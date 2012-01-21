BASF ve Philips OLED aydınlatmalı araba tavanı için işbirliği yaptı

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Dünyanın lider kimya şirketi BASF ve elektronik devi Philips, iç aydınlatma için OLED teknolojisi kullanan araç tavanları konusunda birlikte bir çalışma içinde olduklarını duyurdu.
Otomotiv sektörünün ilgisini çeken yeni projede aracın iç kısmını aydınlatmak için standart ampüller yerine tavana yerleştirilecek OLED paneller kullanılacak. Bu paneller aynı zamanda şeffaf güneş enerjisi hücreleri barındıracak ve siz gökyüzünü izlerken bir yandan aydınlatma için enerji biriktirecek.
Projede OLED paneller Philips tarafından, boya gibi organik kimyasal maddeler de BASF tarafından üretilecek. OLED paneller şeffaf güneş enerjisi panellerinin arasına yerleştirilecek. Böylece OLED paneller açıkken iç aydınlatma görevi görecek, kapalı iken de güneşten enerjisini depolayacak. Aydınlatma esnasında gölgeleme gibi sıkıntılar da yaşanmayacak.
Bu yeni teknolojinin ne zaman hayata geçirileceği bilinmiyor. Ancak sadece OLED panellerin enerjisinin karşılanması konusunda değil özellikle elektrikli araçların bataryalarını şarj etme alternatifi olarak da oldukça işe yarar bir teknoloji olacak.
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Dünyanın en büyük kimyasal madde üreticisidir BASF (şuradan görebilirsin)
dacia berbattir
fosil yakıtlı arabalar için güneş enerjisi sunmasının hiçbir getirisi olmaz, en fazla 10-15 watt olacak tavan aydınlatması için bu kadar masrafa girilmez. bu teknoloji hızla yaygınlaşan elektrikli arabalar için düşünülüyor olmalı. 1 m. kare yüzeyli, %25 verimli panel kullanılsa; yılda 400 kwh elektrik üretir. bu da yıllık 600 km'ye kadar yolculuk sağlar.
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Otomobil Teknolojileri, philips