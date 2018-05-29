Mercedes, emisyon hilesi nedeniyle yarım milyondan fazla aracını geri çağırabilir

Yakın bir zamanda popüler van modeli Vito’nun Renault kaynaklı 1.6 litre dizel motor kullanılan versiyonlarında emisyon hilesi yapmakla suçlanan Mercedes, eğer iddialar doğruysa şimdi çok daha büyük bir sorunla karşı karşıya. Ülkenin önemli yayınlarından Der Spiegel’in haberine göre, aynı emisyon hilesinin C Serisi ve G Serisi araçların dizel versiyonlarında da kullanıldığını iddia eden geniş çaplı bir inceleme başlatıldı.
Alman üretici Vito’da yapılan incelemeler sonrasında 1.000 adet aracı geri çağırmak zorunda kalmıştı. Bu kararla birlikte sürecin sonlandığı düşünülürken, şimdi de yarım milyondan fazla aracı ilgilendiren bir geri çağırmadan söz ediliyor. Eğer yapılan ikincil incelemeler sonunda hile yapıldığına hükmedilirse, bu durum Mercedes’e milyon dolarlara mal olacağı gibi itibarını da ciddi oranda zedeleyecek.
http://www.spiegel.de/auto/aktuell/daimler-droht-rueckruf-hunderttausender-diesel-verdacht-der-abgasmanipulation-a-1209459.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Opel'in tek Zafira 1.6 CDTI modeli etkilenmişti. Belirtilenden %8.91 fazla olduğu saptandı. Bu da diğer üreticilerin yaptığı hilenin yanında devede kulak kalır. Ayrıca bu model 8000 den az satışı olduğu içinde Opel ceza almadı ve siyasiler tarafından araç çağrılmasına gerek kalmadı.
Zafira biraz ağır bir araç olduğu için motor ömrünün zehirli atıklardan etkilenmemesi için arada sadece %8.91 yükseldiği ortaya çıkmış.
Bosch'un hileli test cihazını kullanmadığı ise kanıtlandı. PSA, GM den tazminat ve zarar için para istiyordu ama ona da gerek kalmamış oldu böylece.
İçlerinde en temizi Opel.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
2899 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
mercedes emisyon hilesi, mercedes c serisi ve