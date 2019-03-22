BMW'nin Türkçe yasağıyla ilgili yeni iddia: Şikayet eden kişiyi işten çıkarıyorlar

Fabrikadaki Türkçe yasağını BMW yöneticilerine şikayet eden kişi olduğu söylenen iş yeri temsilcisi Murat Yılmaz, basına yansıyan olayın büyümesinin ardından BMW’nin kendisini işten çıkarmak istediğini belirtti. Yılmaz’ın açıklamaları şu şekilde:
"Şikayet ettiğim için beni işten çıkarmak istiyorlar"
“İş yerinde 20 Türkiye kökenli arkadaş ustabaşının kendilerine Türkçe yasağı getirdiği şikayetinde bulundu. Ben inanamadım. Ancak olayın doğru olduğunu görünce insan kaynaklarına bir mail yazıp gönderdim. Mailde, ileride fabrikada çalışan başka milletten işçilere de ana dil yasağı getirilebileceği tehlikesine dikkati çekip, Türkçe yasağının kaldırılmasını istedim. Ancak bir gelişme olmadı.”
“Olayın kamuoyuna yansıması üzerine de iş yeri temsilciliği işten çıkış vermek için beni ifadeye çağırdı. Çıkışımı işçi temsilciliğinin oy çoğunluğuyla onayladığını öğrendim. Ben ifade vermeye gitmedim. Doğrudan avukatıma başvurdum. Türkçe konuşma yasağı getiren ustabaşı işinde kalırken, şikayet ettiğim için beni işten çıkarmak istiyorlar.”
Münih Başkonsolosu Mehmet Günay’ın, Türkçe yasağıyla ilgili şikayetin kendilerine de intikal etmesi üzerine BMW’den yazılı bilgi talebinde bulunduğu belirtildi. İşten çıkarma iddialarına ilişkin BMW tarafından henüz bir açıklama gelmedi.
http://www.hurriyet.com.tr/dunya/turkce-yasagi-bmwyi-karistirdi-41156415 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu bir gorgu kuralidir.
Bu isciler Almanlarin yaninda onlari rahatsiz edecek sekilde ( birilerini isaret ederek bakip gulerek vs) Turkce konusuyorlarsa kesinlikle haksizlar.
Amma velakin Turk arkadaslar kendi aralarinda masumhane konusurken usta yakalamis ve elestirmisse bu kotu.
Ayrica ustabasilar sert olur bu heryerdr boyledir, ustabasi disiplin ici yasakladim da der. Goygoy yapiyorlardir ondan demistir.
Bunu Bmw ye maletmek ne derece dogru
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metehan, babası teomanı askerlere emir vererek öldürttü. şimdi askerler metehanın emrini her zaman uyguladı bu iyi, ama öte yandan metehan babasını katletti bu kötü. olayları her yönlü düşünmek gerekir.
eyt BMW senin heryanın bombiş olsa ne yazar,, deyip forum kullanıcılarından beğeni bekliyorum
Aynı durum bizim ülkemiz de de geçerli aynı işyerinde çalışan Suriyeliler kendi aralarında konuşsalar demediğiniz laf kalmazdı.
Bu BMW fabrikasında yapılan bir ayrımcılık bir ötekileştirme. Hani Türkiyede bu sözleşme uygulanmıyor diye Almanya'da uygulanmayacak diye bir şey yok
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