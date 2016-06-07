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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

BMW yatırımlarını yeni otonom teknolojisi projesine yönlendiriyor

i alt markası altında elektrikli araç teknolojileri geliştiren Alman devi BMW, i bölümünün odak noktasını otonom araç teknolojilerine yöneltmiş durumda. Detaylar haberimizde...
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Otonom sürüş teknolojilerinde rekabet tüm hızıyla devam ederken BMW aldığı kararla "i" alt markasının ana hedefini elektrikli aktarma organlarından sürücüsüz araç geliştirme çalışmalarına yöneltmiş durumda. BMW kurul üyesi Klaus Froehlich'in açıklamalarına göre Alman firmanın hedefi Project i Next kapsamında teknolojinin geliştirilerek hazır hale gelmesi. 2021 yılı hedeflenen proje sonucunda tamamen otonom bir BMW üst seviye aracının piyasada olması planlanıyor.
Otonom sürüş teknolojisinin yanında yeni modelin geliştirilmiş bir elektrikli aktarma sistemine sahip olacağı söyleniyor. Kurulduğu 2011 yılından bu yana prize takılan elektrikli sistemler üzerine çalışmalar yürüten firmanın "i" bölümü bu bağlamda şu ana kadar hibrit i8 spor aracı ve tam elektrikli i3 hatchback modelini piyasaya kazandırmış durumda. Yine de i3'ün satışlarında yaşanan durgunluk, firmanın "i" bölümünün ana odak noktasını otonom teknolojisine kaydırma nedenlerinden birisi olabilir.
Yaşanan bu değişikliklere rağmen "i" bölümünün bir yandan elektrikli sistemler geliştirmeye de devam etmesi beklenirken markanın yıl sonuna doğru menzili arttırılmış bir i3 modeli ve 2018 yılına kadar daha sportif bir i3 versiyonunu piyasaya sunması bekleniyor.

http://www.topspeed.com/cars/car-news/bmw-to-invest-in-new-autonomous-tech-project-ar173459.html Yorum Yaz
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ferhatserif 2 yıl
turboprop motorlu hibrit araçlar daha kullanışlıdır yakıt tasarrufu ve uzun menzil açısından
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haberelectro 3 yıl
Bmw nin onca umitle girdigi, ugruna yeni fabrika kurdugu elektrikli arac isi fiyaskoyla sonuclanmak uzere. Satislar resmen cakildi.
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shaq t 3 yıl
Autoshow'da çok yakından bakma şansım oldu, çok ilginç ve güzel özellikleri var ama menzili bilerek kısa tutuluyor; Niye? İçten yanmalı modellerin satışı darbe almasın diye.
Çok başarılı işlere imza atan DMA'nın DMA Plus aracı bile (ticari olarak şatışta) 400km menzile sahip ve i3'ün 3 katı fazla mesafe gidiyor.
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Erzsa 3 yıl
Çöp. Biraz gerçekçi olsalardı TESLA'ya rakip çıkartırlardı. Almanlar TESLA karşısında son çırpınışları. Futurist olayım derken iyice abartıyorlar.
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