BMW, bataryalar için yenilikçi bir geri dönüşüm merkezi kuruyor

CRCC merkezlerinin ilki, Almanya'nın Bavyera bölgesinde, yani BMW'nun kendi memleketinde kurulacak. 2200 metre karelik bir alana kurulacak olan bu merkezde enerji depolama sistemleri de bulunacak. Bu sistem sayesinde, geri dönüştürülen bataryalarda kalan elektrik toplanacak ve yeniden kullanılacak. Böylece tesisin kendi enerji ihtiyacı da kısmen de olsa geri dönüşümden karşılanacak.
BMW, Geri Dönüştürülen Materyalleri Üretim Tesislerine Aktaracak
İlk CRCC merkezi, 2025'in ikinci yarısında faal hâle gelecek. Burada geri dönüşüme sokulan bataryalardan elde edilen materyaller, doğrudan BMW'nun üretim tesislerine aktarılacak.