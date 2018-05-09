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Avustralya’dan Blockchain Araştırmalarına Dev Bütçe

Avustralya, Dijital Dönüşüm Bürosu’na, devlet hizmetlerinde kullanılabilecek Blockchain uygulamaları hakkında araştırma yapması için 521.000 dolar bütçe ayırdı.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
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Avustralya’dan Blockchain Araştırmalarına Dev Bütçe
Yetkililer, Dijital Dönüşüm Bürosu’nun, 2018-2018 bütçesinde kullanacağı payı hazırladılar. Önümüzdeki dört yıl boyunca bu fon kullanılacak. Hazırlanan bu fon dahilinde, Dijital Dönüşüm Bürosu, Avustralya'nın bütçesinden 521.000 dolar kullanabilecek. Devletin bu birimi özellikle Blockchain araştırmalarına yöneliyor.  
2015 yılında kurulan bu büro, devlet birimlerinin ”dijital değişimleri izleyebilmesini” sağlıyor ve aynı zamanda Avustralya’nın bilgi ve iletişim teknolojisi konusunda stratejilerini yönetiyor.
Avustralya’dan Blockchain Araştırmalarına Dev Bütçe
 
Avustralya, bundan önce de Blockchain teknolojileri için kaynaklarını kullanıyordu. 2017 yılında hükümet, Blockchain hakkında, ülkenin en büyük araştırma kurumu aracılığıyla, bir araştırma yapmış ve bu teknolojinin "muhtemel risklerinin ve olası kullanım alanlarının" yer aldığı bir rapor çıkarmıştı. Hemen ardından, “Dijital Ekonomi” girişimi için bir rapor daha yayınlamıştı.
Yine aynı yıl içerisinde Avustralya hükumeti, “Blockchain temelli kamu hizmetleri projesi” için 5.9 milyon dolar hibe sağlama planları olduğunu duyurmuştu.
 

https://www.coindesk.com/australias-government-budgets-500k-blockchain-study/ Yorum Yaz
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123mfk123 11 ay
Türkiyedede iyi bir atılım var örneğin yeni büyük yerli kripto para borsası piyasaya giriyor ayrıca ön kayıt yapanlara 0.025 Ethereum hediyesi var
büyük Ethereum hacmine sahip olacak gibi duruyor.İncelemek isteyebilirsiniz linki paylaşıyorum.
buradan ön kayıt yapabilirisniz --->https://bovsan.com/?ref=elv67419
.Açıklama.
Ön kayıt aşaması ile toplamış olduğunuz bonus Ethereum'ları borsamız faaliyete geçtiğinde kullanabileceksiniz.
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Halilowich 1 yıl
Blockchain diyince aklına sadece kripto para gelenler blockchain ne demek tekrar araştırsın derim.
Eğer blok zinciri teknolojisi devlet işlerinde kullanılırsa evrak takibi, ordan oraya gitme, kayıtların kaybolması gibi bugün yaşadığımız sorunlar tarih olur ve hayat kolaylaşır. En basitinden devlete işiniz düştüğünde elinizde belgeler sağa sola koşturmazsınız. Devlet bilgileri şifreli olarak bütün kamu kurumlarında eş zamanlı tutulur ve bilgiler kaybolmaz.
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Alioreh 11 ay Halilowich
Ama devletin tüm verilerini blockchainde tutması demek her şubedeki yükün hayvanımsı bir şekilde bulunması demek değil mi?
Bende çok duyuyorum yani blockchainin süperliğini de pek bir olayını göremedim. Anlamak isterim.
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XFalconX 1 yıl
sanal para için dev yatırım sanala ayrılan arge diyelim
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tahir40 1 yıl
Avusturalya dünyanın en büyük ekonomilerinden biri. Dev bütçe deyince kaç milyar harcayacaklar diye baktım ki 500 bin :) Deve bak; abartmanın da bi adabı var.
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