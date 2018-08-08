BMW yangın riski taşıyan 324 bin aracını daha geri çağırıyor

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Geçtiğimiz yıl Güney Kore’deki dizel motorlu BMW’lerin egzoz gazının devirdaimini sağlayan modülde bir arıza meydana gelmiş, bu sorun nedeniyle 27 aracın motorunun yandığı belirtilmişti. Bunun üzerine Ulaştırma Bakanlığı soruşturma açmış ve 106,000 sorunlu aracın geri çağrılması kararı alınmıştı. Güney Kore’deki bu geri çağırmalar Avrupa’ya da sıçradı.

Alman basınında yer alan haberlere göre Güney Kore’de yaşanan arızanın bir benzeri Almanya’daki 96 bin 300 aracı da etkilemiş durumda. Yapılan açıklamaya göre Kore’deki yangın olaylarının burada da yaşanmaması için araçların geri çağrılarak söz konusu modülün değiştirilmesi planlanıyor. Avrupa’daki geri çağırma toplam 324,000 aracı etkiliyor.

BMW Kore Başkanı Hyo-joon, son dönemde yaşanan motor yangınları nedeniyle mağdurlardan ve hükümetten özür dilemişti. Şirketten Avrupa’daki geri çağırmayla ilgili henüz bir açıklama yapılmadığı belirtildi.

https://www.reuters.com/article/us-bmw-recall/bmw-recalls-324000-cars-in-europe-after-korean-engine-fires-faz-idUSKBN1KS1ST