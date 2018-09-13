BMW otonom motorsiklet geliştirdi!

BMW Motorrad, iki yıldan fazla bir süredir geliştirdiği bir motosiklet olan R1200GS'nin sürücüsüz bir versiyonunu tanıttı.

Motorrad güvenlik mühendisi Stefan Hans, "Prototip, aracın dinamikleri hakkındaki bilgimizi genişletmemize yardımcı oluyor ve böylece sürücünün davranışını sınıflandırıp gelecekteki bir durumun tehlikeli olup olmayacağını belirleyebiliyoruz." diyor. "Eğer tehlikeliyse, doğrudan bilgi verebilir, uyarır veya müdahale edebiliriz." açıklamasını yaptı.

BMW güvenlik sistemlerini geliştirmek için üretti

Videoda motosikletin, kendi kendine harekete başlayabildiği, hızlanabildiği, dönüş yapabildiği ve kendi başına durabildiğini görebilirsiniz ama BMW R1200GS'i yakın gelecekte yollarda görmek pek mümkün görünmüyor. BMW, tüketiciler için değil, yeni güvenlik özelliklerini nasıl uygulayabileceği konusunda bilgi sahibi olmak amaçlı ürettiklerini belirtti.

Otomobiller çok sayıda sürüş yardım özelliği kazanmış olsa da, motosikletler için neredeyse hiç otonom teknolojisi geliştirilmedi. Bu yüzden BMW Motorrad'ın kendi kendine sürüş motosikletiyle nasıl bir güvenlik özelliği geliştirdiğini görmek bizi bir hayli heyecanlandırıyor.

https://www.autoblog.com/2018/09/11/bmw-self-riding-autonomous-motorcycle-video/