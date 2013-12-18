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BBM, LG akıllı telefonlarda ön yüklü olarak gelecek

5 yıl
645
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Mobil Uygulamalar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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BBM, LG akıllı telefonlarda ön yüklü olarak gelecek
Bilindiği üzere Blackberry'in yıllardır kendisine has olarak barındırdığı anlık mesajlaşma servisi BBM, Android ve iOS işletim sistemleri için hazırlanmıştı. Bu gelişmenin ardından Blackberry tarafından yeni bir açılım daha geldi.
Blackberry tarafından yapılan açıklamaya göre BBM uygulaması LG'nin akıllı telefonlarında ön yüklü olarak gelecek. Bu anlaşma çerçevesinde ilk hizmetin LG G Pro Lite modelinde olacağı açıklandı. Giriş seviyesi için üretilen 5.5 inç'lik G Pro Lite modelinin ardından LG'nin yeni gelecek modellerininde de BBM uygulaması ön yüklü olarak kullanıcıların beğenisine sunulacak. 

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thestell 5 yıl en beğenilen
Zorla kullandıracaklarını sanıyorlar
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acbold 5 yıl
Fazla kullanan olacağını sanmıyorum. Boş yere sistem kaynaklarını kullanacak.
Zorla Facebook,twitter vs gibi sosyal ağları mesajlaşma programlarını diretiyorlar...Kullanmayan kişilerde boş yere duruyor ve arka planda çalışmasını sürdürüyor...
Bu sıkıntılar için artık alternatif yöntemlere gidilmeli.Ya da root garanti dışı sayılmamalı...
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okan_cehapelioglu 5 yıl
bence güzel bi hamle
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Takao 5 yıl
internette tonlarca resim çizme uygulaması varken paint niye windowsta ön yüklü geliyor ki?!?
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seven44 5 yıl
Çok önemli
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alaz1903 5 yıl
store'dan indirilip kurulabilecek program ön yüklü olarak gelse ne olur gelmese ne olur. son derece gereksiz bir detay.
parayla satılan bir app. (örneğin bir navigasyon uygulaması) sadece lg kullanıcıları için önyüklü olarak sunulmuş olsa haber ve duyuru değeri taşır.
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mehmedaltair 5 yıl
Yazık oldu bu programdan çok ümitliydim ama bir whatsapp olamaz
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soralalp 5 yıl
Blackberry doğru hamleler yapıyor. Artık yazılıma yönlenmeler ellerinde kalan kadro ile.
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aycibin 5 yıl
play store'dan indirmek çok zordu tabi yüklü gelsin.hatta tüm play store yüklü gelsin.herkes herşeyi kullanıyor çünkü!
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Hyponsoinage 5 yıl
Sacmasapan bir hamle bence
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Bradley Cooper 5 yıl
whatsapp yüklü gelse daha çok işimize yarardı

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E_Aydin35 5 yıl
Belkide bu BlackBerry'nin uzun zamandır yaptığı en iyi stratejik karar..
Farklı alternetifler denemek gerek tabi.. :)
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Schnitter 5 yıl
Bbm her şeyde olduğu gibi bunda da geç kaldı. Whatsapp varken diğerleri gereksiz.
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Fear of the Dark 5 yıl
Çok önemli
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Legend. 5 yıl
5dk sürmez silmek
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