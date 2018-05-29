Mercedes, emisyon hilesi nedeniyle yarım milyondan fazla aracını geri çağırabilir

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Alman üreticilerin dizelle ilgili sıkıntıları bir türlü bitmek bilmiyor. Volkswagen’in yüz binlerce aracını geri çağırmasına neden olan emisyon skandalının bir benzeri ile şimdi de Mercedes karşı karşıya. Eğer yapılan incelemeler sonucunda Alman üreticinin emisyon hilesi yaptığı kanıtlanırsa, binlerce C Serisi ve G Serisi aracın dahil olduğu 600 bin aracını geri çağırmak zorunda kalabilir.

Yakın bir zamanda popüler van modeli Vito’nun Renault kaynaklı 1.6 litre dizel motor kullanılan versiyonlarında emisyon hilesi yapmakla suçlanan Mercedes, eğer iddialar doğruysa şimdi çok daha büyük bir sorunla karşı karşıya. Ülkenin önemli yayınlarından Der Spiegel’in haberine göre, aynı emisyon hilesinin C Serisi ve G Serisi araçların dizel versiyonlarında da kullanıldığını iddia eden geniş çaplı bir inceleme başlatıldı.

Alman üretici Vito’da yapılan incelemeler sonrasında 1.000 adet aracı geri çağırmak zorunda kalmıştı. Bu kararla birlikte sürecin sonlandığı düşünülürken, şimdi de yarım milyondan fazla aracı ilgilendiren bir geri çağırmadan söz ediliyor. Eğer yapılan ikincil incelemeler sonunda hile yapıldığına hükmedilirse, bu durum Mercedes’e milyon dolarlara mal olacağı gibi itibarını da ciddi oranda zedeleyecek.

http://www.spiegel.de/auto/aktuell/daimler-droht-rueckruf-hunderttausender-diesel-verdacht-der-abgasmanipulation-a-1209459.html