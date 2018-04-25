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BMW, X3 modelinin elektrikli versiyonunu konsept olarak tanıttı

Elektrikliye geçiş sürecinde şimdiye dek var olan modellerini işin içine karıştırmayan BMW, X3 crossover modelini baz alan BMW iX3 konseptini görücüye çıkararak yeni bir adım atmış oldu. İşte BMW iX3:
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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BMW, X3 modelinin elektrikli versiyonunu konsept olarak tanıttı
 

Otomotiv sektörünün elektrikliye geçişi hız kesmeden devam ediyor. Üreticiler bu geçiş evresinde sıfırdan yeni model üretmenin yanı sıra var olan modelleri de elektriklendirme yoluna gidiyor. Elektrikliye geçiş yapan üreticilerden biri olan BMW, şimdiye kadar elektrikliye geçiş adımlarını ana ürün yelpazesinden uzakta atıyordu. Ancak, iX3 konseptinin tanıtılmasıyla birlikte yeni bir başlangıcın ilk sinyalleri geldi.

Bavyeralı otomobil üreticisi, Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenen Auto China’da X3 modeli baz alınarak tasarlanan iX3 konseptini görücüye çıkardı. Geçtiğimiz yaz üçüncü nesline kavuşan BMW X3 modelini baz alan araçta elektrikli olmasının getirdiği tasarım farklılıkları mevcut. Araçta fosil yakıt kullanılmadığı için gövdesindeki hava girişlerinin çoğu kapatılmış durumda.

BMW modellerinin alametifarikası olan ön ızgara da bu değişimden nasibini almış, ama genel yapı itibariyle şeklini korumayı sürdürmüş. Oldukça yenilikçi bir görünüme sahip olan tekerleklerde ise aerodinamiğin geliştirilmesine odaklanılmış. Elektrikli araçların sembolü olarak gösterebileceğimiz mavi rengin ön ızgaraya, marşpiyellere ve arka difüzöre serpiştirildiği de gözlerden kaçmayan detaylar arasında yer alıyor.

BMW iX3 konseptinin performans tarafına baktığımızda, kullanılan 5. nesil elektrikli sürüş sistemi sayesinde 270 beygir güce ulaşabildiğini görüyoruz. 70 kWh kapasiteli bataryanın da WLTP standartlarına göre tek şarjda 400 kilometreye kadar seyahat imkanı tanıdığı belirtiliyor. Şarj etme işlemini hızlıca halletmek isteyenler için de bu işlemi 30 dakikada halleden hızlı şarj desteği sunuluyor.

Alman üretici, konsept olarak karşımıza çıkardığı BMW iX3’ün üretim modelini 2020 yılında üretim bandına çıkarmayı hedefliyor. Bunun yanı sıra bir dizi elektrikli araç da BMW'nin listesinde üretim için hazırlanmayı bekliyor.


https://www.press.bmwgroup.com/global/article/detail/T0280363EN/the-bmw-concept-ix3 Yorum Yaz
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dere.beyi 1 yıl

.
yaw konsept hali bile iğrenç :D
.
bmw'nin elektrikli araçları bukadar iğrenç tipsiz gözükmek zorundamı ya
.
sanırım orada da patronun yeğeni falan çizim yapıyo bu gerzek tasarımlar başka türlü açıklanamaz...
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barbarturk 1 yıl
Böbrekler kia ya dönmüş
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musetea 1 yıl barbarturk
Süper benzetme :D
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musetea 1 yıl
Konsept hali bile kötü.
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BlueDay_86 1 yıl 1ses1
Orası öyle tabi 🙃
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Kefelon 1 yıl
Hitler bıyığının özelliği ortadan ayrık olması, birleştirmek yakışmamış
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BlueDay_86 1 yıl
Aracın Genel olarak tasarımı güzel ama ön panjur olmamış
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1ses1 1 yıl BlueDay_86
Önemli değil ön panjursuz versinler, yeterki versinler.
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haberelectro 1 yıl
EQC bunu fena bukecek
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