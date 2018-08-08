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Elon Musk, Tesla hisselerini işleme kapatmak istiyor

Tesla'nın CEO'su Elon Musk halka açık olan şirketi özel bir işletmeye dönüştürmeyi planlıyor. Bu hamlesi için finansman sağladığını belirten Musk, Tesla'nın borsadan çekilmesini istiyor.
9 ay
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Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Elon Musk, Tesla hisselerini işleme kapatmak istiyor
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Dün konuyla ilgili ilk kez Twitter'dan açıklama yapan Elon Musk, Tesla hisselerinin 420 dolar üzerinden satın alınarak özel bir işletmeye dönüştürme fikrini paylaştı. Musk her ne kadar tweet'inde finansmanın sağlandığını belirtse de Musk'ın Twitter'da ciddi olmayan paylaşımlar yapması bu tweet'in bir şaka olarak yorumlanmasına neden oldu. Buna ek olarak tweet'in atıldığı saatte Tesla hisselerinin 343 dolar değerinde olması da Musk'ın ciddi olmadığınının bir iaşreti olarak yorumlandı.


SpaceX gibi yönetilebilir 

Bugün erken saatlerde Musk tarafından kaleme alınan ve şirketin wen sitesinde paylaşıldığı gibi her bir Telsa hissedarına ve çalışanına gönderilen mektup ise Musk'ın hissleri işleme kapatma konusunda ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor. Tesla'nın halka açık bir şirket olarak borsadaki sert dalgalanmalardan etkilendiğini belirten Elon Musk, şirketin borsada işlem görmesi yüzünden uzun vadeli planlara odaklanamamaktan şikayetçi. Özel bir işletme olan ve uzun vadeli planlarını bir bir yerine getiren SpaceX'i örnek gösteren Musk, Tesla'nın da SpaceX gibi yönetilebileceğini belirtiyor.


Tabi Musk'ın borsadaki dalgalanmalar konusunda haklı olduğunu söylemek mümkün. Şirket içinde yaşanan problemler, hedeflerin ıskalanması veya çalışanların açıklamaları şirketin hisse değerini bir anda değiştirebiliyor. Buna ek olarak Musk'ın Tesla ile özdeşleşen bir figür haline gelmesi de Tesla hisselerine zarar veriyor. Hatırlanacağı üzere Elon Musk'ın, Tayland'daki kurtarma operasyonuna katılan bir dalgıçla atışması, konuyla hiçbir ilgisi olmamasına rağmen Tesla hisselerinin değerinin düşmesine ve şirketin 2 milyar dolar kaybetmesine neden olmuştu.


Elon Musk'ın vurguladığı ikinci husus ise hisse ve piyasa değerine odaklanmanın uzun vadede başarı getirmiyor oluşu. Borsadaki işlemlerin Tesla üzerinde muazzam bir baskı oluşturduğunu belirten Musk sırf şirketin hisse değerini korumak için ''kısa vadede olumlu sonuçlar doğurabilecek ancak uzun vadede doğru olmayan'' hamleler yapmak zorunda kaldıklarını dile getirdi. Musk'a göre şirket borsa baskısından kurtulursa uzun vadeli hedeflere odaklanabilir.


Endişeleri gidermeye çalışıyor 

Elon Musk'ın bu önerisinin hayata geçmesi için şirket yönetiminin ve hissedarlarının bu konuda rızasının alınması şart ancak hissedarların özel bir işletmeyle ilgili iki büyük şüphesi var. Bunlardan ilki Elon Musk'ın CEO koltuğunda oturduğu iki şirketi(Tesla ve SpaceX'i) birleştireceği iddiası. Uzun süredir konuşulan bu iddia Tesla'nın özel bir işletme haline gelmesiyle gerçeğe dönüşebilir. İkinci endişe ise Elon Musk'ın özel bir işletmede daha fazla yetkiye ve güce ulaşabilir. Bu da şirketin yapısına ve gelecek planlarına zarar verebilir.


Musk mektubunda bu iki endişeye de açıklık getirmiş durumda. Tesla ve SpaceX'in asla birleştirilmeyeceğini vurgulayan Musk, sadece Tesla'nın yönetiminde SpaceX'in şirket yapısının örnek alınacağını dile getirdi. Kontrolü ele alma konusunda da açıklama getiren Musk halihazırda şirketin yüzde 20'sine sahip olduğunu ve hisselerin işleme kapatılmasının ardından da bu tablonun devam edeceğini ekledi. 


https://www.tesla.com/blog/taking-tesla-private Yorum Yaz
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carloska 9 ay en beğenilen
bu borsa işine oldum olası ısınamadım.. spekülasyon yap değeri düşür hisse al yükselince sat birileride zarar ediyor tabi.. her ne kadar önlem alınsada bana çok sağlıklı gelmiyor
bu borsa işine oldum olası ısınamadım.. spekülasyon yap değeri düşür hisse al yükselince sat birileride zarar ediyor tabi.. her ne kadar önlem alınsada bana çok...
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OverClocK1ng 9 ay
Musk hakikaten de çok zeki adam. Michael Dell in yaptığını yapmayı düşünüyor.
O da Dell hisselerini toplamıştı...
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maxmania 9 ay
kusura bakmasın tayvan' daki olayı reklam olarak kullanırken iyi, elemana iftira atıp hakaret edince neymiş borsada şirket değeri düşmüş. şirketin yüzü olmuş bir kişi, herhangi bir oluşumun lideri bir hareket, iş yapacaksa 5 kez düşünüp 1 kez hamle yapması gerek. öyle düşüncesiz iş yapıp batırınca mazeret aramasın.
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carloska 9 ay en beğenilen
bu borsa işine oldum olası ısınamadım.. spekülasyon yap değeri düşür hisse al yükselince sat birileride zarar ediyor tabi.. her ne kadar önlem alınsada bana çok sağlıklı gelmiyor
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