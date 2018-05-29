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Mercedes, emisyon hilesi nedeniyle yarım milyondan fazla aracını geri çağırabilir

Kısa süre önce Vito'nun 1.6 litrelik dizel versiyonunda emisyon hilesi yapmakla suçlanan ve bin aracını geri çağıran Mercedes, şimdi 600 bin araçlık çok daha büyük bir sorunla karşı karşıya.
11 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Mercedes, emisyon hilesi nedeniyle yarım milyondan fazla aracını geri çağırabilir
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Alman üreticilerin dizelle ilgili sıkıntıları bir türlü bitmek bilmiyor. Volkswagen’in yüz binlerce aracını geri çağırmasına neden olan emisyon skandalının bir benzeri ile şimdi de Mercedes karşı karşıya. Eğer yapılan incelemeler sonucunda Alman üreticinin emisyon hilesi yaptığı kanıtlanırsa, binlerce C Serisi ve G Serisi aracın dahil olduğu 600 bin aracını geri çağırmak zorunda kalabilir.

Yakın bir zamanda popüler van modeli Vito’nun Renault kaynaklı 1.6 litre dizel motor kullanılan versiyonlarında emisyon hilesi yapmakla suçlanan Mercedes, eğer iddialar doğruysa şimdi çok daha büyük bir sorunla karşı karşıya. Ülkenin önemli yayınlarından Der Spiegel’in haberine göre, aynı emisyon hilesinin C Serisi ve G Serisi araçların dizel versiyonlarında da kullanıldığını iddia eden geniş çaplı bir inceleme başlatıldı.

Alman üretici Vito’da yapılan incelemeler sonrasında 1.000 adet aracı geri çağırmak zorunda kalmıştı. Bu kararla birlikte sürecin sonlandığı düşünülürken, şimdi de yarım milyondan fazla aracı ilgilendiren bir geri çağırmadan söz ediliyor. Eğer yapılan ikincil incelemeler sonunda hile yapıldığına hükmedilirse, bu durum Mercedes’e milyon dolarlara mal olacağı gibi itibarını da ciddi oranda zedeleyecek.


http://www.spiegel.de/auto/aktuell/daimler-droht-rueckruf-hunderttausender-diesel-verdacht-der-abgasmanipulation-a-1209459.html Yorum Yaz
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McLaren64 11 ay en beğenilen
haberelectro bey konuya bekleniyor.
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bulentcandan 11 ay
İşin içinde para oldu mu ne din kalır, ne iman. İstisnalar kaideyi bozmaz.
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Led Zeppelin 11 ay
Bir şey çıkmaz Mercedes'ten, daha önce de uğraştılar bir şey bulamadılar.
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haberelectro 11 ay
Her sene moda oldu mercedes ve hile haberleri. Nedense hepsinin ici bos cikiyor
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kemalroma 11 ay
Opelin araçlarında da emisyonlar doğru değildi.
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khytr89 11 ay kemalroma
Kaynak ?
Opel'in tek Zafira 1.6 CDTI modeli etkilenmişti. Belirtilenden %8.91 fazla olduğu saptandı. Bu da diğer üreticilerin yaptığı hilenin yanında devede kulak kalır. Ayrıca bu model 8000 den az satışı olduğu içinde Opel ceza almadı ve siyasiler tarafından araç çağrılmasına gerek kalmadı.
Zafira biraz ağır bir araç olduğu için motor ömrünün zehirli atıklardan etkilenmemesi için arada sadece %8.91 yükseldiği ortaya çıkmış.
Bosch'un hileli test cihazını kullanmadığı ise kanıtlandı. PSA, GM den tazminat ve zarar için para istiyordu ama ona da gerek kalmamış oldu böylece.
İçlerinde en temizi Opel.
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jimhendrix 11 ay
Gel bilibilibilibili
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khytr89 11 ay
Tek dürüst Alman otomotiv firması Opel miş demek.
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venomvenom 11 ay
Bunu da mi amerika baslatmis, zaten VW skandali zamaninda arastiranlar Mercedes ve BMW de de hile oldugunu tespit etmisti.
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McLaren64 11 ay en beğenilen
haberelectro bey konuya bekleniyor.
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haberelectro 11 ay
Hic debelenme ekmek cikmaz burdan umut fakirin ekmegi
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Kaiser75 11 ay
Ugly german
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freemangroovy 11 ay
Almanlardan ve Alman araçlarından iyice nefret ettim..
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mercedes emisyon hilesi, mercedes c serisi ve
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