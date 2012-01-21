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BASF ve Philips OLED aydınlatmalı araba tavanı için işbirliği yaptı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın lider kimya şirketi BASF ve elektronik devi Philips, iç aydınlatma için OLED teknolojisi kullanan araç tavanları konusunda birlikte bir çalışma içinde olduklarını duyurdu. 

Otomotiv sektörünün ilgisini çeken yeni projede aracın iç kısmını aydınlatmak için standart ampüller yerine tavana yerleştirilecek OLED paneller kullanılacak. Bu paneller aynı zamanda şeffaf güneş enerjisi hücreleri barındıracak ve siz gökyüzünü izlerken bir yandan aydınlatma için enerji biriktirecek.

Projede OLED paneller Philips tarafından, boya gibi organik kimyasal maddeler de BASF tarafından üretilecek. OLED paneller şeffaf güneş enerjisi panellerinin arasına yerleştirilecek. Böylece OLED paneller açıkken iç aydınlatma görevi görecek, kapalı iken de güneşten enerjisini depolayacak. Aydınlatma esnasında gölgeleme gibi sıkıntılar da yaşanmayacak.

Bu yeni teknolojinin ne zaman hayata geçirileceği bilinmiyor. Ancak sadece OLED panellerin enerjisinin karşılanması konusunda değil özellikle elektrikli araçların bataryalarını şarj etme alternatifi olarak da oldukça işe yarar bir teknoloji olacak.

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seizure 7 yıl en beğenilen
Kapılar açıldığında bütün tavanın yandığını bi düşünsenize. Araba pavyona döncek
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DH Misafiri 7 yıl
Basf markasını ilk defa duydum.Daf olmasın sakın
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Zaman Ötesi 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Basf markasını ilk defa duydum.Daf olmasın sakın

Dünyanın en büyük kimyasal madde üreticisidir BASF (şuradan görebilirsin)
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gun 7 yıl
Arabaya olması değilde evlere olsa imiş güzel olurmuş. Özellikle camlara entegre etseler hatta gökdelenlere inanılmaz bir enerji tasarufu olur.
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mursel_balci 7 yıl
mazda'nın xedos serisinde olması lazım.
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Besiktask34 7 yıl
zaten türkiyede bu tür aydınlatmalar fazlasıyla mevcut, sarısından,kırmızısından şerit şerit
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artenis 7 yıl
Arabanın tavan camından (sunroof) zaten elektırık ureten modeller var MAzda olması lazım 1998 üretimi modelini hatırlayamadım OLED değil tabiki
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ColDasHeLL 7 yıl
tahrikk
subserooo
Zaman Ötesi
seizure Kapılar açıldığında bütün tavanın yandığını bi düşünsenize. Araba pavyona döncek
rus zenginin birinin aklına gelir böyle bir şey toptan kaplatır aracı :) adamlar tutup altınla kaplıyor yeşil kromla kaplıyorlar :)
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Altın kaplamalı porsche un yanındaki dacia değil mi ya? Aynı garajda ne arıyorlarsa
Sen ne sandın Dacaiyı.
O premium araba.

dacia berbattir
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umutarslan.com 7 yıl
arabanın dışı komple kaplansa bi tuşla istediğin renk :D "viper" :D ruhsatta bukalemun olarak geçer..
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Guest 7 yıl
arabanın sunroof'unun hem enerji hem ışık kaynağı olması hoş olmalı. bu kadar büyük bir ışık kaynağı olması arabanın içini disko gibi yapmaz, sadece aynı güçteki ışık daha büyük yüzeyden yayılacak.
fosil yakıtlı arabalar için güneş enerjisi sunmasının hiçbir getirisi olmaz, en fazla 10-15 watt olacak tavan aydınlatması için bu kadar masrafa girilmez. bu teknoloji hızla yaygınlaşan elektrikli arabalar için düşünülüyor olmalı. 1 m. kare yüzeyli, %25 verimli panel kullanılsa; yılda 400 kwh elektrik üretir. bu da yıllık 600 km'ye kadar yolculuk sağlar.
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mali__ 7 yıl
panaromik OLED tavanlı araç reklamları görür gibiyim :) aydınlatma açıkken koca 4ekerlikli bir ampul gibi yol alır artık :)
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ezimuse 7 yıl
Bi ara telefonlara takıcak panel bulamıyoruz diye ötüyorlardı
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Ruoja 7 yıl
iki köklü fırma umarım iyi bir şeyler çıkar :)
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ReDComrade 7 yıl
oled fazla geldi herhalde
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seizure 7 yıl
Kapılar açıldığında bütün tavanın yandığını bi düşünsenize. Araba pavyona döncek
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