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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

BMW CEO’su Harald Kruger gelecek yıl görevi bırakacağını açıkladı

BMW'nin patronu Harald Krueger, gelecek yıl sona erecek sözleşmesini uzatmayacağını açıkladı. Krueger'dan koltuğu devralması beklenen en önemli aday ise üretim şefi Oliver Zipse.
1 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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BMW CEO'su Harald Krueger 30 Nisan 2020'de sona erecek sözleşmesini uzatmayı düşünmediğini açıkladı. 2015 yılında dizginleri eline alan deneyimli yönetici global "lüks satış" tacını rakip Mercedes-Benz'e kaptıran şirketin yönetimini üstlenmişti.
Ayrıca Bkz. "Sekiz Ford modeline daha Android Auto desteği geldi"
Bloomberg tarafından Mayıs ayında yayınlanan bir raporda Krueger'ın, elektrikli araçlara ve otonom sürüş teknolojilerine yeterince odaklanmadığını düşünen bazı yönetim kurulu üyelerinin güvenini kaybettiği ileri sürülmüştü.

Yeni CEO adayları belli oldu

Cuma günü bir açıklama yapan BMW CEO'su "BMW Group 27 yıldan bu yana profesyonel yuvam oldu. Şirketin Yönetim Kurulu’nda 10 yıl ve BMW Group’un CEO’su olarak dört yıldan sonra yeni profesyonel uğraşlara yönelmeyi ve uluslararası deneyimimi yeni proje ve girişimlerde kullanmayı hedefliyorum" dedi.
Krueger’ın yerini alacak potansiyel adaylar arasında üretim şefi Oliver Zipse öne çıkıyor. Ayrıca mali işler sorumlusu Nicolas Peter ve AR-GE kurulu üyesi Klaus Froehlich de ismi geçen adaylar arasında. BMW yönetim kurulu Krueger’ın halefini belirlemek üzere 18 Temmuz'da bir toplantı gerçekleştirilecek.

https://www.reuters.com/article/us-bmw-succession/bmw-seeks-new-ceo-after-krueger-announces-2020-retirement-idUSKCN1U012D Yorum Yaz
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S.Vettel 1 gün en beğenilen
O garip böbrekleride al git ne hale geldi BMW ler
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Celonfix 20 sa.
Bir Marka geldi almanların fosil yakıt düzenini adeta birbirine kattı.
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Mr. Jingles 1 gün
Mercedes bunu beğendi.
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khaos 1 gün
İsabet olmuş bence elektrikli otomobil konusunda atıp tutan yönetici de ayrılmalı bmw yöneticilerinin vizyonsuzluğu aklıma android ile dalga geçen nokia ceosunu getirdi.
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S.Vettel 1 gün en beğenilen
O garip böbrekleride al git ne hale geldi BMW ler
2 Yanıt Yanıtla +7
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scorpion20 1 gün S.Vettel
böbrek
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torenbolen 18 sa. S.Vettel
Daha çok dumbell’a benziyor
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