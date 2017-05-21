WannaCry’ın geniş kitlelere yayılmasına Windows 7 neden olmuş

Bu konuda çalışmalar gerçekleştiren kuruluşlardan birisi olan Kaspersky, Windows üzerindeki açıktan faydalanarak yayılan yazılımın en çok Windows 7 işletim sistemini kullanan bilgisayarları hedef aldığını ortaya çıkardı. Paylaşılan istatistiklere göre WannaCry’dan etkilenen ve Kaspersky yazılımı kullanan bilgisayarların yüzde 98’i Windows 7 işletim sistemine sahip. BitSight verilerine göre tüm sistemler arasında Windows 7’nin fidye yazılımından etkilenme oranı ise yüzde 67.
Yayılmasına katkı sağladılar
Cuma günü Malwarebytes tarafından paylaşılan bir blog yazısına göre fidye yazılımı, giriş yaptığı bilgisayarları kullanarak bölgesel ağlar üzerinden yayıldı. Bu demek oluyor ki yazılım yayılmak amacıyla, Windows 7’yi diğer işletim sistemlerine kıyasla daha fazla kullandı.
Windows 7 güncelleme almadı
https://arstechnica.com/security/2017/05/windows-7-not-xp-was-the-reason-last-weeks-wcry-worm-spread-so-widely/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
İnat değil mi lan, geçmiycem w10a. Pardus'a geçerim, bilgisayar kullanmam, elektrik aboneliğini sonlandırırım, hafızamı silip herşeyden bihaber yaşarım da, yine de w10a geçmem..
Lanet olası federaller