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BMW'nin Türkçe yasağıyla ilgili yeni iddia: Şikayet eden kişiyi işten çıkarıyorlar

Fabrikadaki Türk kökenli işçilere Türkçe konuşma yasağı koyan uştabaşını şikayet eden iş yeri temsilcisi Murat Yılmaz, olayın basına yansımasının ardından işten çıkarılmak istendiğini iddia etti.
2 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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BMW'nin Türkçe yasağıyla ilgili yeni iddia: Şikayet eden kişiyi işten çıkarıyorlar
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Geçtiğimiz günlerde Almanya’daki fabrikalarından birinde “Türkçe konuşma yasağı” ile gündeme gelen BMW bu iddiaları yalanlamıştı. BMW Sözcüsü Jochen Frey, böyle bir yasağın söz konusu bile olamayacağını kesin bir dille ifade etmişti. Fakat gelen haberler olayın burada kapanmadığını gösteriyor.

Fabrikadaki Türkçe yasağını BMW yöneticilerine şikayet eden kişi olduğu söylenen iş yeri temsilcisi Murat Yılmaz, basına yansıyan olayın büyümesinin ardından BMW’nin kendisini işten çıkarmak istediğini belirtti. Yılmaz’ın açıklamaları şu şekilde:

"Şikayet ettiğim için beni işten çıkarmak istiyorlar" 

İş yerinde 20 Türkiye kökenli arkadaş ustabaşının kendilerine Türkçe yasağı getirdiği şikayetinde bulundu. Ben inanamadım. Ancak olayın doğru olduğunu görünce insan kaynaklarına bir mail yazıp gönderdim. Mailde, ileride fabrikada çalışan başka milletten işçilere de ana dil yasağı getirilebileceği tehlikesine dikkati çekip, Türkçe yasağının kaldırılmasını istedim. Ancak bir gelişme olmadı.

Olayın kamuoyuna yansıması üzerine de iş yeri temsilciliği işten çıkış vermek için beni ifadeye çağırdı. Çıkışımı işçi temsilciliğinin oy çoğunluğuyla onayladığını öğrendim. Ben ifade vermeye gitmedim. Doğrudan avukatıma başvurdum. Türkçe konuşma yasağı getiren ustabaşı işinde kalırken, şikayet ettiğim için beni işten çıkarmak istiyorlar.

Münih Başkonsolosu Mehmet Günay’ın, Türkçe yasağıyla ilgili şikayetin kendilerine de intikal etmesi üzerine BMW’den yazılı bilgi talebinde bulunduğu belirtildi. İşten çıkarma iddialarına ilişkin BMW tarafından henüz bir açıklama gelmedi.


http://www.hurriyet.com.tr/dunya/turkce-yasagi-bmwyi-karistirdi-41156415 Yorum Yaz
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MustafaC53 2 ay
Batı hiçbir zaman medeni olmamıştır. Her zaman ırçı ve canavar tabiatlıdırlar. Şaşırılmaması lazım bu olaya.
3 Yanıt Yanıtla +44
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CWaRRioR 2 ay MustafaC53
Doğu çok medeni tabi. Özellikle orta doğu medeniyetten yıkılıyor.
1 Yanıt Yanıtla +32
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adminia 2 ay
Ortada bir baskı var ve buna karşı gelen kişi haksız yere işinden olma üzere. İçimizdeki aşağılık kompleksi güruh zırvalıyor. Allah sizi ıslah etmekle uğraşmasın.
Ortada bir baskı var ve buna karşı gelen kişi haksız yere işinden olma üzere. İçimizdeki aşağılık kompleksi güruh zırvalıyor. Allah sizi ıslah etmekle uğraşması...
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DH Misafiri 1 ay
Orta doğuyu o hale getiren batı medeniyeti olmasın? İki taraf da birbirinden beter. O yüzden taraf tutmaya gerek yok. ss.rutality de şakşakçılık olsun diye sana katılan bir yorum yazmış. Konu ile alakalı bir şeyler yazsaydınız mesela? Örneğin almanların yaptığı şerefsizliği? Kendimizi bu kadar aşağılık görmeye devam edip birbirimizi yediğimiz müddetçe elin almanı, fransızı avusturyalısı bizi hor görmeye devam eder. Olaylara biraz batılı veya orta doğulu değil de Türkiyeli olarak baksanız daha rahat görürdünüz olayları.
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DH Misafiri 1 ay
Israrla almanların yaptığı iki yüzlülüğü savunma derdinde olanlar var. O fabrikada sadece Türkçe konuşulmuyor. Diğer dilleri sıkıntı yapmayıp Türkçe sıkıntı yapılıyorsa orada art niyet ararım ben. Türk düşmanı olduğunuzu bu kadar belli etmeyin isterseniz?
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DH Misafiri 1 ay
Ooo foruma bak ne kadar Türk düşmanı varsa toplanmış :) Var ya siz şeytanın tarafına bile geçersiniz. Yeter ki düşmanınız aynı olsun.
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hasanmerto 1 ay
Sizinle ayni dili konusmayan anlamayan biri yaninda yapilacak en buyuk ayip onunla ayni dili konusmamaktir.
Bu bir gorgu kuralidir.
Bu isciler Almanlarin yaninda onlari rahatsiz edecek sekilde ( birilerini isaret ederek bakip gulerek vs) Turkce konusuyorlarsa kesinlikle haksizlar.
Amma velakin Turk arkadaslar kendi aralarinda masumhane konusurken usta yakalamis ve elestirmisse bu kotu.
Ayrica ustabasilar sert olur bu heryerdr boyledir, ustabasi disiplin ici yasakladim da der. Goygoy yapiyorlardir ondan demistir.
Bunu Bmw ye maletmek ne derece dogru
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cabriyo 1 ay
belki adam türkçe küfür etti. hemen birini suçlamak doğru değil.
.
metehan, babası teomanı askerlere emir vererek öldürttü. şimdi askerler metehanın emrini her zaman uyguladı bu iyi, ama öte yandan metehan babasını katletti bu kötü. olayları her yönlü düşünmek gerekir.
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redferrari 2 ay
İnsanlık için Bunlar iyi günler, hele insansı robotlar piyasaya girsin hiçbir fabrika din dil ırka kaile almayacak, direk robot cyborg çalışacak, aslında hazırda sadece batarya kaldı,
eyt BMW senin heryanın bombiş olsa ne yazar,, deyip forum kullanıcılarından beğeni bekliyorum
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sml_akyz 2 ay
adamlar sana konuşma dememiş ki herkesin anladığı dili konuş demiş. Bunun neresi yanlış. Ayrımcılık yapılıyorsa bizim Türkler yapıyordur.
Aynı durum bizim ülkemiz de de geçerli aynı işyerinde çalışan Suriyeliler kendi aralarında konuşsalar demediğiniz laf kalmazdı.
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Rachsuchtig 2 ay sml_akyz
Avrupa Insan Hakları Sözleşmesi
Madde 14 – Ayrımcılık yasağı
Bu Sözleşmede düzenlenen haklardan ve özgürlüklerden yararlanma, cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasal ya da başka görüş, ulusal ya da toplumsal köken, bir ulusal azınlığa mensup olma, mülkiyet, doğum ya da diğer statüler gibi herhangi bir temelde ayrımcılık yapılmaksızın, güvence altına alınacaktır.

Bu BMW fabrikasında yapılan bir ayrımcılık bir ötekileştirme. Hani Türkiyede bu sözleşme uygulanmıyor diye Almanya'da uygulanmayacak diye bir şey yok
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adminia 2 ay
Ortada bir baskı var ve buna karşı gelen kişi haksız yere işinden olma üzere. İçimizdeki aşağılık kompleksi güruh zırvalıyor. Allah sizi ıslah etmekle uğraşmasın.
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atarlı.ergen 2 ay
Türkiyede iş yerlerinde ingilizce konuşulunca kimse bir şey demiyor. Türkçe ve Arapçaya ikinci sınıf dil muamelesi yapılıyor.
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neo01470 2 ay
Türkiye ye gelincede almanca konuşuyorlar ??
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