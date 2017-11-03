BMW, Mercedes, Ford ve Volkswagen’dan dev işbirliği

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Geçen yıl, BMW, Daimler, Ford ve Volkswagen Grubu (Audi ve Porsche da dahil olacak şekilde) önemli bir işbirliği açıklamıştı. Buna göre söz konusu otomobil üreticileri, hızlı şarj teknolojileri konusunda güçlerini birleştirecek, Avrupa’yı bu şarj istasyonları ile donatacaktı.





İlk etapta “Ultra Hızlı Şarj” olarak anlatılan platformların adı bugün yapılan duyuru ile “High-Power Charging (HPC)” şeklinde değiştirildi. Elektrikli araçları çok hızlı bir şekilde şarj edebilecek olan bu şarj istasyonlarından oluşan ağa IONITY adı verilmiş. Tesla’nın şu an kullanımda olan şarj istasyonları 50kW iken IONITY ağlarındaki istasyonlar, 350kW kapasiteye sahip olacak. Bu da destekli araçların çok hızlı bir şekilde şarj olabilmesi anlamına geliyor.





2020'de 400 İstasyon Hedefi

Kurulan konsorsiyumun öncelikli planı Avrupa’da IONITY ağının yaygınlığı sağlamak. İlk hedef olarak ise 2020 yılına kadar Avrupa genelinde 400 istasyon olarak belirlenmiş. Bu yılın sonuna kadarsa 20 istasyon kurulmuş olacak. Bu 20 istasyonun yer alacağı ülkeler de belli. Elektrikli araç yaygınlığına göre seçilen ülkeler, Norveç, Almanya ve Avusturya.

Şimdilik belirli otomobil üreticileri listede olsa da yapılan açıklamalarda isteyen tüm otomobil üreticilerinin oluşuma girerek şarj ağına dahil olabilmesi mümkün.





IONITY ağlarının direkt 350kW kapasite vaadiyle işe girmesi son derece önemli. Tesla’nın da 145kW’lık daha hızlı şarj istasyonları var ancak sayıları epey sınırlı. Avrupa genelinde 350 adet Tesla Supercharger istasyonu mevcut. IONITY’nın bu rakamı geçmesi 2020 yılında olabilecek. Özellikle elektrikli otomobillerin önündeki şu an en büyük engel hızlı şarj istasyonlarının yetersizliği gösteriliyor. Hatırlanacağı gibi Aytemiz kısa bir süre önce yakıt istasyonlarına elektrikli araç şarj noktaları kurmaya başladığını duyurmuştu.

https://newsroom.porsche.com/en/company/porsche-ionity-europe-high-power-charging-network-joint-venture-electromobility-14439.html