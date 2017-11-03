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Türkiye, S400 füzeleri için Rusya’ya ne kadar para ödeyecek?

Türkiye’nin Rusya’dan satın alacağı S-400 füzelerinin maliyetine ilişkin üretimi yapan Rostec şirketinin CEO’sundan açıklama geldi. Rakam iki milyar doları aşıyor.
1 yıl
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Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Türkiye, S400 füzeleri için Rusya’ya ne kadar para ödeyecek?
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Rus devletine bağlı savunma sanayii şirketi Rostec, ülkemizin satın alma noktasında Rusya ile anlaştığı S-400 füzelerinin üreticisi ve geliştiricisi konumunda. Çeşitli aşamaları için teknoloji transferi gibi konuların da masada olduğu S-400 satın almasıyla ilgili Rostec CEO’su Sergey Chemezov, Rusya’nın ilk resmi haber ajansı olan TASS’e açıklama yaptı.


TASS tarafından aktarılan bilgiye göre Türkiye, Rostec şirketine iki S-400 bataryası için 2 milyar doların üzerinde bir tutarda ödeme yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 12 Eylül’de imzaların atıldığı açıklaması aktarılmıştı. TOSS’e göre anlaşmanın kapsamı doğrultusunda iki yıl içinde çalışmalar başlatılacak.


Türkiye’nin satın alacağı S-400 sistemi, NATO adı SA-21 Growler olan füze sisteminin en güncel versiyonu olacak. Rusya, 2007 yılında hizmete aldığı S-400’leri 400km menzilde uçakları, seyir füzelerini, balistik füzeleri ve çeşitli kara hedeflerini vurabilecek şekilde tasarlamıştı. Geçtiğimiz Nisan ayında ise Rusya Havacılık ve Uzay Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Viktor Gumeny, S-400’lerin yer çekimi etkisinin kayda değer olmadığı uzay sınırındaki hedefleri de vurabilecek füzeler ateşleyebileceğini duyurmuştu.




http://tass.com/defense/973803 Yorum Yaz
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keremec 1 yıl en beğenilen
Paralara bak be. Dünyada savaşa ayrilan bütçe adilce kullanilsa savaş çıkmyacak belkide.
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Krone 1 yıl
İki batarya az gibi geldi bana.
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mavizaman 1 yıl
bakalım s400lerin faydası mı olacak zararı mı zaman gösterecek.
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tobepeople 1 yıl
Şu füzeleri niye alırlar anlamam zaten adamların eski teknolojisi ayrıca kullanamayacağız savaş çıksa bile. Yani misal Rusların yeni füzesi ülkemize gönderilse tüm ülke yok olur ayrıca Hiroşima 900 km idi tamamı yok oldu yeni füzesi 2000 kat etkili sanmıyorum ki Avrupa da etkilenmeyen kalsın. Biz Avrupa'nın kalkanı sayılırız. Bırakalım kendileri antifüze sistemleri koysunlar boşa niye para harcıyoruz ki zaten vurulsak kendileri de yok olacak para babaları onlar...
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hector_1990 1 yıl tobepeople
tobepeople

Şu füzeleri niye alırlar anlamam zaten adamların eski teknolojisi ayrıca kullanamayacağız savaş çıksa bile. Yani misal Rusların yeni füzesi ülkemize gönderilse tüm ülke yok olur ayrıca Hiroşima 900 km idi tamamı yok oldu yeni füzesi 2000 kat etkili sanmıyorum ki Avrupa da etkilenmeyen kalsın. Biz Avrupa'nın kalkanı sayılırız. Bırakalım kendileri antifüze sistemleri koysunlar boşa niye para harcıyoruz ki zaten vurulsak kendileri de yok olacak para babaları onlar...

siz niye nefes alıyorsunuz bilmiyorum
savaş sizin düşündüğünüz gibi sadece nükleer silah ile olmuyor britanya-arjantin adalar savaşında nükleer silah kullanılmadı ama ingilterenin ezici üstünlüğü ile bitti ikmal ve mesafe sorununa rağmen
bu tür silahlar korunma amaçlıdır ve ayrıca rusya uçak krizi olayında nato üyesi olmamıza rağmen nato kendi aranızda sorunu çözün deyip aradan çıkmıştır kısaca kendi işini kendin görücen ve sizin dediğiniz gibi eski teknoloji değil s500 füzeleri daha 2020 çıkacak ve doğrudan seri üretime müsait olmaz bu tür sistemler f35 uçaklarını gördük sorunlar ile boğuşuyor halen güncellenmiş f16 uçakları daha güvenilir
libya yada ırak neden bugün bu halde biraz bakın fransa libyaya çöktü şimdi sömürüyor tüm dünyanın gözü önünde kimsenin sesi çıkmıyor
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kartal172 1 yıl
ABD nin F-35 leri çürük çıktı. Yanlış ittifak içindeyiz.
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V4LKyR 1 yıl
Rusya Havacılık ve Uzay Kuvvetleri Komutan Yardımcısı...
Rusya'nın şakası olmaz.
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keremec 1 yıl en beğenilen
Paralara bak be. Dünyada savaşa ayrilan bütçe adilce kullanilsa savaş çıkmyacak belkide.
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kadirirdem 1 yıl keremec
Maalesef öyle.
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