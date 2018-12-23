Tesla sürücüleri, spor otomobil sahiplerinden daha fazla radara yakalanıyorlar

Teknoloji Editörü
Bizim ömrümüz el verir mi orası bilinmez ancak yakın bir gelecekte trafiğe çıktığımızda, farklı bir gürültüyle karşılaşacağız. Yüksek sesle çalışan motorlar yerine, elektrikli araçlar yaygınlaşacak ve dolayısıyla gürültü daha da azalacak. Peki bunun ne gibi bir dezavantajı olabilir hiç düşünüz mü?
Otomobilin sessiz olması handikap yaratıyor
Tesla otomobillerin popüler olduğu Hollanda'da ilginç bir istatistiki çalışma yapıldı. Araştırmaya göre ülkedeki 9 bin Tesla sahibinin dörtte üçünün hız sınırını aştığı ve para cezasıyla karşılaştıkları belirtildi. Bunun en önemli sebebi ise otomobillerin sessiz çalışması.Bu istatistikler elbetteki sürücülerin trafik canavarı oldukları anlamı taşımıyor. Aksine bu sürücülerin birçoğu, aracın sessiz olması ve motor gürültüsü olmaması sebebiyle ne kadar hızlandıklarını algılayamadıklarını belirtiyorlar. Sadece göstergelere bakarak anlaşılabilen bu durum, göstergelere bakmayan ve sese odaklanan sürücüler için bir handikap olarak ortaya çıkıyor.
https://www.dutchnews.nl/news/2018/12/three-quarters-of-dutch-tesla-drivers-have-been-fined-for-speeding/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yani çok normal...
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