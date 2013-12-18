BBM, LG akıllı telefonlarda ön yüklü olarak gelecek

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bilindiği üzere Blackberry'in yıllardır kendisine has olarak barındırdığı anlık mesajlaşma servisi BBM, Android ve iOS işletim sistemleri için hazırlanmıştı. Bu gelişmenin ardından Blackberry tarafından yeni bir açılım daha geldi.
Blackberry tarafından yapılan açıklamaya göre BBM uygulaması LG'nin akıllı telefonlarında ön yüklü olarak gelecek. Bu anlaşma çerçevesinde ilk hizmetin LG G Pro Lite modelinde olacağı açıklandı. Giriş seviyesi için üretilen 5.5 inç'lik G Pro Lite modelinin ardından LG'nin yeni gelecek modellerininde de BBM uygulaması ön yüklü olarak kullanıcıların beğenisine sunulacak.
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Zorla Facebook,twitter vs gibi sosyal ağları mesajlaşma programlarını diretiyorlar...Kullanmayan kişilerde boş yere duruyor ve arka planda çalışmasını sürdürüyor...
Bu sıkıntılar için artık alternatif yöntemlere gidilmeli.Ya da root garanti dışı sayılmamalı...
parayla satılan bir app. (örneğin bir navigasyon uygulaması) sadece lg kullanıcıları için önyüklü olarak sunulmuş olsa haber ve duyuru değeri taşır.
Farklı alternetifler denemek gerek tabi.. :)
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