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Ay'a uzay aracı gönderen İsrailli şirkete 1 milyon dolarlık ödül

SpaceIL'nin geçtiğimiz ay Ay'a gönderdiği Beresheet gözlem aracı artık yavaş yavaş iniş yapmaya hazırlanıyor. İsrailli şirkete iniş öncesinde 1 milyon dolarlık ödül sözü geldi.
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Uzay araştırmalarındaki özel yatırımları desteklemek amacıyla kurulan X Prize Vakfı, İsrailli uzay şirketi SpaceIL'ye 1 milyon dolarlık ödül vermeye hazırlandıklarını açıkladı. Geçtiğimiz ay Beresheet isimli uzay aracını yörüngeye fırlatan SpaceIL, Ay'a başarılı bir şekilde iniş yapabilirse 1 milyon dolar ödülün sahibi olacak.

Kâr amacı gütmeyen bir organizasyon olan X Prize Vakfı, aslında Ay'a ulaşabilen ilk şirkete 30 milyon dolarlık ödül vermeyi planlıyordu. Google ile iş birliği yapan vakıf, 2007 yılında Lunar X Prize isimli bir yarışma duyurmuştu. Dünyanın her tarafından 40'tan fazla ekibin katıldığı dev yarışma 30 milyon dolarlık bir ödüle sahipti ve belirlenen kurallara göre 10 yıl içerisinde Ay'a iniş yapmayı başarabilen ilk şirket bu ödülün sahibi olacaktı. Ancak SpaceIL de dahil olmak üzere hiçbir şirket bunu başaramadı ve dolayısıyla 30 milyon dolarlık ödül de sahipsiz kaldı.

Ayrıca Bkz. "Google'ın 30 milyon dolarlık "Ay yarışması" kazananı olmadan sona erdi"
X Prize Vakfı ise yarışma her ne kadar sona ermiş olsa da SpaceIL'nin ortaya koymuş olduğu müthiş başarıyı yine de bir şekilde ödüllendirmek istiyor. Vakfın kurucusu olan Peter Diamandis bugün yaptığı açıklamada,"SpaceIL'nin Beresheet görevini düşen ilk domino taşı olarak görüyoruz. Bu görev bir zincir reaksiyonunu başlatarak uzayın çok daha ucuz bir şekilde keşfini sağlayacak olan özel görevlerin önünü açacak." ifadelerini kullandı.

SpaceIL, 100 milyon dolar harcamıştı


X Prize Vakfı'nın 1 milyon dolarlık ödülü elbette çok güzel bir şey ancak Beresheet görevinin açıklanan toplam maliyetine baktığımızda tam 100 milyon dolarlık bir maliyet görüyoruz. SpaceIL ekibi geçtiğimiz ay yaptıkları açıklamalarda kalkış ücretleri de dahil olmak üzere görev için tam 100 milyon dolar harcandığını söylemişti. Yani bırakın 1 milyon doları, yarışmanın asıl ödülü olan 30 milyon dolar dahi Beresheet görevinin maliyetini karşılamıyor.

Lunar X Prize yarışmasının son beş finalistinden birisi olan SpaceIL, yarışmanın sona ermesinin ardından hiçbir şey olmamış gibi çalışmalara devam etmişti. İsrailli ekip geçtiğimiz yıl yapılan bir açıklamada Beresheet görevinin artık bir yarışmadan çok daha fazlasını temsil ettiğini söyledi.

Tarihi inişe 2 hafta kaldı


Beresheet (İbranicede Tekvin yani Tevrat'ın birinci kitabının ismi) gözlem aracı, Cape Canaveral Uzay Üssü'nden 22 Şubat'ta kalkışa geçmişti. SpaceX'in Falcon 9 roketiyle fırlatılan Beresheet Ay'a iniş yapmadan önce yaklaşık bir buçuk ay boyunca Dünya yörüngesinde kalacak. Uzay aracı burada sürekli genişleyen eliptik yörüngelerde bulunuyor. Sonrasında ise Ay'ın yörüngesine geçiş yapacak ve son olarak 11 Nisan'da tarihi iniş gerçekleşecek. SpaceIL, başarılı bir iniş gerçekleştirilmesi halinde Ay'a iniş yapabilen ilk özel şirket olarak tarihe geçecek.

Yaklaşık 100 milyon dolarlık maliyetle geliştirilen Beresheet'in Ay'da yüksek çözünürlüklü fotoğraflar ve videolar çekmesi ve çeşitli bilimsel araştırmalar yapması bekleniyor. SpaceIL, görevin asıl amacının ise İsrailli gençlere bir ilham kaynağı olmak olduğunu söylüyor. SpaceIL ekibi ülkede bir Apollo etkisi oluşturmak istediklerini ifade etmişti.

Beresheet uzay aracının Ay yolculuğunu gösteren temsili video:


https://spacenews.com/x-prize-foundation-offers-moonshot-award-to-spaceil/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
LKLC 1 ay en beğenilen smart1978
2004'te verilen 10 milyon dolarlık ödül vakfın verdiği en yüksek miktar. Bunun dışında da sürekli olarak ödül veriyorlar çeşitli şirketlere zaten. Konuyla pek alakası olmadığı için ekleme gereği duymadım.
İngilizce yazıların birebir çevirilmesini istemenizin nedenini anlayamıyorum bu arada. Haber zaten gayet detaylı. Yıllardır uzay alanında yazılar yazarım bir kere düz çeviri yapmadım. Gelecekte de yapacağımı sanmıyorum.
2004'te verilen 10 milyon dolarlık ödül vakfın verdiği en yüksek miktar. Bunun dışında da sürekli olarak ödül veriyorlar çeşitli şirketlere zaten. Konuyla pek a...
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kenbalx 1 ay
Bir şirket ay a gitmek için 100milyon dolar harcayabiliyor.
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The.Mafia 1 ay
30 milyon dolarlık ödülün yanında 1 milyon dolar ödül hiç bir şey değil zaten o şirketin 1 milyonluk ödüle ihtiyacı olduğunu sanmıyorum
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Escapetolife 1 ay
Ülkeler aya araç gönderme yarışına girdiler, belki 10 sene sonra iniş yapabilen ülkeler ortak yasa çıkarıp aralarında parselleyecekler bizde havamızı alacağız.
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smart1978 1 ay
Orjinal metinde ifade edildigi gibi ( uzay kesfinin demokratiklesmesine )
Bahsi gecen odulu zaten 2004 de verilmis diyor haberde ( Scaled Composites ... ) Yani odulu 2004 te alan bir proje varmis :)
Haberin tamamini bire bir ceviri yapsalardi onemli bircok detayi da yutmamis olurdunuz ...
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LKLC 1 ay smart1978
2004'te verilen 10 milyon dolarlık ödül vakfın verdiği en yüksek miktar. Bunun dışında da sürekli olarak ödül veriyorlar çeşitli şirketlere zaten. Konuyla pek alakası olmadığı için ekleme gereği duymadım.
İngilizce yazıların birebir çevirilmesini istemenizin nedenini anlayamıyorum bu arada. Haber zaten gayet detaylı. Yıllardır uzay alanında yazılar yazarım bir kere düz çeviri yapmadım. Gelecekte de yapacağımı sanmıyorum.
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