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BMW otonom motorsiklet geliştirdi!

BMW güvenlik çalışmalarını ilerletmek için sürücüsüz bir motosiklet geliştirdi. Kendi başına çalışabilen, hızlanabilen ve fren yapabilen BMW R1200GS'nin otonom versiyonu ile ilgili video, haberimizde.
8 ay
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Otomobil Teknolojileri
Mehmet Erencan Balcı
Yazar
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BMW Motorrad, iki yıldan fazla bir süredir geliştirdiği bir motosiklet olan R1200GS'nin sürücüsüz bir versiyonunu tanıttı. 
Motorrad güvenlik mühendisi Stefan Hans, "Prototip, aracın dinamikleri hakkındaki bilgimizi genişletmemize yardımcı oluyor ve böylece sürücünün davranışını sınıflandırıp gelecekteki bir durumun tehlikeli olup olmayacağını belirleyebiliyoruz." diyor. "Eğer tehlikeliyse, doğrudan bilgi verebilir, uyarır veya müdahale edebiliriz." açıklamasını yaptı.

BMW güvenlik sistemlerini geliştirmek için üretti 

Videoda motosikletin, kendi kendine harekete başlayabildiği, hızlanabildiği, dönüş yapabildiği ve kendi başına durabildiğini görebilirsiniz ama BMW R1200GS'i yakın gelecekte yollarda görmek pek mümkün görünmüyor. BMW, tüketiciler için değil, yeni güvenlik özelliklerini nasıl uygulayabileceği konusunda bilgi sahibi olmak amaçlı ürettiklerini belirtti. 
Otomobiller çok sayıda sürüş yardım özelliği kazanmış olsa da, motosikletler için neredeyse hiç otonom teknolojisi geliştirilmedi. Bu yüzden BMW Motorrad'ın kendi kendine sürüş motosikletiyle nasıl bir güvenlik özelliği geliştirdiğini görmek bizi bir hayli heyecanlandırıyor. 

https://www.autoblog.com/2018/09/11/bmw-self-riding-autonomous-motorcycle-video/ Yorum Yaz
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Source 8 ay
Honda'da buna benzer birşey yapmıştı


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V4LKyR 8 ay
Gerçekten etkileyici...
BMW.
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BekirHan 8 ay
Üzerinde Lit C1 tarzı jiroskobik bir stabilizöt mü var yoksa sadece sensörler yardımı ile gidondan geri besleme mi yapıyor acaba, bir araştıralım
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