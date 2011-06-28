BMW, X1 sDrive20d EfficientDynamics Edition modelini duyurdu

BMW sportif amaçlı arazi araçlarını konumlandırdığı X serisinin en küçük modeli olan X1'in sDrive20d EfficientDynamics versiyonunu duyurdu. Yakıt ekonomisinin ön planda tutulduğu yeni model, 161 beygir güç ve 380nm tork üreten 2 litre hacminde TwinPower Turbo dizel motordan güç alıyor. Yakıt verimliliğini arttrmak için dur/kalk (start/stop) sistemi, elektrikli güç direksiyon sistemi ve fren enerjisi rejenarasyon sistemi gibi teknolojilere ve düşük yuvarlanma direncine sahip lastiklerin kullanıldığı hafif alaşım aerodinmaik jantlara yer verilen aracın yakıt tüketimi 100 Km'de 4.5 Litre olarak açıklandı.





Yayınlanan resmi bilgilere göre CO2 emiyonu 119 gram/Km olan X1 sDrive20d EfficientDynamics Edition'a ek olarak BMW, 181 beygir güç ve 270nm tork üreten 2 litre hacmindeki dört silindirli TwinPower Turbo benzinli motor seçeneğini de duyurdu. Bu ünitenin güç verdiği X1 için açıklanan veriler ise 7.1-7.7 Litre / Km yakıt tüketimi ve 165-179 gram / Km emisyon değeri.





BMW X1'in her iki yeni modelinin de Sonbahar aylarında pazara sunulacağı açıklanırrken fiyatlar hakkında bir bilgi verilmedi.