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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

BMW, X1 sDrive20d EfficientDynamics Edition modelini duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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BMW sportif amaçlı arazi araçlarını konumlandırdığı X serisinin en küçük modeli olan X1'in sDrive20d EfficientDynamics versiyonunu duyurdu. Yakıt ekonomisinin ön planda tutulduğu yeni model, 161 beygir güç ve 380nm tork üreten 2 litre hacminde TwinPower Turbo dizel motordan güç alıyor. Yakıt verimliliğini arttrmak için dur/kalk (start/stop) sistemi, elektrikli güç direksiyon sistemi ve fren enerjisi rejenarasyon sistemi gibi teknolojilere ve düşük yuvarlanma direncine sahip lastiklerin kullanıldığı hafif alaşım aerodinmaik jantlara yer verilen aracın yakıt tüketimi 100 Km'de 4.5 Litre olarak açıklandı. 

Yayınlanan resmi bilgilere göre CO2 emiyonu 119 gram/Km olan X1 sDrive20d EfficientDynamics Edition'a ek olarak BMW, 181 beygir güç ve 270nm tork üreten 2 litre hacmindeki dört silindirli TwinPower Turbo benzinli motor seçeneğini de duyurdu. Bu ünitenin güç verdiği X1 için açıklanan veriler ise 7.1-7.7 Litre / Km yakıt tüketimi ve 165-179 gram / Km emisyon değeri.

BMW X1'in her iki yeni modelinin de Sonbahar aylarında pazara sunulacağı açıklanırrken fiyatlar hakkında bir bilgi verilmedi. 

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furkan6423 8 yıl
bir BMW hastasi olmama ragmen tipini cok benimsemedim sanki :s ama yakit degerine laf yok
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séquestre 8 yıl
arka taraf biraz orantısız geldi bana..
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Mimar SaNAN 8 yıl
şaşkın bi bakışı var ... yada bana öyle geldi
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yc#1 8 yıl
BMW yine dizeldeki ustalığını konuşturmuş.
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ay61n 8 yıl
Yakıt değerleri güzel ama x1'i bi türlü beğenemedim sanki güneşte çok kalmışta eriyip akmış gibi bi havası var. düz versiyon özellikle önden dahada garip bu tamponla biraz düzeltmişler.
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