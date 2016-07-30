Ay'a giden astronotlar kalp hastalığına mı yakalanıyor?

Dünya'nın manyetik alanı insanların zararlı uzay radyasyonundan etkilenmesini engelliyor. Peki manyetosferi aşıp derin uzay yolculuğu yapan astronotlar uzaydaki radyasyondan nasıl etkilenebilir? Florida Devlet Üniversitesi'nden araştırmacıların yaptığı yeni bir çalışmaya göre Apollo programları kapsamında Ay'a yolculuk yapan astronotlar, yalnızca Uzay İstasyonu'na yolculuk yapan astronotlara göre beş kat daha fazla ihtimalle kalp hastalıklarına yakalanıyor.

Ay'a giden 24 farklı astronotun 8'i öldü Apollo görevlerinde derin uzay yolculuğu yapan 24 farklı astronot bulunuyor. Bu astronotlardan sekizi bugün hayatta değil. Ölen astronotların hangi sebeplerden dolayı yaşamlarını yitirdiklerini inceleyen Florida Devlet Üniversitesi Profesörü Michael Delp ve araştırmacı grubu bu astronotların %43'ünün kalp hastalıkları nedeniyle öldüklerini tespit etmiş. Bu oran yalnızca alçak dünya yörüngesindeki uzay istasyonlarına yolculuk yapan astronotlara göre yaklaşık 5 kat daha fazla.



Araştırmanın çok küçük bir veri grubu üzerinde yapıldığını ve sonuçlar hakkında temkinli olmamız gerektiğini hatırlatan Profesör Michael Delp,"Bu sonuçları paylaşmamızın önemli olacağını düşündük; zira derin uzay yolculuklarının insan vücudu üzerinde sanılandan çok daha büyük yan etkileri olabileceği ihtimalini göz ardı etmek büyük bir yanlış olur." ifadelerini kullandı.

Tam Boyutta Gör Rusya ve Çin Ay'a, NASA ve SpaceX Mars'a göz dikti Apollo 11 görevinde Ay'a ayak basan Neil Armstrong ve Buzz Aldrin'le birlikte Apollo 12, Apollo 14, Apollo 15, Apollo 16 ve Apollo 17 olmak üzere toplam 6 farklı görevde 12 farklı astronot Ay yüzeyinde yürümüşlerdi. Ancak NASA'nın 60'lı ve 70'li yıllarda gerçekleşen Apollo görevlerinden bu yana hiçbir astronot derin uzay yolcuğuna çıkmadı.



Uzay yolculukları için sessiz geçen bu 44 yılın ardından artık hem dünyanın ileri gelen uzay ajansları hem de SpaceX gibi bir özel şirket Dünya'yı terk etmek için kolları sıvıyor. Rusya, Çin ve Avrupa Uzay Ajansı yakın zamanda Ay'a astronot göndermeyi planlarkan NASA ve SpaceX ise kızıl gezegen Mars'ın yüzeyinde adım atmayı hedefliyorlar.



Yani önümüzdeki 20 yıl içerisinde uzay araştırmaları için tarihi anlar bizleri bekliyor olacak. Umarız bu dev uzay ajansları ve SpaceX derin uzayın insan sağlığı üzerindeki etkilerini de iyi bir şekilde araştırıyorlardır.



Nature dergisi üzerinden yayınlanan makaleye ulaşmak için

Apollo 11 görevinde Ay'a ayak basan Neil Armstrong ve Buzz Aldrin'le birlikte Apollo 12, Apollo 14, Apollo 15, Apollo 16 ve Apollo 17 olmak üzere toplam 6 farklı görevde 12 farklı astronot Ay yüzeyinde yürümüşlerdi. Ancak NASA'nın 60'lı ve 70'li yıllarda gerçekleşen Apollo görevlerinden bu yana hiçbir astronot derin uzay yolcuğuna çıkmadı.Uzay yolculukları için sessiz geçen bu 44 yılın ardından artık hem dünyanın ileri gelen uzay ajansları hem de SpaceX gibi bir özel şirket Dünya'yı terk etmek için kolları sıvıyor. Rusya, Çin ve Avrupa Uzay Ajansı yakın zamanda Ay'a astronot göndermeyi planlarkan NASA ve SpaceX ise kızıl gezegen Mars'ın yüzeyinde adım atmayı hedefliyorlar.Yani önümüzdeki 20 yıl içerisinde uzay araştırmaları için tarihi anlar bizleri bekliyor olacak. Umarız bu dev uzay ajansları ve SpaceX derin uzayın insan sağlığı üzerindeki etkilerini de iyi bir şekilde araştırıyorlardır.Nature dergisi üzerinden yayınlanan makaleye ulaşmak için buraya tıklamanız yeterli.

http://qz.com/745890/a-new-study-says-deep-space-travel-is-terrible-for-astronauts-hearts/