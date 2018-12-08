Avustralya hükümeti, tartışmalı anti şifreleme kanununu yasalaştırdı

Avustralya hükümetinin kabul ettiği yeni yasa, kolluk kuvvetlerinin kullanıcı bilgilerini istedikleri zaman şirketlerden alma yetkisini verdi. Bilgiler, şifreli olsa dahi teslim edilmek zorunda. Yasaya, Apple başta olmak üzere diğer teknoloji şirketleri ve akademisyenler de karşı çıktı. Muhalif grup yasayla birlikte; Avustralya vatandaşlarının, söz konusu şirketlerin ve dünyanın geri kalanındaki toplulukların veri güvenlikleri ile kişisel bilgilerinin tehlikeye girmesinden endişe ediyor.

Kanunun temelinde kolluk kuvvetlerinin istedikleri veriyi, şifreli dahi olsa, zorla alma yetkisi yatıyor. Şirketlerin şifreli bilgi transferini engelleyemediği anlarda ise otorite, veri trafiğinin durdurulması için şirketlerden çözüm üretmelerini talep edebilecek.

İnsan hakları avukatı Lizzie O’shea’ya göre hükümet şifreli iletişimi ortadan kaldıracak araçlara sahip olduğunda bunları istediği zaman müttefik ülke istihbarat birimleriyle paylaşabilecek. Avustralya; İngiltere, Kanada, Yeni Zelanda ve ABD’nin de parçası olduğu “Beş Göz istihbarat Paylaşım Programının” da bir üyesi.

Siber saldırılar ve terörizm artar endişesi

Karşıt cepheden yükselen seslere göre şifreli iletişim ortadan kalktığı zaman, siber saldırıların ve terörizmin önü açılacak. Konuyla ilgili gösterilen tepkiler ise asılsız sayılmaz. Hatırlanacağı üzere Amerikan Ulusal Güvenlik Teşkilatından (NSA) çalınan bir Windows güvenlik açığı yüzünden WannaCry fidye yazılımı, Birleşik Krallık sağlık sistemini kaosa sürüklemişti.

Avustralya hükümetinin alelacele geçirdiği yasa için önerilen değişiklik tekliflerinin en erken 2019 yılında tartışmaya açılacağı vurgulanıyor.

https://www.theverge.com/2018/12/7/18130391/encryption-law-australia-global-impact