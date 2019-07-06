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Sekiz Ford modeline daha Android Auto desteği geldi

Ford, 647 beygir gücündeki GT modeli, üç ekonomik sınıf araç ve dört minibüs olmak üzere 8 aracına daha Android Auto desteği vermeye başladı. Detaylar haberimizde.
1 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
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Otomobil Teknolojileri
Zeynep Yolcu
Yazar
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Sekiz Ford modeline daha Android Auto desteği geldi
 
Pek çok araç üreticisi kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunabilmek ve mobil cihazların araçlara entegre edilebilmesini sağlamak amacıyla araçlarına Android Auto ve Apple CarPlay gibi araç içi eğlence sistemlerinin desteğini sağlıyorlar.
Bu üreticilerden biri olan ve pek çok aracı için Android Auto desteği sağlayan Ford, sekiz aracına daha Android Auto desteği vermeye başladı. Bu araçlar arasında 647 beygir gücündeki GT modeli, üç ekonomik sınıf araç ve dört tane de minibüs yer alıyor.
Android Auto desteğine kavuşan modellerin listesi şu şekilde,
  • EcoSport 2017-
  • Fiesta 2017-
  • GT 2017-
  • KA+ 2017-
  • Tourneo Courier 2017-
  • Tourneo Custom 2017-
  • Transit Courier 2017-
  • Transit Custom 2017-
Yukarıda yer alan araçlardan birine sahipseniz yetkili bir Ford bayisine giderek Android Auto güncellemesini yaptırmanız gerekiyor.
Son olarak 2017+ Vignale'in gizemli bir sebepten ötürü Android Auto desteğine sahip modeller arasından çıkarıldığına da değinmemiz gerek.

https://www.androidpolice.com/2019/07/05/ford-adds-8-vehicles-to-the-android-auto-roster-including-the-ecosport-and-fiesta/ Yorum Yaz
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