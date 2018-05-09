Avustralya’dan Blockchain Araştırmalarına Dev Bütçe

Yetkililer, Dijital Dönüşüm Bürosu’nun, 2018-2018 bütçesinde kullanacağı payı hazırladılar. Önümüzdeki dört yıl boyunca bu fon kullanılacak. Hazırlanan bu fon dahilinde, Dijital Dönüşüm Bürosu, Avustralya'nın bütçesinden 521.000 dolar kullanabilecek. Devletin bu birimi özellikle Blockchain araştırmalarına yöneliyor.

2015 yılında kurulan bu büro, devlet birimlerinin ”dijital değişimleri izleyebilmesini” sağlıyor ve aynı zamanda Avustralya’nın bilgi ve iletişim teknolojisi konusunda stratejilerini yönetiyor.

Avustralya, bundan önce de Blockchain teknolojileri için kaynaklarını kullanıyordu. 2017 yılında hükümet, Blockchain hakkında, ülkenin en büyük araştırma kurumu aracılığıyla, bir araştırma yapmış ve bu teknolojinin "muhtemel risklerinin ve olası kullanım alanlarının" yer aldığı bir rapor çıkarmıştı. Hemen ardından, “Dijital Ekonomi” girişimi için bir rapor daha yayınlamıştı.

Yine aynı yıl içerisinde Avustralya hükumeti, “Blockchain temelli kamu hizmetleri projesi” için 5.9 milyon dolar hibe sağlama planları olduğunu duyurmuştu.



https://www.coindesk.com/australias-government-budgets-500k-blockchain-study/