BMW CEO’su Harald Kruger gelecek yıl görevi bırakacağını açıkladı

BMW CEO'su Harald Krueger 30 Nisan 2020'de sona erecek sözleşmesini uzatmayı düşünmediğini açıkladı. 2015 yılında dizginleri eline alan deneyimli yönetici global "lüks satış" tacını rakip Mercedes-Benz'e kaptıran şirketin yönetimini üstlenmişti.

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Bloomberg tarafından Mayıs ayında yayınlanan bir raporda Krueger'ın, elektrikli araçlara ve otonom sürüş teknolojilerine yeterince odaklanmadığını düşünen bazı yönetim kurulu üyelerinin güvenini kaybettiği ileri sürülmüştü.

Yeni CEO adayları belli oldu

Cuma günü bir açıklama yapan BMW CEO'su "BMW Group 27 yıldan bu yana profesyonel yuvam oldu. Şirketin Yönetim Kurulu’nda 10 yıl ve BMW Group’un CEO’su olarak dört yıldan sonra yeni profesyonel uğraşlara yönelmeyi ve uluslararası deneyimimi yeni proje ve girişimlerde kullanmayı hedefliyorum" dedi.

Krueger’ın yerini alacak potansiyel adaylar arasında üretim şefi Oliver Zipse öne çıkıyor. Ayrıca mali işler sorumlusu Nicolas Peter ve AR-GE kurulu üyesi Klaus Froehlich de ismi geçen adaylar arasında. BMW yönetim kurulu Krueger’ın halefini belirlemek üzere 18 Temmuz'da bir toplantı gerçekleştirilecek.

https://www.reuters.com/article/us-bmw-succession/bmw-seeks-new-ceo-after-krueger-announces-2020-retirement-idUSKCN1U012D