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    UTTS maliyeti ne kadar? 5 TL'lik çip 2 bin TL'ye mi takılıyor?

    Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, UTTS maliyeti hakkında açıklama yaptı. Kullanılan sistemin toplam maliyeti ve fiyatın neden yüksek olduğu sorularına yanıt verdi.
    UTTS maliyeti ne kadar? 5 TL'lik çip 2 bin TL'ye mi takılıyor? Tam Boyutta Gör
    1 Ocak 2025 itibarıyla vergi mükellefi araçlar için zorunlu olan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) maliyeti büyük tartışmalara yol açtı. Araç sahiplerinin yaklaşık 2.700 TL’ye taktırdığı bu sistemin birkaç dolarlık çiple yapıldığı ve vatandaştan fahiş fiyat alındığı iddia edildi. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’nin (UTTS) maliyeti hakkında açıklama yaptı. Darphane, sosyal medyada iddia edilen rakamların doğru olmadığını, kullanılan sistemin maliyetinin yaklaşık 16 dolar olduğunu duyurdu.

    UTTS nedir?

    UTTS ile akaryakıt alımında vergi kaçağının önüne geçilerek her araca çip takılarak hangi aracın yakıt aldığı tespit edilecek. Daha önceki sistemde aracın plakası pompa personeli tarafından elle giriliyor ve başka aracın plakasına yakıt fişi kesilebiliyordu. Bu durumun vergi kaçağına yol açması nedeniyle araçların yakıt depo kapağına ve pompalara UTTS çipleri monte edilecek. Bu sistem ticari amaçla kullanılan 8 milyon araç için zorunlu. Hususi amaçla kullanılan otomobiller için zorunlu değil ancak 1 Temmuz’dan satılan tüm sıfır kilometre araçlarda UTTS çipi bulunması zorunlu olacak.

    UTTS maliyeti ne kadar? 5 TL'lik çip 2 bin TL'ye mi takılıyor? Tam Boyutta Gör

    UTTS’de kullanılan çipin maliyeti ne kadar?

    UTTS çipinin maliyeti hakkında Darphaneden yapılan açıklama şu şekilde:

    “UTTS’de kullanılan çiplerin maliyeti ile ilgili ortaya atılan iddialar da bütünüyle gerçeğe aykırıdır. Sosyal medyada yer alan 5 TL’lik çipler, otomotiv sektöründe kullanılmayan, normal devre, tekil çiplerdir. Taşıt Tanıma Birimlerinde kullanılan tekil çiplerin fiyatı  8-10 USD seviyesinde olup, ayrıca diğer parçalar  7-8 USD civarındadır. Sadece Taşıt Tanıma Birimi üretim maliyetleri toplamda 16-18 USD civarındadır. Bu çipler, alev sızdırmaz (Atex Zone 0) sertifikalı ve kapalı bir teçhizattır. Ayrıca, UTTS’nin yatırım, lojistik, stok, finansman, satış, bakım, onarım, garanti ve işletme giderleri de bu bedele dahil değildir. Tüm bu maliyetlerin yanı sıra, teknoloji know-how, şirket ve proje yönetim ekiplerinin istihdamı da ciddi bir yatırım, tecrübe ve iş gücü gerektirmektedir. Bu nedenle UTTS’de kullanılan çiplerle ilgili ortaya atılan, bu çiplerin maliyetinin 5 TL olduğu yönündeki iddia ve ithamlar kasıtlı, yanlı ve yanlıştır.”

    UTTS montajı ne kadar?

    Darphanenin açıklamasına göre UTTS kapsamında Taşıt Tanıma Birimi (çip) satış fiyatı 1.413 TL + Montaj + KDV tutarındadır. Taşıt Tanıma Birimlerinin montaj bedeli 912 TL olup, bu bedel montaj konusunda yetkilendirilmiş 3.385 firma tarafından aynı şekilde uygulanmaktadır.

    UTTS İsrail tarafından mı geliştiriliyor?

    Daprhanenin konuyla ilgili açıklaması şöyle:

    “Yine daha önce de ifade ettiğimiz üzere, bu sistemde kullanılan ekipmanların İsrail veya Kanada menşeili olduğu yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. UTTS’de kullanılan donanımlarla ilgili olarak herhangi bir güvenlik sorunu bulunmamakta olup, UTTS ile ilgili yazılım geliştirmeleri de Türk mühendisleri tarafından yapılmaktadır. UTTS sayesinde tamamen yabancı firmalara bağımlı, ürettiği tüm veriler yurt dışına çıkan, tekel niteliğindeki bir sistem yerine, hiçbir kamu kaynağı kullanılmadan, yerli ve milli bir sistem kurulmaktadır.”

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