BMW, elektrikli otomobil pillerine geri dönüşüm programı ile hayat verecek

Avrupa'nın en büyük pil fabrikasını İsveç'te inşa eden Northvolt, elektrikli otomobil pillerinin geri dönüştürülmesi için bir süreç geliştirmek üzere Alman lüks otomobil üreticisi BMW ve Belçika'lı Umicore ile güçlerini birleştirdi.

Teknoloji konsorsiyumu oluşturuldu

Pazartesi günü yapılan açıklamada, BMW'nin İsveç'te bir fabrika inşa etmeyi planladığı ve şirketin 2023 yılına kadar bu fabrikada yılda 32 gigawatt (GWh) pil kapasitesi üreteceğin belirtildi. BMW, Northvolt ve Umicore'den oluşan yeni bir teknoloji konsorsiyumu, otomobil pilleri için sürdürülebilir bir değer zinciri geliştirecek.

https://www.engadget.com/2018/10/15/bmw-ev-battery-recycling-program/

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BMW sözcüsükonuyla ilgili olarak: "Bir konsorsiyum oluşturduk çünkü büyük bir potansiyel görüyoruz ve Northvolt bizim için bir başka pil tedarikçisi olabilir." açıklamalarını yaptı. Her ne kadar pillerolsa da yapılan açıklamada, pillerin biraz dahahaline getirilmesinin yollarının da arandığı belirtiliyor.