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Avustralya hükümeti, tartışmalı anti şifreleme kanununu yasalaştırdı

Avustralya hükümeti, tartışmalı anti şifreleme kanununu yasalaştırdı. Şirketler yasayla birlikte artık şifrelenmiş mesajların okunmasına izin vermek zorunda kalacak.
5 ay (Son Güncelleme: 5 ay)
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Güvenlik
Gökhan G.
Editör
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Avustralya hükümetinin kabul ettiği yeni yasa, kolluk kuvvetlerinin kullanıcı bilgilerini istedikleri zaman şirketlerden alma yetkisini verdi. Bilgiler, şifreli olsa dahi teslim edilmek zorunda. Yasaya, Apple başta olmak üzere diğer teknoloji şirketleri ve akademisyenler de karşı çıktı. Muhalif grup yasayla birlikte; Avustralya vatandaşlarının, söz konusu şirketlerin ve dünyanın geri kalanındaki toplulukların veri güvenlikleri ile kişisel bilgilerinin tehlikeye girmesinden endişe ediyor.

Kanunun temelinde kolluk kuvvetlerinin istedikleri veriyi, şifreli dahi olsa, zorla alma yetkisi yatıyor. Şirketlerin şifreli bilgi transferini engelleyemediği anlarda ise otorite, veri trafiğinin durdurulması için şirketlerden çözüm üretmelerini talep edebilecek.

İnsan hakları avukatı Lizzie O’shea’ya göre hükümet şifreli iletişimi ortadan kaldıracak araçlara sahip olduğunda bunları istediği zaman müttefik ülke istihbarat birimleriyle paylaşabilecek. Avustralya; İngiltere, Kanada, Yeni Zelanda ve ABD’nin de parçası olduğu “Beş Göz istihbarat Paylaşım Programının” da bir üyesi.

Siber saldırılar ve terörizm artar endişesi

Karşıt cepheden yükselen seslere göre şifreli iletişim ortadan kalktığı zaman, siber saldırıların ve terörizmin önü açılacak. Konuyla ilgili gösterilen tepkiler ise asılsız sayılmaz. Hatırlanacağı üzere Amerikan Ulusal Güvenlik Teşkilatından (NSA) çalınan bir Windows güvenlik açığı yüzünden WannaCry fidye yazılımı, Birleşik Krallık sağlık sistemini kaosa sürüklemişti.

Avustralya hükümetinin alelacele geçirdiği yasa için önerilen değişiklik tekliflerinin en erken 2019 yılında tartışmaya açılacağı vurgulanıyor.


https://www.theverge.com/2018/12/7/18130391/encryption-law-australia-global-impact Yorum Yaz
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jasonw 5 ay en beğenilen
Aman bizimkiler duymasın.
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fuckulteli 5 ay
Şifrelenen bir şeyin şifresinin kişinin rızası dışında şifreleme hizmeti sunan tarafından kaldırılması o hizmetin şifresiz olması anlamına gelir.
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SEO-Uzmanı 5 ay
olaya özgürlüklere sansür uygulanacak anlamıyla bakmamak lazım
çünkü en basitinden internet bile şifre üzerine şifre kullanıldığı için
1989 model amiga500 bile internete girebiliyorken
artık bu şifreleme saplantısı yüzünden 2 yıl önce aldığınız cep telefonu bile
iletişim şifrelemesi yapamak için işlemci başta olmak üzere bir çok kaynağı çok fazla bir şekilde tüketmekte. yarın bir gün quantum işlemcileri çıksa hemen ardından quantum şifreleme sistemi ortaya çıkacağı inkar edilemez !
e sonuç olarak quantum gücündeki bir bilgisayar veri üretmek için değilde
topu topu 2 satırlık iletişim bilgisi için evrensel veri ebatında şifreleme yapmak zorunda kalacak ; devlet politikaları anlamıyla değilde evrensel teknoloji gelişimi açısından şifrelemeler en basitinden veri iletişimini bile 2 kat şişirmekte olduğu gerçeğini kimse inkar etmesin artık !
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vollkan59 5 ay
İnsanlık dışı. Yıl olmuş 2019 çıkan yasaya bak.

Tabi bu devletin acizligini gösteriyor bir yandan da. Ne olursa olsun kabul edilebilir bir durum değil.
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frostyfruit 5 ay
Ben de televizyonda izledim haberlerde. Ayni zamanda eger bu bilgileri vermezler ise firmalara buyuk ceza kesilecek.
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Concordato 5 ay
Apple'dan alamaz benden demesi, adamların olayı bu.
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Baelros 5 ay
Eleman ayran icmekten ve makarna yemekten siyirmis iyice. Nereye laf sokacagini sasirmis.
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Celonfix 5 ay Concordato
Apple'dan almaz zaten Apple kendisi getirip verir.
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fuckulteli 5 ay
Şifrelenen bir şeyin şifresinin kişinin rızası dışında şifreleme hizmeti sunan tarafından kaldırılması o hizmetin şifresiz olması anlamına gelir.
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jasonw 5 ay en beğenilen
Aman bizimkiler duymasın.
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