Türkiye, S400 füzeleri için Rusya’ya ne kadar para ödeyecek?

TASS tarafından aktarılan bilgiye göre Türkiye, Rostec şirketine iki S-400 bataryası için 2 milyar doların üzerinde bir tutarda ödeme yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 12 Eylül’de imzaların atıldığı açıklaması aktarılmıştı. TOSS’e göre anlaşmanın kapsamı doğrultusunda iki yıl içinde çalışmalar başlatılacak.
Türkiye’nin satın alacağı S-400 sistemi, NATO adı SA-21 Growler olan füze sisteminin en güncel versiyonu olacak. Rusya, 2007 yılında hizmete aldığı S-400’leri 400km menzilde uçakları, seyir füzelerini, balistik füzeleri ve çeşitli kara hedeflerini vurabilecek şekilde tasarlamıştı. Geçtiğimiz Nisan ayında ise Rusya Havacılık ve Uzay Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Viktor Gumeny, S-400’lerin yer çekimi etkisinin kayda değer olmadığı uzay sınırındaki hedefleri de vurabilecek füzeler ateşleyebileceğini duyurmuştu.
http://tass.com/defense/973803 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
siz niye nefes alıyorsunuz bilmiyorum
savaş sizin düşündüğünüz gibi sadece nükleer silah ile olmuyor britanya-arjantin adalar savaşında nükleer silah kullanılmadı ama ingilterenin ezici üstünlüğü ile bitti ikmal ve mesafe sorununa rağmen
bu tür silahlar korunma amaçlıdır ve ayrıca rusya uçak krizi olayında nato üyesi olmamıza rağmen nato kendi aranızda sorunu çözün deyip aradan çıkmıştır kısaca kendi işini kendin görücen ve sizin dediğiniz gibi eski teknoloji değil s500 füzeleri daha 2020 çıkacak ve doğrudan seri üretime müsait olmaz bu tür sistemler f35 uçaklarını gördük sorunlar ile boğuşuyor halen güncellenmiş f16 uçakları daha güvenilir
libya yada ırak neden bugün bu halde biraz bakın fransa libyaya çöktü şimdi sömürüyor tüm dünyanın gözü önünde kimsenin sesi çıkmıyor
Rusya'nın şakası olmaz.
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