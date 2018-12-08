Avustralya hükümeti, tartışmalı anti şifreleme kanununu yasalaştırdı

Kanunun temelinde kolluk kuvvetlerinin istedikleri veriyi, şifreli dahi olsa, zorla alma yetkisi yatıyor. Şirketlerin şifreli bilgi transferini engelleyemediği anlarda ise otorite, veri trafiğinin durdurulması için şirketlerden çözüm üretmelerini talep edebilecek.
İnsan hakları avukatı Lizzie O’shea’ya göre hükümet şifreli iletişimi ortadan kaldıracak araçlara sahip olduğunda bunları istediği zaman müttefik ülke istihbarat birimleriyle paylaşabilecek. Avustralya; İngiltere, Kanada, Yeni Zelanda ve ABD’nin de parçası olduğu “Beş Göz istihbarat Paylaşım Programının” da bir üyesi.
Siber saldırılar ve terörizm artar endişesi
Karşıt cepheden yükselen seslere göre şifreli iletişim ortadan kalktığı zaman, siber saldırıların ve terörizmin önü açılacak. Konuyla ilgili gösterilen tepkiler ise asılsız sayılmaz. Hatırlanacağı üzere Amerikan Ulusal Güvenlik Teşkilatından (NSA) çalınan bir Windows güvenlik açığı yüzünden WannaCry fidye yazılımı, Birleşik Krallık sağlık sistemini kaosa sürüklemişti.
Avustralya hükümetinin alelacele geçirdiği yasa için önerilen değişiklik tekliflerinin en erken 2019 yılında tartışmaya açılacağı vurgulanıyor.
https://www.theverge.com/2018/12/7/18130391/encryption-law-australia-global-impact Yorum Yaz Paylaş Tweetle
çünkü en basitinden internet bile şifre üzerine şifre kullanıldığı için
1989 model amiga500 bile internete girebiliyorken
artık bu şifreleme saplantısı yüzünden 2 yıl önce aldığınız cep telefonu bile
iletişim şifrelemesi yapamak için işlemci başta olmak üzere bir çok kaynağı çok fazla bir şekilde tüketmekte. yarın bir gün quantum işlemcileri çıksa hemen ardından quantum şifreleme sistemi ortaya çıkacağı inkar edilemez !
e sonuç olarak quantum gücündeki bir bilgisayar veri üretmek için değilde
topu topu 2 satırlık iletişim bilgisi için evrensel veri ebatında şifreleme yapmak zorunda kalacak ; devlet politikaları anlamıyla değilde evrensel teknoloji gelişimi açısından şifrelemeler en basitinden veri iletişimini bile 2 kat şişirmekte olduğu gerçeğini kimse inkar etmesin artık !
Tabi bu devletin acizligini gösteriyor bir yandan da. Ne olursa olsun kabul edilebilir bir durum değil.