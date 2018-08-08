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BMW yangın riski taşıyan 324 bin aracını daha geri çağırıyor

Güney Kore'de 27 aracın motorunun yanması sonucu hakkında soruşturma açılan BMW, 106 bin aracı geri çağıracağını açıklamıştı. Benzer sorunun Avrupa'da da görülmesi geri çağırmanın kapsamını genişletti
9 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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BMW yangın riski taşıyan 324 bin aracını daha geri çağırıyor
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Geçtiğimiz yıl Güney Kore’deki dizel motorlu BMW’lerin egzoz gazının devirdaimini sağlayan modülde bir arıza meydana gelmiş, bu sorun nedeniyle 27 aracın motorunun yandığı belirtilmişti. Bunun üzerine Ulaştırma Bakanlığı soruşturma açmış ve 106,000 sorunlu aracın geri çağrılması kararı alınmıştı. Güney Kore’deki bu geri çağırmalar Avrupa’ya da sıçradı.

Alman basınında yer alan haberlere göre Güney Kore’de yaşanan arızanın bir benzeri Almanya’daki 96 bin 300 aracı da etkilemiş durumda. Yapılan açıklamaya göre Kore’deki yangın olaylarının burada da yaşanmaması için araçların geri çağrılarak söz konusu modülün değiştirilmesi planlanıyor. Avrupa’daki geri çağırma toplam 324,000 aracı etkiliyor.

BMW Kore Başkanı Hyo-joon, son dönemde yaşanan motor yangınları nedeniyle mağdurlardan ve hükümetten özür dilemişti. Şirketten Avrupa’daki geri çağırmayla ilgili henüz bir açıklama yapılmadığı belirtildi.


https://www.reuters.com/article/us-bmw-recall/bmw-recalls-324000-cars-in-europe-after-korean-engine-fires-faz-idUSKBN1KS1ST Yorum Yaz
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artenis 9 ay en beğenilen
Biz dünyanın marabası olduğumuz için gerek yok. Zaten YURRRO 6.15 TL...
'' ee ben de harranlıyım '' kıvamındayız malesef...
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müdür727 9 ay
Geri çağrılmış hatalı bmw miz bile yok
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Trader Emre 9 ay
şansa yaşıyoruz valla. geçen az daha bmw alacaktım.
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haberelectro 9 ay
Puhahahhahh M boweeer
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cseyfe 9 ay haberelectro
theguardian.com/...
global
1 million
guten abend
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Mmag 9 ay
işte müşteri memnuniyeti
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bellibol64 9 ay
Arkadaşlar bu konu hangi modelleri kapsıyor acaba? Bende 216d var 2015 model. Merak ettim bizim araç da sıkıntılı mı? Bilgisi olan yazarsa sevinirim.
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haberelectro 9 ay bellibol64
1-2 lerde problem yok.
Modelle mit N47, N57 oder B47 Motor müssen demnächst mit einem Anschreiben ihrer Werkstatt rechnen. BMW nennt 3er, 4er, 5er, 6er, 7er, X3, X4, X5 und X6, wobei Modelle mit Vierzylinder-Dieselmotor aus dem Zeitraum April 2015 bis September 2016 sowie die gleichen Baureihen mit Sechszylinder-Dieselmotor aus dem Produktionszeitraum Juli 2012 bis Juni 2015 potenziell betroffen sind. Bei Fahrzeugen der 1er- und 2er-Reihe sowie dem X1 mit N47 oder B47-Motor sind bisher keine vergleichbaren Probleme bekannt, daher sind sie von der Technischen Aktion nicht betroffen.
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artenis 9 ay en beğenilen
Biz dünyanın marabası olduğumuz için gerek yok. Zaten YURRRO 6.15 TL...
'' ee ben de harranlıyım '' kıvamındayız malesef...
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TSY 9 ay artenis
Dolar 5.55 euro 6.42 sterlin 7.14
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