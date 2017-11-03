BMW, Mercedes, Ford ve Volkswagen’dan dev işbirliği

İlk etapta “Ultra Hızlı Şarj” olarak anlatılan platformların adı bugün yapılan duyuru ile “High-Power Charging (HPC)” şeklinde değiştirildi. Elektrikli araçları çok hızlı bir şekilde şarj edebilecek olan bu şarj istasyonlarından oluşan ağa IONITY adı verilmiş. Tesla’nın şu an kullanımda olan şarj istasyonları 50kW iken IONITY ağlarındaki istasyonlar, 350kW kapasiteye sahip olacak. Bu da destekli araçların çok hızlı bir şekilde şarj olabilmesi anlamına geliyor.
2020'de 400 İstasyon Hedefi
Şimdilik belirli otomobil üreticileri listede olsa da yapılan açıklamalarda isteyen tüm otomobil üreticilerinin oluşuma girerek şarj ağına dahil olabilmesi mümkün.
IONITY ağlarının direkt 350kW kapasite vaadiyle işe girmesi son derece önemli. Tesla’nın da 145kW’lık daha hızlı şarj istasyonları var ancak sayıları epey sınırlı. Avrupa genelinde 350 adet Tesla Supercharger istasyonu mevcut. IONITY’nın bu rakamı geçmesi 2020 yılında olabilecek. Özellikle elektrikli otomobillerin önündeki şu an en büyük engel hızlı şarj istasyonlarının yetersizliği gösteriliyor. Hatırlanacağı gibi Aytemiz kısa bir süre önce yakıt istasyonlarına elektrikli araç şarj noktaları kurmaya başladığını duyurmuştu.
https://newsroom.porsche.com/en/company/porsche-ionity-europe-high-power-charging-network-joint-venture-electromobility-14439.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ha vw grup ve bmw de sıkıntı olmaz starda merco tarihe gömülebilir fordla beraber
Çomar kafası ile düşünmeyi geçersek kişisel fikrimi söyleyeyim..
Elektrikli araba çevre için çok iyi ama şirketler için bir o kadar maliyetli bir teknoloji.Bence daha çok kendi kendini şarj eden bir batarya üzerinde çalışılması daha mantıklısı.Şusn için çalışmalar başlatıldı bu konuda, ama daha zaman ister.Ama Allah Tesla’dan razı olsun.Bu işin öncülüğünü zarar etme pahasına yaptı ve tüm otomotiv firmalarına öncü oldu.Başta Norveç bu işe çok fazla yatıran ülke konumunda.Merkel hükümeti ve de Almanya’da kurulacak yeni Jamaika koalisyonu da parti programlarına bu teknolojiyi dahil etti.Güzel sonuçların çıkmadı yakındır.
bmw firmasının ne hilesini gördünüz veya duydunuz. bilgi sahibi olmadan fikir beyan etmeyin ki rezil olmayınız.
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ford, tesla ve