Avrupa merkezli satılan otomobiller, kaza durumunda otomatik olarak acil servislere haber verecek

Olası kaza durumlarında ambulans, itfaiye ya da polis gibi acil servislere hızlı haber vermek hayati bir önem taşıyor. Bu önemin farkına varan Avrupa Birliği, 2018 yılından itibaren satılacak olan otomobil ve ufak minibüsler içerisine otomatik haber sistemi yerleştirilmesi için önemli bir plan hazırladı.

Plan aktif olarak kullanılırsa 31 Mart 2018 tarihinden itibaren satılacak olan Avrupa merkezli otomobil ya da ufak boyutlu minibüsler içerisinde yer alan sensörler ya da hava yastığı patlamaları ile acil servisler otomatik olarak aranacak. eCall olarak adlandırılan ve kaza durumlarında otomatik olarak çalışacak olan sistem, otomobil ile acil servis görevlileri arasında sesli iletişim de sunacak ve otomobil tipi, kaza süresi ve konum gibi bilgiler de otomatik olarak karşı tarafa aktarılabilecek. Aynı zamanda eCall sistemi araçlar içerisine konumlandırılacak bir buton üzerinden manuel olarak da kullanılabilecek.

Tüm vatandaşlar için ücretsiz olarak sunulacağı, otomobil üreticilerine ise araç başı 100 Euro maliyet çıkartacağı belirtilen eCall, tahminler doğru çıkarsa acil servislerin olay yerine erişime süresini de %40 gibi büyük bir oranda düşürecek, her yıl 2500'den fazla insan hayatı kurtarabilecek.

http://www.theverge.com/2015/4/29/8512845/ecall-europe-emergency-call-2018