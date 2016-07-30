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Ay'a giden astronotlar kalp hastalığına mı yakalanıyor?

Ay'a giden astronotlar kalp hastalıklarına mı yakalanıyor? Yapılan yeni araştırmaya göre derin uzay yolculuğu yapan astronotlar diğer astronotlara göre daha büyük bir risk altındalar.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
9,8b
1
20
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Dünya'nın manyetik alanı insanların zararlı uzay radyasyonundan etkilenmesini engelliyor. Peki manyetosferi aşıp derin uzay yolculuğu yapan astronotlar uzaydaki radyasyondan nasıl etkilenebilir? Florida Devlet Üniversitesi'nden araştırmacıların yaptığı yeni bir çalışmaya göre Apollo programları kapsamında Ay'a yolculuk yapan astronotlar, yalnızca Uzay İstasyonu'na yolculuk yapan astronotlara göre beş kat daha fazla ihtimalle kalp hastalıklarına yakalanıyor.

Ay'a giden 24 farklı astronotun 8'i öldü

Apollo görevlerinde derin uzay yolculuğu yapan 24 farklı astronot bulunuyor. Bu astronotlardan sekizi bugün hayatta değil. Ölen astronotların hangi sebeplerden dolayı yaşamlarını yitirdiklerini inceleyen Florida Devlet Üniversitesi Profesörü Michael Delp ve araştırmacı grubu bu astronotların %43'ünün kalp hastalıkları nedeniyle öldüklerini tespit etmiş. Bu oran yalnızca alçak dünya yörüngesindeki uzay istasyonlarına yolculuk yapan astronotlara göre yaklaşık 5 kat daha fazla.

Araştırmanın çok küçük bir veri grubu üzerinde yapıldığını ve sonuçlar hakkında temkinli olmamız gerektiğini hatırlatan Profesör Michael Delp,"Bu sonuçları paylaşmamızın önemli olacağını düşündük; zira derin uzay yolculuklarının insan vücudu üzerinde sanılandan çok daha büyük yan etkileri olabileceği ihtimalini göz ardı etmek büyük bir yanlış olur." ifadelerini kullandı.

Rusya ve Çin Ay'a, NASA ve SpaceX Mars'a göz dikti

Apollo 11 görevinde Ay'a ayak basan Neil Armstrong ve Buzz Aldrin'le birlikte Apollo 12, Apollo 14, Apollo 15, Apollo 16 ve Apollo 17 olmak üzere toplam 6 farklı görevde 12 farklı astronot Ay yüzeyinde yürümüşlerdi. Ancak NASA'nın 60'lı ve 70'li yıllarda gerçekleşen Apollo görevlerinden bu yana hiçbir astronot derin uzay yolcuğuna çıkmadı.

Uzay yolculukları için sessiz geçen bu 44 yılın ardından artık hem dünyanın ileri gelen uzay ajansları hem de SpaceX gibi bir özel şirket Dünya'yı terk etmek için kolları sıvıyor. Rusya, Çin ve Avrupa Uzay Ajansı yakın zamanda Ay'a astronot göndermeyi planlarkan NASA ve SpaceX ise kızıl gezegen Mars'ın yüzeyinde adım atmayı hedefliyorlar.

Yani önümüzdeki 20 yıl içerisinde uzay araştırmaları için tarihi anlar bizleri bekliyor olacak. Umarız bu dev uzay ajansları ve SpaceX derin uzayın insan sağlığı üzerindeki etkilerini de iyi bir şekilde araştırıyorlardır.

Nature dergisi üzerinden yayınlanan makaleye ulaşmak için buraya tıklamanız yeterli.
 

http://qz.com/745890/a-new-study-says-deep-space-travel-is-terrible-for-astronauts-hearts/ Yorum Yaz
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Neyinkafasi 3 yıl en beğenilen
Kaç kişi aydan dünyayı görür?Bedeline değiyordur bence.
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nebulabado 3 yıl
Dünya üzerinde doğal yollar ile hayatını kaybedenlerin 100'de 50'si kalp ve damar hastalıkları nedeni ile ölüyor.
100'de 43 iyi bir oran sayılır.
Demek ki uzay yolculuğu yapmak kalp ve damar hastalıklarını önlüyor.
Dünya üzerinde doğal yollar ile hayatını kaybedenlerin 100'de 50'si kalp ve damar hastalıkları nedeni ile ölüyor.100'de 43 iyi bir oran sayılır.Demek ...
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dgo_cr7 3 yıl
8 astronotun ismini googlede aratmak için araştırma grubu kurmuş adamlar.
8 astronotun 3 tanesi kalp hastalığından ölmüş. öyleyse uzay yolculuğu kalp hastalığı yapıyor.
bravo.
8 astronotun ismini googlede aratmak için araştırma grubu kurmuş adamlar.8 astronotun 3 tanesi kalp hastalığından ölmüş. öyleyse uzay yolculuğu kalp hasta...
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DH Misafiri 1 yıl
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Ohol Oula 3 yıl
Ay'a gidelim de gerisi mühim değil
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DH Misafiri 3 yıl
ARKADASLAR astronotlardan birinin adı apkformod imiş sizce apkformod kimdir ?
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DH Misafiri 3 yıl
üzerinden yaklaşık 50 yıl geçmiş... sonuçta "her nefis ölümü tadacaktır." adamların ölmesi normal değil mi? Üstelik ihtiyar insanların çoğunun ölme vesilesi kalp ve damar hastalıklarıdır...
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greenk 3 yıl
En çokta milletimiz güldürüyor beni. Yazı okuyan hemen araştırma yapan kişilere cephe alıyor. Arkadaş ne kadar tembel bir milletiz, ortada çalışmanız yok ve emeği olan kişileri iki cümle kurarak çürüttüğünüzü sanıyorsunuz. Üstüne üstelik diğer kullanıcılar da çok güzel yorum yapılmış gibi beğenide bulunmuşlar.
Biz ne zaman ilerleriz sorusuna verilecek en güzel cevap, diğer ülkedeki insanların böyle basit cümleler ile bilim üstüne yaptığımız çalışmalara yorumlar yazdığı zaman.
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abrenax 3 yıl
Yerçekimsiz ortamın kemik erimesine sebep olması gibi, aya gitmenin de böyle bir duruma yol açması mümkün olabilir. Aya gidecek olan adamlar özenle seçildiği için normal şartlarda kalpten gitmeleri pek olası değil.
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serkan78689 3 yıl
Halen bazı komplo teorisyenleri bilim düşmanları aya gidilmedi diyor yazık kendi beyninize yazık.
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fthkn 3 yıl
Bu nokta aya insan gidildiği ile ilgili kanıt olarak varsayabileceğim tek nesne ay taşları kalıyor. Eğer bu taşlar gerçekten Ay'dan getirilmişse Ay'a insan gittiğini somut biçimde düşünmeye başlarım. Çünkü bu taşlardan birer örnek karışık olarak ülkelere armağan edilmiş. Bir parça taş da Türkiye'ye getirilmiş. Ama o konuda da kesin somut bir veri yok. Ayla ilgili bir belgeselde bilim adamının biri dünyada Ay'a ait taşlar bulunduğundan söz ediyor ve Ay'da da dünyaya ait taşlar var olmalı hipotezini üretiyor ama madem dünyada hali hazırda Ay taşı varsa bunlarla neden kıyaslanmıyor sorusunu ise geçiştirmeli bir biçimde farklı bir tür Ay taşına ihtiyaç duyulduğu için gelecek Ay yolculuğunu beklemesi gerektiğinden söz ediyor ve kuşkularım doruğa tırmanıyor. O yüzden Ay'a gidildi propagandası insanlığı aptal yerine koymaya devam edecektir. Son dönemlerde basın yoluyla Türkiye ya da Dünya hakkında pompalanan bir çok haber ve bilgiyle yapmaya devam edildiği gibi.
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Torlak Kemal 1 yıl fthkn
O belgeseldeki bilim adamı (sahi kim o?) dünyada ay taşı olduğunu nasıl biliyor? Bunu bilmesinin tek yolu var. Aydan geldiği kesin olan bir taşla karşılaştırmak. Bir taşın aydan geldiğini nasıl kesinleştirişin? Kendin gidip aldıysan!..
Velev ki aya hiç gidilmemiş olsun. O zaman NASA'nın ay taşları dediği bu taşlar dünyadan toplanmış olmalı. Peki bu bilim adamı diğer taşları bunlarla kıyaslayıp dünyada ay taşı var diyorsa kendini ve bizleri kandırmış olmuyor mu?
Evet sorum açık, dünyada bulduğun bir taşın ay taşı olduğunu - aya hiç gitmediysen - nasıl anlarsın?..
Evet, bir taşın dünyaya ait olup olmadığını anlayabiliyoruz, örneğin meteorit bu diyebiliyoruz. Ancak o meteorit parçasının aydan geldiğini nasıl bilebilirsin?..
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fthkn 3 yıl
Propaganda Joe yalanı literatüre sokabilir mi? Bilimsel geleneğe uygun mu bu? Aya gidildi ya gidilmedi. Önemli olan bu değil. Önemli olan bu varsayımın bilimsel bakış açınızı zedeleyip zedelemediği. Bizim gibiler için tuzu kuru derler. Hiçbir duyarlılık göstermemiz gerekmez. İstediğimizi düşünüp konuşabiliriz. Ama bilim çevrelerinde aya insan gitmesinin bir tane pratik sonucunu konuşan görmedim. Aya insan gittiği için şunu başardık ya da aya insan gittiği için şu bilimsel katkıyı elde ettik gibi bir şey konuşulmuyor. Bilim adamı bile bunu politik bir argüman olarak kabul edip fazla içli dışlı olmuyor. Ama yine de bizim gibiler için önemli olan açıklığa kavuşması çünkü bilimin içindeki adam gidilip gidilmediğini çoktan çözmüştür. Sadece politik olacağı için kendine saklar ya da düşüncelerine serpiştirilmiş olarak fark edebilirsiniz.
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Quard 3 yıl
Belki de Ay'a hiç gitmedikleri için kalp hastalığına yakalanıp ölmüşlerdir. Vicdanen rahatsız olmuş olabilirler(kalp hastalığı için bir olasılığı söylüyorum)...
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