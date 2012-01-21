BASF ve Philips OLED aydınlatmalı araba tavanı için işbirliği yaptı

Dünyanın lider kimya şirketi BASF ve elektronik devi Philips, iç aydınlatma için OLED teknolojisi kullanan araç tavanları konusunda birlikte bir çalışma içinde olduklarını duyurdu.





Otomotiv sektörünün ilgisini çeken yeni projede aracın iç kısmını aydınlatmak için standart ampüller yerine tavana yerleştirilecek OLED paneller kullanılacak. Bu paneller aynı zamanda şeffaf güneş enerjisi hücreleri barındıracak ve siz gökyüzünü izlerken bir yandan aydınlatma için enerji biriktirecek.





Projede OLED paneller Philips tarafından, boya gibi organik kimyasal maddeler de BASF tarafından üretilecek. OLED paneller şeffaf güneş enerjisi panellerinin arasına yerleştirilecek. Böylece OLED paneller açıkken iç aydınlatma görevi görecek, kapalı iken de güneşten enerjisini depolayacak. Aydınlatma esnasında gölgeleme gibi sıkıntılar da yaşanmayacak.





Bu yeni teknolojinin ne zaman hayata geçirileceği bilinmiyor. Ancak sadece OLED panellerin enerjisinin karşılanması konusunda değil özellikle elektrikli araçların bataryalarını şarj etme alternatifi olarak da oldukça işe yarar bir teknoloji olacak.