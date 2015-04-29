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Avrupa merkezli satılan otomobiller, kaza durumunda otomatik olarak acil servislere haber verecek

4 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Avrupa merkezli satılan otomobiller, kaza durumunda otomatik olarak acil servislere haber verecek
 
Olası kaza durumlarında ambulans, itfaiye ya da polis gibi acil servislere hızlı haber vermek hayati bir önem taşıyor. Bu önemin farkına varan Avrupa Birliği, 2018 yılından itibaren satılacak olan otomobil ve ufak minibüsler içerisine otomatik haber sistemi yerleştirilmesi için önemli bir plan hazırladı.
Plan aktif olarak kullanılırsa 31 Mart 2018 tarihinden itibaren satılacak olan Avrupa merkezli otomobil ya da ufak boyutlu minibüsler içerisinde yer alan sensörler ya da hava yastığı patlamaları ile acil servisler otomatik olarak aranacak. eCall olarak adlandırılan ve kaza durumlarında otomatik olarak çalışacak olan sistem, otomobil ile acil servis görevlileri arasında sesli iletişim de sunacak ve otomobil tipi, kaza süresi ve konum gibi bilgiler de otomatik olarak karşı tarafa aktarılabilecek. Aynı zamanda eCall sistemi araçlar içerisine konumlandırılacak bir buton üzerinden manuel olarak da kullanılabilecek.
Tüm vatandaşlar için ücretsiz olarak sunulacağı, otomobil üreticilerine ise araç başı 100 Euro maliyet çıkartacağı belirtilen eCall, tahminler doğru çıkarsa acil servislerin olay yerine erişime süresini de %40 gibi büyük bir oranda düşürecek, her yıl 2500'den fazla insan hayatı kurtarabilecek.

http://www.theverge.com/2015/4/29/8512845/ecall-europe-emergency-call-2018 Yorum Yaz
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4Crumby 4 yıl
Bmwlerde standart turkiyedekilerde bile var ancak sistem daha aktiflestirilmedi ulkemizde 2013 sonra modellerde standart diye biliyorum
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E30a Biner Yan Yan Gider 4 yıl 4Crumby
4Crumby
Bmwlerde standart turkiyedekilerde bile var ancak sistem daha aktiflestirilmedi ulkemizde 2013 sonra modellerde standart diye biliyorum

2013'ten beri BMW'lerde standart ve Türkiye dahil çalışıyor. Aracın arka kısmında Vodafone sim kartı var. Kaza durumunda otomatik olarak Acil Durum Merkezine çağrı gidiyor ve araca 3 kez çağrı yapılıyor. Eğer cevap veren olmazsa Acil Durum ekipleri doğrudan aracın bulunduğu yere yönlendiriliyor.
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serkanozg 4 yıl
amerikan filmlerinde vardı bu :)
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V4LKyR 4 yıl
Çok güzel bir proje.
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