BMW, bataryalar için yenilikçi bir geri dönüşüm merkezi kuruyor

Tam Boyutta Gör Son dönemde düşüşe geçen elektrikli otomobil satışlarına rağmen bu alana önemli yatırımlar yapmaya devam eden BMW, şimdi de elektrikli otomobil bataryaları için dikkat çekici projeye imza atıyor. Şirket, Cell Recycling Competence Centre (CRCC) adını verdiği yenilikçi geri dönüşüm merkezleri kuracak. Bu merkezlerde eski elektrikli otomobil bataryaları geri dönüşüme sokulacak ve bu bataryalardaki değerli materyaller üretimde tekrar kullanılabilecek hâle getirilecek.

CRCC merkezlerinin ilki, Almanya'nın Bavyera bölgesinde, yani BMW'nun kendi memleketinde kurulacak. 2200 metre karelik bir alana kurulacak olan bu merkezde enerji depolama sistemleri de bulunacak. Bu sistem sayesinde, geri dönüştürülen bataryalarda kalan elektrik toplanacak ve yeniden kullanılacak. Böylece tesisin kendi enerji ihtiyacı da kısmen de olsa geri dönüşümden karşılanacak.

BMW, Geri Dönüştürülen Materyalleri Üretim Tesislerine Aktaracak

Tam Boyutta Gör Bu yenilikçi geri dönüşüm metodunun klasik modellerden en büyük farkı; lityum, kobalt, grafit ve nikel gibi materyalleri, doğrudan yeni batarya hücrelerinde kullanılmaya hazır hâlde topluyor olması. CRCC merkezlerinde kullanılan geri dönüşüm sistemi, yüksek enerji tüketen kimyasal ya da termal süreçlere ihtiyaç duymuyor. Bu sayede, elektrikli otomobil bataryalarının geri dönüşümü hem daha verimli, hem de daha çevre dostu hâle gelecek. Tabii bununla birlikte maliyetler de düşecek.

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İlk CRCC merkezi, 2025'in ikinci yarısında faal hâle gelecek. Burada geri dönüşüme sokulan bataryalardan elde edilen materyaller, doğrudan BMW'nun üretim tesislerine aktarılacak.

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BMW otomobil bataryalarını geri dönüşüme sokacak