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WannaCry’ın geniş kitlelere yayılmasına Windows 7 neden olmuş

Kaspersky tarafından paylaşılan istatistiklere göre, yaklaşık 1 hafta önce tüm dünyayı etkisi altına alan WannaCry fidye yazılımının yayılmasına Windows 7 neden oldu. Detaylar haberimizde.
2 yıl
3,4b
1
32
Diğer Yazılım
Emre Karakullukçu
Yazar
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Geçtiğimiz hafta Cuma gününde etkisini göstermeye başlayan ve saatler içinde onlarca ülkeye, binlerce bilgisayara yayıldığı ortaya çıkan WannaCry isimli fidye yazılımı (ransomware), toplamda 200.000’den fazla bilgisayarı hedef aldı ve yaklaşık 150 ülkeyi etkiledi. Büyük şirketlere ve hastanelere ait olanlar da dahil olmak üzere birçok sistemi kullanılamaz hale getiren fidye yazılımı, bugüne kadar yaşanmış en ciddi saldırılardan birisi olarak tarihe geçti. Peki WannaCry’ın bu kadar hızlı yayılmasının nedeni neydi?

Bu konuda çalışmalar gerçekleştiren kuruluşlardan birisi olan Kaspersky, Windows üzerindeki açıktan faydalanarak yayılan yazılımın en çok Windows 7 işletim sistemini kullanan bilgisayarları hedef aldığını ortaya çıkardı. Paylaşılan istatistiklere göre WannaCry’dan etkilenen ve Kaspersky yazılımı kullanan bilgisayarların yüzde 98’i Windows 7 işletim sistemine sahip. BitSight verilerine göre tüm sistemler arasında Windows 7’nin fidye yazılımından etkilenme oranı ise yüzde 67.

Yayılmasına katkı sağladılar

Cuma günü Malwarebytes tarafından paylaşılan bir blog yazısına göre fidye yazılımı, giriş yaptığı bilgisayarları kullanarak bölgesel ağlar üzerinden yayıldı. Bu demek oluyor ki yazılım yayılmak amacıyla, Windows 7’yi diğer işletim sistemlerine kıyasla daha fazla kullandı.

Windows 7 güncelleme almadı 

WannaCry'ın hızlı bir şekilde yayılmasının ardından Microsoft, Shadow Brokers tarafından ortaya çıkartılan açık için yeniden güncelleme yayımladı ancak güncelleme yalnızca Windows XP'yi ve Windows 8'i kapsıyordu. Güncelleme ve fidye yazılımı hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak için haberimize göz atabilirsiniz.

https://arstechnica.com/security/2017/05/windows-7-not-xp-was-the-reason-last-weeks-wcry-worm-spread-so-widely/ Yorum Yaz
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EfeYakupKarahanlı 2 yıl en beğenilen
Al işte. W10 u yaymak için, daha doğrusu w7 den vazgeçirmek, ve bir an önce w7 yi tarihten silip, daha çok kişiye ulaşarak fişlemek adına yapılmış haberlerden biri..

İnat değil mi lan, geçmiycem w10a. Pardus'a geçerim, bilgisayar kullanmam, elektrik aboneliğini sonlandırırım, hafızamı silip herşeyden bihaber yaşarım da, yine de w10a geçmem..
Lanet olası federaller


Al işte. W10 u yaymak için, daha doğrusu w7 den vazgeçirmek, ve bir an önce w7 yi tarihten silip, daha çok kişiye ulaşarak fişlemek adına yapılmış haberlerden ...
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4 Yanıt Yanıtla +33
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eAkman 2 yıl
Tamam tamam insanlar çok korktu ve hemen ellerindeki W7 yi yavaşça yere bırakıp W10 a teslim olacaklar.
Yanıtla +20
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carloska 2 yıl
en çok windows 7 kullanıldığı için window 7 yi hedef almış ta olabilirler..
1 Yanıt Yanıtla +16
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1 Avatar
Türkçesever 2 yıl
Ben bile sizden daha hızlı habercilik yapıyorum: technopat.net/...
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mcrew 2 yıl
işletim sistemine yüzlerce lira para veriyorsun
bir de üstüne antivirüs yazılımına yüzlerce lira para veriyorsun
şimdi de dosyalarımı kurtarmak için wanna cry tarzi virüslere mi dünyanın parasını vereceğiz.
valla microsoft iyi kurmuş düzeni.
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DH Misafiri 2 yıl
Al işte. W10 u yaymak için, daha doğrusu w7 den vazgeçirmek, ve bir an önce w7 yi tarihten silip, daha çok kişiye ulaşarak fişlemek adına yapılmış haberlerden biri..
İnat değil mi lan, geçmiycem w10a. Pardus'a geçerim, bilgisayar kullanmam, elektrik aboneliğini sonlandırırım, hafızamı silip herşeyden bihaber yaşarım da, yine de w10a geçmem..
Lanet olası federaller

Hayırdır nedendir bu telaş, eşşeğin aklına karpuz kabuğu getirmeye benziyor yaptığınız, pcni hangi piş işler için kullanıyorsun da bu kadar korkuyorsunuz fişlenmekten izlenmekten, ben şahsen masum bir vatandaş olarak cia, fbi, nsa hepsine kapım açık istedikleri gibi izleyebilirler hiç bi korkum yok :D, böyle telaşla karşı çıkanlara karşı kötü kokular gelmiyor değil insanın burnuna.
1 Yanıt Yanıtla
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EfeYakupKarahanlı 2 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Al işte. W10 u yaymak için, daha doğrusu w7 den vazgeçirmek, ve bir an önce w7 yi tarihten silip, daha çok kişiye ulaşarak fişlemek adına yapılmış haberlerden biri..
İnat değil mi lan, geçmiycem w10a. Pardus'a geçerim, bilgisayar kullanmam, elektrik aboneliğini sonlandırırım, hafızamı silip herşeyden bihaber yaşarım da, yine de w10a geçmem..
Lanet olası federaller

Hayırdır nedendir bu telaş, eşşeğin aklına karpuz kabuğu getirmeye benziyor yaptığınız, pcni hangi piş işler için kullanıyorsun da bu kadar korkuyorsunuz fişlenmekten izlenmekten, ben şahsen masum bir vatandaş olarak cia, fbi, nsa hepsine kapım açık istedikleri gibi izleyebilirler hiç bi korkum yok :D, böyle telaşla karşı çıkanlara karşı kötü kokular gelmiyor değil insanın burnuna.

Şimdi konu uzayacak, sevgili misafir. . Ama şunu söylemek istiyorum ;
Bu fişleme olayları ne işe yarıyor biliyor musun? Dünya ırklarının zaaflarını tespit edip, onları kontrol altına almanın peşindeler. Bu zaten bilinen bişey. Hangi ülkenin veya halkın neye zaafı, meyli varsa, o ülkede yaşayanların zaaflarına daha çok yönelip, uyuyan, soru sormayan, koşulsuz itaat eden bir topluluk meydana getirip, uygun gördükleri zaman da herhangi bir direniş görmeden kolayca hakimiyetleri altına almaktır amaçları. Kim bunlar peki? Kişi olarak şudur budur diyemeyiz. Genel adı siyonizmdir. Geneli Yahudi ırkındandır. Bir kısmı Hristiyan, az bir kısmı da putperest veya inançsızdır. Hakikat ; Yahudi dediklerim ise, İbrani gibi görünüp, özünde deccal ideolojisini benimsemiş, gaddar ve acımasız, psikopat kişiliklerdir...
Sonuç olarak belki her birimiz Muhittin Topalak konumundayız, ancak birleşince Türkiye oluyoruz.
Bilmem anlatabildim mi..
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DH Misafiri 2 yıl
Baslik ve icerik tamamen yanlis ve yaniltma amacli bir haber bu. Toplamda 200.000 bilgisayar deniyor. %1.5 server etkilenmis. 3.000 server yapar. Kullanilan bilgisayarlar icerisinde server orani bundan cok daha dusuk. Ustelik Turkiye bundan en az etkilenen ulkeler arasinda. O zaman bizim siber guvenlikte en bilincli kullaniiclara sahip oldugumuz sonucu mu cikmali buradan. Ne halde oldugumuzu biliyoruz. W10 reklami, baska bir sey degil.
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Tolgá 2 yıl
bu virüsü mikrozort yaydı.
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kadirirdem 2 yıl
Windows 10'a teşvik vol 23223232
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mavizaman 2 yıl
bu işin altında mikisoft yoksa neyim.
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eAkman 2 yıl
Tamam tamam insanlar çok korktu ve hemen ellerindeki W7 yi yavaşça yere bırakıp W10 a teslim olacaklar.
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cagdas70 2 yıl
Ben bir süreliğine linux'e geçtim. Kafam rahat.
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carloska 2 yıl
en çok windows 7 kullanıldığı için window 7 yi hedef almış ta olabilirler..
1 Yanıt Yanıtla +16
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Exterminio 2 yıl carloska
carloska

en çok windows 7 kullanıldığı için window 7 yi hedef almış ta olabilirler..

Dostum "almış ta" nasıl bir yazımdır ya... Yani gerçekten kulağına doğal geliyor mu böyle yazmak? "almış da" yazmak ya da böyle yazıldığını bilmek bu kadar mı zor ki...
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