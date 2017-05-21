WannaCry’ın geniş kitlelere yayılmasına Windows 7 neden olmuş

Geçtiğimiz hafta Cuma gününde etkisini göstermeye başlayan ve saatler içinde onlarca ülkeye, binlerce bilgisayara yayıldığı ortaya çıkan WannaCry isimli fidye yazılımı (ransomware), toplamda 200.000’den fazla bilgisayarı hedef aldı ve yaklaşık 150 ülkeyi etkiledi. Büyük şirketlere ve hastanelere ait olanlar da dahil olmak üzere birçok sistemi kullanılamaz hale getiren fidye yazılımı, bugüne kadar yaşanmış en ciddi saldırılardan birisi olarak tarihe geçti. Peki WannaCry’ın bu kadar hızlı yayılmasının nedeni neydi?

Bu konuda çalışmalar gerçekleştiren kuruluşlardan birisi olan Kaspersky, Windows üzerindeki açıktan faydalanarak yayılan yazılımın en çok Windows 7 işletim sistemini kullanan bilgisayarları hedef aldığını ortaya çıkardı. Paylaşılan istatistiklere göre WannaCry’dan etkilenen ve Kaspersky yazılımı kullanan bilgisayarların yüzde 98’i Windows 7 işletim sistemine sahip. BitSight verilerine göre tüm sistemler arasında Windows 7’nin fidye yazılımından etkilenme oranı ise yüzde 67.

Yayılmasına katkı sağladılar

Cuma günü Malwarebytes tarafından paylaşılan bir blog yazısına göre fidye yazılımı, giriş yaptığı bilgisayarları kullanarak bölgesel ağlar üzerinden yayıldı. Bu demek oluyor ki yazılım yayılmak amacıyla, Windows 7’yi diğer işletim sistemlerine kıyasla daha fazla kullandı.

Windows 7 güncelleme almadı

haberimize göz atabilirsiniz. WannaCry'ın hızlı bir şekilde yayılmasının ardından Microsoft, Shadow Brokers tarafından ortaya çıkartılan açık için yeniden güncelleme yayımladı ancak güncelleme yalnızca Windows XP'yi ve Windows 8'i kapsıyordu. Güncelleme ve fidye yazılımı hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak içingöz atabilirsiniz.

https://arstechnica.com/security/2017/05/windows-7-not-xp-was-the-reason-last-weeks-wcry-worm-spread-so-widely/