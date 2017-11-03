Türkiye, S400 füzeleri için Rusya’ya ne kadar para ödeyecek?

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Rus devletine bağlı savunma sanayii şirketi Rostec, ülkemizin satın alma noktasında Rusya ile anlaştığı S-400 füzelerinin üreticisi ve geliştiricisi konumunda. Çeşitli aşamaları için teknoloji transferi gibi konuların da masada olduğu S-400 satın almasıyla ilgili Rostec CEO’su Sergey Chemezov, Rusya’nın ilk resmi haber ajansı olan TASS’e açıklama yaptı.





TASS tarafından aktarılan bilgiye göre Türkiye, Rostec şirketine iki S-400 bataryası için 2 milyar doların üzerinde bir tutarda ödeme yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 12 Eylül’de imzaların atıldığı açıklaması aktarılmıştı. TOSS’e göre anlaşmanın kapsamı doğrultusunda iki yıl içinde çalışmalar başlatılacak.





Türkiye’nin satın alacağı S-400 sistemi, NATO adı SA-21 Growler olan füze sisteminin en güncel versiyonu olacak. Rusya, 2007 yılında hizmete aldığı S-400’leri 400km menzilde uçakları, seyir füzelerini, balistik füzeleri ve çeşitli kara hedeflerini vurabilecek şekilde tasarlamıştı. Geçtiğimiz Nisan ayında ise Rusya Havacılık ve Uzay Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Viktor Gumeny, S-400’lerin yer çekimi etkisinin kayda değer olmadığı uzay sınırındaki hedefleri de vurabilecek füzeler ateşleyebileceğini duyurmuştu.









http://tass.com/defense/973803