BBM, LG akıllı telefonlarda ön yüklü olarak gelecek

Bilindiği üzere Blackberry'in yıllardır kendisine has olarak barındırdığı anlık mesajlaşma servisi BBM, Android ve iOS işletim sistemleri için hazırlanmıştı. Bu gelişmenin ardından Blackberry tarafından yeni bir açılım daha geldi.

Blackberry tarafından yapılan açıklamaya göre BBM uygulaması LG'nin akıllı telefonlarında ön yüklü olarak gelecek. Bu anlaşma çerçevesinde ilk hizmetin LG G Pro Lite modelinde olacağı açıklandı. Giriş seviyesi için üretilen 5.5 inç'lik G Pro Lite modelinin ardından LG'nin yeni gelecek modellerininde de BBM uygulaması ön yüklü olarak kullanıcıların beğenisine sunulacak.