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Avtoros Shaman 8x8, devasa boyutlarıyla Top Gear'a konuk oldu [Video]

Rus üretici Avtoros tarafından geliştirilen Shaman 8x8, daha önce karşımıza çıkmıştı. Fakat Top Gear ekibi bu devasa canavarı konuk edip şehir içinde nasıl görüneceğini bize göstermek istemiş.
11 ay
5,1b
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10
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Avtoros Shaman 8x8, devasa boyutlarıyla Top Gear'a konuk oldu [Video]
Tam Boyutta Gör
 

Mercedes G63 6x6 oldukça büyük ve etkileyici bir makine. Ancak bundan yaklaşık bir yıl önce karşımıza çıkan Avtoros Shaman adındaki bu devasa canavar, sahip olduğu her detayla G63’ün yanında çok daha iri görünüyor. Büyüklük kavramını başka bir boyuta taşıyan Avtoros Shaman 8x8, bu kez Top Gear ekibinin elinde karşımıza çıktı.

Shaman 8x8 adı verilen bu devasa canavar, Rus üretici Avtoros tarafından geliştirildi. 6 metre uzunluğa sahip olan araç, Mercedes G63 6x6’dan yarım metre daha uzun. Her biri 1.185 mm boyutunda 8 devasa tekerleği bulunan Shaman, manevra kabiliyetini yükseltmek için tüm tekerleklerden yönlendirme sistemine sahip.

Yerden yüksekliği 450 mm olarak ölçülen Avtoros Shaman, bu heybetli görünümün kaçınılmaz sonucu olarak 4.000 kg ağırlığa sahip. Ancak aracın kaputunun altında bu görünümle pek örtüşmeyen bir motor kullanılmış. Iveco tarafından geliştirilen 3.0 litrelik dizel motor, 170 beygir güç ve 400 Nm tork üretiyor. Üretilen bu güç ile birlikte 4 tonluk bu canavar maksimum 70 km/s hıza ulaşabiliyor.

Yapısı gereği hız konusunda iddialı olmayan Avtoros Shaman 8x8, içerisindeki yolcuları koşullar fark etmeksizin istedikleri yere götürmek üzere tasarlanmış. Bu canavara sahip olmak isteyenlerin 2 aylık eğitim sürecinden geçmesi ve 225 bin euro’yu gözden çıkarması gerekiyor.

İşte Top Gear ekibinin Avtoros Shaman 8x8’i konuk ettiği video:


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pcwolf28 11 ay
Sahip olduğu her detayla g63 6x6dan iri durduğu yönleri ne?
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apodur 11 ay
LPG takılırmı buna :)
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freemangroovy 11 ay
Tankı hergün mü dolduracağız diye soruyor, sonra kendi sorusunu cevaplıyor: hayır, hergün değil.. 260 litre tankı var, bu durumda iki günde bir dolduracağız.. İngiliz espirikliği..
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Kaiser75 11 ay
motoru zayıf kalmış
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Draqonn 11 ay
Yani o kadar uğraş çalış didin tasarla et falan sonra koya koya bu motoru koy...
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VegaTolg 11 ay
Friends dizisindeki Joey değil mi bu ne işi var bu reklamda:D
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TIME 11 ay
Arac guzel de motorun teknik veriler dusuk degil mi?400 tork o araca az sanki.bilen aydinlatirsa sevinirim
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zero-man 11 ay TIME
2.0 tdi passatta 400Nm tork var..
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Kerim5100 11 ay
Tok kapı sesi yoksa geçiniz :D
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Bay Robot 11 ay
Çok yakıyordur bu
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