaparelli sert bir iniş yapmıştı. Bu inişle birlikte araç harap olurken yetkililer kaza raporunda araçtaki paraşüt sisteminin beklenenden erken açıldığına dikkat çekmişti. ExoMars programıyla 2021 yılının mart ayında Mars yüzeyine yeniden iniş yapmayı hedefleyen ESA, benzer bir kazanın yaşanmaması için yeni paraşütünü test ediyor.


Mars'a inecek en büyük paraşüt 

Mars'a gezici bir bilim platformunun indirilmesi esnasında kullanılacak olan paraşüt için ilk testler geçtiğimiz günlerde İsviçre'nin Kiruna kentinde tamamlandı. Yaklaşık 1.5 kilometre gibi paraşüt testi için oldukça alçak mesafede uçan bir helikopterden fırlatılan 500 kiloluk yükün zemine yumuşak bir şekilde inmesi için ikili paraşüt sistemi test edildi. Yük fırlatıldıktan sonra ilk olarak küçük paraşüt açılırken bu paraşütün açılmasından 12 saniye sonra testin odak noktası olan 35 metre çapındaki dev paraşüt aktif hale geldi. 


Mars yüzeyine iniş yapan en büyük paraşüt olması planlanan bu dev paraşüt ile yük iki buçuk dakika içinde zemine yumuşak bir şekilde inmeyi başardı. Test görüntüleri de yükün ve paraşütlerin çevrelerine yerleştirilen GoPro kameralarıyla kayıt altına alındı. Yetkililer Mars'taki koşullara benzer atmosfer şartlarında yeterli olup olmadığını anlamak için paraşütleri sıcaklığın sıfırın altında olduğu Kiruna'da test ettiklerini belirtiyor. Yine aynı sebepten ötürü 70 kilo ağırlığındaki dev paraşütün ikinci testi 30.000 metre yüksekliğe konuşlandırılan stratosferik balondan fırlatılan yükün yere indirilmesiyle gerçekleştirilecek. 




http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/ExoMars/First_test_success_for_largest_Mars_mission_parachute Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Silent Guardian 1 yıl DH Misafiri
Oha lan iyi kalplilik akıyor yazıdan
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DH Misafiri 1 yıl
30km veya 30.000metre olacak 30.000 kilometrede stratosfer olması imkansız admin yazımı yayınlamayın hatayı düzeltmek için yazıyorum saygılar
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Forum1th 11 ay DH Misafiri
51.000 mesajlı misafir


Hocam forumu üstünüze yapalım?

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