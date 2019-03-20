BMW 2 Serisi Gran Coupe'nin ilk görseli paylaşıldı

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Bavyeralı üreticinin BMW 2 Serisi Gran Coupe modelini bu yıl içerisinde tanıtmayı planladığı biliniyordu. Şirketin bu planı, BMW 2 Serisi Gran Coupe’ye ait ilk ipucu görselinin paylaşılmasıyla birlikte resmen onaylanmış oldu.

Bugün paylaşılan resmi görselin yanı sıra casus fotoğraflarla da karşımıza çıkan BMW 2 Serisi Gran Coupe, dünya prömiyerini Kasım ayındaki 2019 Los Angeles Otomobil Fuarı’nda yapacak. Ardından 2020 yılının bahar aylarında da dünya genelinde satışa sunulacak. İlk kez bir resmi görseli paylaşılan aracın C sütunu, omuz çizgisi, bagaj spoiler’ı, yüzgeç anteni ve ince LED stop lambaları görülebiliyor.

Yeni nesil 1 Serisi ile aynı platformu kullanacak

BMW 2 Serisi Gran Coupe, bu yıl tanıtılacak bir başka model olan yeni 1 Serisi ile aynı platformu, yani FAAR adlı platformu kullanacak. Aynı zamanda bir çok teknolojisini de yine bu araçla paylaşacak. Giriş seviyesi modellerin ön tekerlekten çekişli olacağı BMW 2 Serisi Gran Coupe modelinde üst seviyelere çıkıldıkça xDrive dört tekerlekten çekiş sistemi karşımıza çıkacak. Bu sistemden yararlanacak modellerden biri de en tepedeki M240i olacak.

M240i versiyonu 306 beygir güce sahip olacak

Söz konusu M240i modelinin BMW X2 M35i’deki 2.0 litre dört silindirli üniteyi kullanacağı söyleniyor. X2 modelinde 306 beygir güç ve 450 Nm tork üreten bu ünite 8 ileri otomatik şanzımanla eşleniyor. Performans odaklı SUV’un bu motor-şanzıman ikilisiyle 0-100 km/s hızlanması 5 saniyeden az sürüyor. bu da BMW 2 Serisi Gran Coupe’yi rakibi olduğu Mercedes-AMG CLA 35’e karşı oldukça iddialı hale getiriyor. Zira bu araçta da AMG A35 modelindeki 306 beygir güç ve 400 Nm tork üreten motorun kullanılması bekleniyor.

BMW 2 Serisi Gran Coupe, Kasım ayında düzenlenecek 2019 Los Angeles Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkacak. 2020 yılında da dünya genelinde satışa sunulacak. Tüm gelişmeler için takipte kalın.

https://www.press.bmwgroup.com/global/article/detail/T0293317EN/sporty-elegant-exclusive:-the-first-bmw-2-series-gran-coupe