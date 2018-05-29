Avtoros Shaman 8x8, devasa boyutlarıyla Top Gear'a konuk oldu [Video]

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Mercedes G63 6x6 oldukça büyük ve etkileyici bir makine. Ancak bundan yaklaşık bir yıl önce karşımıza çıkan Avtoros Shaman adındaki bu devasa canavar, sahip olduğu her detayla G63’ün yanında çok daha iri görünüyor. Büyüklük kavramını başka bir boyuta taşıyan Avtoros Shaman 8x8, bu kez Top Gear ekibinin elinde karşımıza çıktı.

Shaman 8x8 adı verilen bu devasa canavar, Rus üretici Avtoros tarafından geliştirildi. 6 metre uzunluğa sahip olan araç, Mercedes G63 6x6’dan yarım metre daha uzun. Her biri 1.185 mm boyutunda 8 devasa tekerleği bulunan Shaman, manevra kabiliyetini yükseltmek için tüm tekerleklerden yönlendirme sistemine sahip.

Yerden yüksekliği 450 mm olarak ölçülen Avtoros Shaman, bu heybetli görünümün kaçınılmaz sonucu olarak 4.000 kg ağırlığa sahip. Ancak aracın kaputunun altında bu görünümle pek örtüşmeyen bir motor kullanılmış. Iveco tarafından geliştirilen 3.0 litrelik dizel motor, 170 beygir güç ve 400 Nm tork üretiyor. Üretilen bu güç ile birlikte 4 tonluk bu canavar maksimum 70 km/s hıza ulaşabiliyor.

Yapısı gereği hız konusunda iddialı olmayan Avtoros Shaman 8x8, içerisindeki yolcuları koşullar fark etmeksizin istedikleri yere götürmek üzere tasarlanmış. Bu canavara sahip olmak isteyenlerin 2 aylık eğitim sürecinden geçmesi ve 225 bin euro’yu gözden çıkarması gerekiyor.

İşte Top Gear ekibinin Avtoros Shaman 8x8’i konuk ettiği video: