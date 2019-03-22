BMW'nin Türkçe yasağıyla ilgili yeni iddia: Şikayet eden kişiyi işten çıkarıyorlar

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Geçtiğimiz günlerde Almanya’daki fabrikalarından birinde “Türkçe konuşma yasağı” ile gündeme gelen BMW bu iddiaları yalanlamıştı. BMW Sözcüsü Jochen Frey, böyle bir yasağın söz konusu bile olamayacağını kesin bir dille ifade etmişti. Fakat gelen haberler olayın burada kapanmadığını gösteriyor.

Fabrikadaki Türkçe yasağını BMW yöneticilerine şikayet eden kişi olduğu söylenen iş yeri temsilcisi Murat Yılmaz, basına yansıyan olayın büyümesinin ardından BMW’nin kendisini işten çıkarmak istediğini belirtti. Yılmaz’ın açıklamaları şu şekilde:

"Şikayet ettiğim için beni işten çıkarmak istiyorlar"

“İş yerinde 20 Türkiye kökenli arkadaş ustabaşının kendilerine Türkçe yasağı getirdiği şikayetinde bulundu. Ben inanamadım. Ancak olayın doğru olduğunu görünce insan kaynaklarına bir mail yazıp gönderdim. Mailde, ileride fabrikada çalışan başka milletten işçilere de ana dil yasağı getirilebileceği tehlikesine dikkati çekip, Türkçe yasağının kaldırılmasını istedim. Ancak bir gelişme olmadı.”

“Olayın kamuoyuna yansıması üzerine de iş yeri temsilciliği işten çıkış vermek için beni ifadeye çağırdı. Çıkışımı işçi temsilciliğinin oy çoğunluğuyla onayladığını öğrendim. Ben ifade vermeye gitmedim. Doğrudan avukatıma başvurdum. Türkçe konuşma yasağı getiren ustabaşı işinde kalırken, şikayet ettiğim için beni işten çıkarmak istiyorlar.”

Münih Başkonsolosu Mehmet Günay’ın, Türkçe yasağıyla ilgili şikayetin kendilerine de intikal etmesi üzerine BMW’den yazılı bilgi talebinde bulunduğu belirtildi. İşten çıkarma iddialarına ilişkin BMW tarafından henüz bir açıklama gelmedi.

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/turkce-yasagi-bmwyi-karistirdi-41156415