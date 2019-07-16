BMW 2 Serisi Gran Coupe 24 Temmuz'da tanıtılabilir

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BMW’nin Gran Coupe ailesini şimdiye kadarki en küçük modelle genişletmeye hazırlandığını uzun süredir biliyoruz. 2 Serisi Gran Coupe olarak adlandırılan araç, Bavyeralı üreticinin Mercedes-Benz CLA’ya cevabı olacak.

BMW 2 Serisi Gran Coupe’nin kamuflajlı prototiplerini şimdiye kadar pek çok kez gördük. Fakat bu seferki aralarında en dikkat çekici olanı. Gri tonlarından çok daha canlı renklere geçiş yapan kamuflajda ayrıca önemli bir mesaj da saklı. Ön kapılara denk gelen kısımlardaki QR kod bizleri BMW’nin internet sitesine yönlendiriyor ve aracın 24 Temmuz’da tanıtılabileceğini öğreniyoruz.

Yeni BMW 1 Serisi ile platform kardeşi olacak

BMW 2 Serisi Gran Coupe hakkında bilinenlere gelecek olursak, aracın yeni BMW 1 Serisi ile platform kardeşi olacağını söyleyebiliriz. Ayrıca bu iki modelin tasarımları arasında da benzerlikler mevcut. Ön farlar, geniş böbrek ızgara, ön tampon ve yan profilin arka kapılara kadar olan kısmını bu benzerlikler arasında gösterebiliriz. BMW 2 Serisi Gran Coupe’nin en etkileyici kısmı diyebileceğimiz arka tarafta da ince LED stoplar dikkat çekiyor.

Fotoğraflardaki büyük egzoz çıkışlarına, jantlar arasından görünen M damgalı mavi kaliperlere ve agresif ön tampona baktığımızda karşımızda duran versiyonun M235i xDrive olduğunu söyleyebiliriz. Serinin en tepesinde bulunan bu modelin 306 beygir güç ve 450 Nm tork üreten 2.0 litre dört silindirli turbo motor ve 8 ileri Steptronic Sport otomatik şanzımanla kombine edilmesi bekleniyor. Bu ikiliye sahip M135i xDrive’ın 0-100 km/s hızlanması 4.8 saniye sürüyordu. Dolayısıyla M235i’de de buna benzer veriler beklemek mümkün.

BMW 2 Serisi Gran Coupe’deki motor gamının geri kalanı 1 Serisi’ndekilerle aynı olacak. Bu da güçleri 116 ile 306 beygir arasında değişen üç ve dört silindirli benzinli veya dizel motorlar görebileceğimiz anlamına geliyor. Aracın internet sitesinde belirtildiği gibi önümüzdeki hafta tanıtılacağını düşündüğümüzde, Frankfurt Otomobil Fuarı’nda sergilenmesine kesin gözüyle bakabiliriz.