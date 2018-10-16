Samsung Galaxy S9 ve S9+ önemli bir kamera güncellemesi aldı

Lider akıllı telefon üreticilerinden Samsung, Galaxy S9 ve Galaxy S9+ için yeni bir yazılım güncellemesi sundu. Güncellemenin açıklamalarında, cihazın ön kamerası için bir iyileştirme getirildiğinden bahsediyor. Özellikle selfie çekmekten hoşlanan kullanıcılar için iyi bir haber olan bu güncellemenin detaylarına bakalım.

Güvenlik açıkları da kapatılmış

Söz konusu iyileştirmenin, fotoğraflardaki yüz parlaklığı ile ilgili olduğu belirtiliyor. Arkadan aydınlatmalı ortamlarda yüz parlaklığının arttırıldığı ve sık sık selfie çeken kullanıcıların yüzlerinin artık karanlıkta kalmayacağı ifade edilmiş. Bu yazılım güncellemesinin getirdiği performans iyileştirmeleri sadece bununla sınırlı değil.

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Samsung ayrıcaen son güvenlik yamalarını dadahil etmiş durumda. Android işletim sistemindeki birçok güvenlik açığını kapatan bu paket bir çokde beraberinde getiriyor. Şirketin bu güncelleme paketinisunduğunu ve önümüzdeki günlerde ülkemizdeki kullanıcıların da bu güncellemeyi alacağını belirtmeden geçmeyelim.