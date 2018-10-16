BMW, elektrikli otomobil pillerine geri dönüşüm programı ile hayat verecek

Teknoloji Editörü
Avrupa'nın en büyük pil fabrikasını İsveç'te inşa eden Northvolt, elektrikli otomobil pillerinin geri dönüştürülmesi için bir süreç geliştirmek üzere Alman lüks otomobil üreticisi BMW ve Belçika'lı Umicore ile güçlerini birleştirdi.
Teknoloji konsorsiyumu oluşturuldu
Pazartesi günü yapılan açıklamada, BMW'nin İsveç'te bir fabrika inşa etmeyi planladığı ve şirketin 2023 yılına kadar bu fabrikada yılda 32 gigawatt (GWh) pil kapasitesi üreteceğin belirtildi. BMW, Northvolt ve Umicore'den oluşan yeni bir teknoloji konsorsiyumu, otomobil pilleri için sürdürülebilir bir değer zinciri geliştirecek.BMW sözcüsü Niklas Drechsler konuyla ilgili olarak: "Bir konsorsiyum oluşturduk çünkü büyük bir potansiyel görüyoruz ve Northvolt bizim için bir başka pil tedarikçisi olabilir." açıklamalarını yaptı. Her ne kadar piller çevreye zarar veriyor olsa da yapılan açıklamada, pillerin biraz daha çevre dostu haline getirilmesinin yollarının da arandığı belirtiliyor.
https://www.engadget.com/2018/10/15/bmw-ev-battery-recycling-program/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle