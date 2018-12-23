Tesla sürücüleri, spor otomobil sahiplerinden daha fazla radara yakalanıyorlar

Bizim ömrümüz el verir mi orası bilinmez ancak yakın bir gelecekte trafiğe çıktığımızda, farklı bir gürültüyle karşılaşacağız. Yüksek sesle çalışan motorlar yerine, elektrikli araçlar yaygınlaşacak ve dolayısıyla gürültü daha da azalacak. Peki bunun ne gibi bir dezavantajı olabilir hiç düşünüz mü?

Otomobilin sessiz olması handikap yaratıyor

Tesla otomobillerin popüler olduğu Hollanda'da ilginç bir istatistiki çalışma yapıldı. Araştırmaya göre ülkedeki 9 bin Tesla sahibinin dörtte üçünün hız sınırını aştığı ve para cezasıyla karşılaştıkları belirtildi. Bunun en önemli sebebi ise otomobillerin sessiz çalışması.

https://www.dutchnews.nl/news/2018/12/three-quarters-of-dutch-tesla-drivers-have-been-fined-for-speeding/

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Bu istatistikler elbetteki sürücülerinoldukları anlamı taşımıyor. Aksine bu sürücülerin birçoğu, aracın sessiz olması ve motor gürültüsü olmaması sebebiyle ne kadarbelirtiyorlar. Sadeceanlaşılabilen bu durum, göstergelere bakmayan vesürücüler için bir handikap olarak ortaya çıkıyor.