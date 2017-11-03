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BMW, Mercedes, Ford ve Volkswagen’dan dev işbirliği

Dünyanın önemli otomobil üreticileri, elektrikli araçlar konusunda bir araya geldi. Geçtiğimiz yıl açıklanan işbirliğinin ilk meyvesi sonunda gün yüzüne çıktı.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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BMW, Mercedes, Ford ve Volkswagen’dan dev işbirliği
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Geçen yıl, BMW, Daimler, Ford ve Volkswagen Grubu (Audi ve Porsche da dahil olacak şekilde) önemli bir işbirliği açıklamıştı. Buna göre söz konusu otomobil üreticileri, hızlı şarj teknolojileri konusunda güçlerini birleştirecek, Avrupa’yı bu şarj istasyonları ile donatacaktı.


İlk etapta “Ultra Hızlı Şarj” olarak anlatılan platformların adı bugün yapılan duyuru ile “High-Power Charging (HPC)” şeklinde değiştirildi. Elektrikli araçları çok hızlı bir şekilde şarj edebilecek olan bu şarj istasyonlarından oluşan ağa IONITY adı verilmiş. Tesla’nın şu an kullanımda olan şarj istasyonları 50kW iken IONITY ağlarındaki istasyonlar, 350kW kapasiteye sahip olacak. Bu da destekli araçların çok hızlı bir şekilde şarj olabilmesi anlamına geliyor.


2020'de 400 İstasyon Hedefi 

Kurulan konsorsiyumun öncelikli planı Avrupa’da IONITY ağının yaygınlığı sağlamak. İlk hedef olarak ise 2020 yılına kadar Avrupa genelinde 400 istasyon olarak belirlenmiş. Bu yılın sonuna kadarsa 20 istasyon kurulmuş olacak. Bu 20 istasyonun yer alacağı ülkeler de belli. Elektrikli araç yaygınlığına göre seçilen ülkeler, Norveç, Almanya ve Avusturya

Şimdilik belirli otomobil üreticileri listede olsa da yapılan açıklamalarda isteyen tüm otomobil üreticilerinin oluşuma girerek şarj ağına dahil olabilmesi mümkün.


IONITY ağlarının direkt 350kW kapasite vaadiyle işe girmesi son derece önemli. Tesla’nın da 145kW’lık daha hızlı şarj istasyonları var ancak sayıları epey sınırlı. Avrupa genelinde 350 adet Tesla Supercharger istasyonu mevcut. IONITY’nın bu rakamı geçmesi 2020 yılında olabilecek. Özellikle elektrikli otomobillerin önündeki şu an en büyük engel hızlı şarj istasyonlarının yetersizliği gösteriliyor. Hatırlanacağı gibi Aytemiz kısa bir süre önce yakıt istasyonlarına elektrikli araç şarj noktaları kurmaya başladığını duyurmuştu.


https://newsroom.porsche.com/en/company/porsche-ionity-europe-high-power-charging-network-joint-venture-electromobility-14439.html Yorum Yaz
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Merkur 1 yıl en beğenilen
Alaman , ab kıskancından bize nispet yapıyor çıldırıyor ve yeni şeyleri çıkartıyorlar.
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Angelica 1 yıl
AB bizim yerli arabayi duyunca ataga kalkti.
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oquzdag 1 yıl
4 büyük marka bir araya gelip. Teslanın istasyon sayısına 3 senede ancak ulaşabiliyor! enteresan bir bilgi. elon mask baya uzak görüşlüymüş...
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The Red Fox 1 yıl
Millet full elektrikli araclara gectiginde bizdeki benzin otv si %50 artirilacak
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Sirrüs 1 yıl
Tesla'nın ne kadar büyük bir tehdit olduğu böylece kesinleşti.
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yunusdgn 1 yıl
tesla 120kw chademo 50kw-120kw
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SucukluNargile 1 yıl
Amerika teslayı destekledikten sonra nal toplarlar kusura bakmasın
ha vw grup ve bmw de sıkıntı olmaz starda merco tarihe gömülebilir fordla beraber
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haberelectro 1 yıl SucukluNargile
Beyninizle dusunup yazin su yorumlari
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mavizaman 1 yıl
tesla karşında kutsal ittifak kurulmuş anlaşılan tesla ciddi rakip.
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haberelectro 1 yıl
Teslaya ölum
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Angelica 1 yıl
AB bizim yerli arabayi duyunca ataga kalkti.
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sanal84 1 yıl
Tamda bizim araba üretmeye karar verdiğimiz zamanda bu şirketlerin böyle bir karar alması çok manidar...
Çomar kafası ile düşünmeyi geçersek kişisel fikrimi söyleyeyim..
Elektrikli araba çevre için çok iyi ama şirketler için bir o kadar maliyetli bir teknoloji.Bence daha çok kendi kendini şarj eden bir batarya üzerinde çalışılması daha mantıklısı.Şusn için çalışmalar başlatıldı bu konuda, ama daha zaman ister.Ama Allah Tesla’dan razı olsun.Bu işin öncülüğünü zarar etme pahasına yaptı ve tüm otomotiv firmalarına öncü oldu.Başta Norveç bu işe çok fazla yatıran ülke konumunda.Merkel hükümeti ve de Almanya’da kurulacak yeni Jamaika koalisyonu da parti programlarına bu teknolojiyi dahil etti.Güzel sonuçların çıkmadı yakındır.
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jrbacktoback 1 yıl
tüm hilekarlar bulusmus ortaklıga gıtmış :)
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TSY 1 yıl jrbacktoback
jrbacktoback
tüm hilekarlar bulusmus ortaklıga gıtmış :)

bmw firmasının ne hilesini gördünüz veya duydunuz. bilgi sahibi olmadan fikir beyan etmeyin ki rezil olmayınız.
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