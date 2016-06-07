BMW yatırımlarını yeni otonom teknolojisi projesine yönlendiriyor

Otonom sürüş teknolojilerinde rekabet tüm hızıyla devam ederken BMW aldığı kararla "i" alt markasının ana hedefini elektrikli aktarma organlarından sürücüsüz araç geliştirme çalışmalarına yöneltmiş durumda. BMW kurul üyesi Klaus Froehlich'in açıklamalarına göre Alman firmanın hedefi Project i Next kapsamında teknolojinin geliştirilerek hazır hale gelmesi. 2021 yılı hedeflenen proje sonucunda tamamen otonom bir BMW üst seviye aracının piyasada olması planlanıyor.

Otonom sürüş teknolojisinin yanında yeni modelin geliştirilmiş bir elektrikli aktarma sistemine sahip olacağı söyleniyor. Kurulduğu 2011 yılından bu yana prize takılan elektrikli sistemler üzerine çalışmalar yürüten firmanın "i" bölümü bu bağlamda şu ana kadar hibrit i8 spor aracı ve tam elektrikli i3 hatchback modelini piyasaya kazandırmış durumda. Yine de i3'ün satışlarında yaşanan durgunluk, firmanın "i" bölümünün ana odak noktasını otonom teknolojisine kaydırma nedenlerinden birisi olabilir.

Yaşanan bu değişikliklere rağmen "i" bölümünün bir yandan elektrikli sistemler geliştirmeye de devam etmesi beklenirken markanın yıl sonuna doğru menzili arttırılmış bir i3 modeli ve 2018 yılına kadar daha sportif bir i3 versiyonunu piyasaya sunması bekleniyor.

http://www.topspeed.com/cars/car-news/bmw-to-invest-in-new-autonomous-tech-project-ar173459.html