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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tesla sürücüleri, spor otomobil sahiplerinden daha fazla radara yakalanıyorlar

Hollanda'da yapılan bir araştırma, Tesla sürücülerinin, spor otomobil sahiplerinden daha fazla radara yakalandıklarını ortaya koydu. Peki bu ilginç istatistiğin nedeni ne?
4 ay
11,6b
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15
Otomobil Teknolojileri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Bizim ömrümüz el verir mi orası bilinmez ancak yakın bir gelecekte trafiğe çıktığımızda, farklı bir gürültüyle karşılaşacağız. Yüksek sesle çalışan motorlar yerine, elektrikli araçlar yaygınlaşacak ve dolayısıyla gürültü daha da azalacak. Peki bunun ne gibi bir dezavantajı olabilir hiç düşünüz mü?

Otomobilin sessiz olması handikap yaratıyor

Tesla otomobillerin popüler olduğu Hollanda'da ilginç bir istatistiki çalışma yapıldı. Araştırmaya göre ülkedeki 9 bin Tesla sahibinin dörtte üçünün hız sınırını aştığı ve para cezasıyla karşılaştıkları belirtildi. Bunun en önemli sebebi ise otomobillerin sessiz çalışması.
Bu istatistikler elbetteki sürücülerin trafik canavarı oldukları anlamı taşımıyor. Aksine bu sürücülerin birçoğu, aracın sessiz olması ve motor gürültüsü olmaması sebebiyle ne kadar hızlandıklarını algılayamadıklarını belirtiyorlar. Sadece göstergelere bakarak anlaşılabilen bu durum, göstergelere bakmayan ve sese odaklanan sürücüler için bir handikap olarak ortaya çıkıyor.

https://www.dutchnews.nl/news/2018/12/three-quarters-of-dutch-tesla-drivers-have-been-fined-for-speeding/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 ay
Arkadaşlar olay aslında araçlarda segment farkında oluşan motor-ses-titreşim olgusunu bir üst seviyeye taşımış olup ses ve titreşimde ciddi azalma varsa bu olay gerçekten olmaktadır.Örnek ALBEA ile 120 yapın birde D segment bir araç ile ...Sizin durumunuzda habere saçma derken babası yat alan Çocuğunkine benzemiş ANLAYAMAZSINIZ :))
Arkadaşlar olay aslında araçlarda segment farkında oluşan motor-ses-titreşim olgusunu bir üst seviyeye taşımış olup ses ve titreşimde ciddi azalma varsa bu olay...
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cnv_58 4 ay
Saçma sapan haber hepsi bu
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edgar1899 4 ay
Öncelikle bugün elektrikli araçlar en lüks ifade edebileceğiniz spor içten yanmalı araçlardan daha performanslıdır. İvmelenmeleri inanılmaz seviyelerde. Bunun yanında sessizlikte bir olgu tabiki. Bunun için elektrikli araçlarda öncelikle düşük hızlarda yayaların korunması için ses sistemi oluşturulması için ulusal ve uluslararası mevzuat yayınlandı. Merak eden arkadaşlar AVAS tanımını aratarak detaylarını bulabilirler. Bunların yanı sıra tüm hız seviyelerinde araçta motor sesine benzer sürücü tarafından değiştirilebilir ses uyarı sistemi için öneriler var.
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volga tuygun 4 ay
youtu.be/...

Yani çok normal...
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atheet 4 ay
Sizin kaynağınızdada başka yerdede spor otomobil yazmıyor sadece içten yanmalı normal araçlar ile karşılaştırılmış.
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Denorath 4 ay
Cereyan ile gidiyor alet, benzin derdi yok.. Bas gitsin tabi 😄
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ouzqan 4 ay
onlar yapar bizde anca yorum yazarız.
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sabzu 3 ay ouzqan
:)
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deoks 4 ay
Adam önüne konan kafam kadar göstergeyi de okuyamıyorsa kullanmasın o arabayı zaten. Ses falan ne alaka arkadaş?
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DH Misafiri 4 ay
Arkadaşlar olay aslında araçlarda segment farkında oluşan motor-ses-titreşim olgusunu bir üst seviyeye taşımış olup ses ve titreşimde ciddi azalma varsa bu olay gerçekten olmaktadır.Örnek ALBEA ile 120 yapın birde D segment bir araç ile ...Sizin durumunuzda habere saçma derken babası yat alan Çocuğunkine benzemiş ANLAYAMAZSINIZ :))
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yorumculuklar 4 ay
Motor sesi biraz ilginç neticesinde devirle de alakalı bir durum var. Spor otomobillerde belli yüksek hızlarda yine düşük devirde ilerleyebilirsiniz. Bütün hepsinin çözümü zaten çoğu arabada mevcut ve basit; hız sınırlandırıcı veya hız limit uyarıcı...
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Tugrul_512bit 4 ay
Quadro sürücülerinden daha kalitelidir.
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cnv_58 4 ay
Saçma sapan haber hepsi bu
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