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BMW'nin otonom elektrikli modeli i NEXT, 2021 yılında geliyor

BMW, i NEXT ismini verdiği ve "yenilik öncüsü (innovation driver)" olarak lanse ettiği otonom elektrikli otomobil modelini 2021 yılında tüketicilerle buluşturmayı planlıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
4,4b
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16
Otomobil Teknolojileri
Buğra Ünal
Haber Editörü
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BMW'nin otonom elektrikli modeli i NEXT, 2021 yılında geliyor
 
BMW, yönetim kurulu başkanı Harald Krüger'in şirketin yıllık toplantısının açılış konuşmasında ifade ettiğine göre, 2021 yılında "innovation driver (yenilik öncüsü)" adı verilen, i NEXT isimli, amiral gemisi modelini piyasaya sürecek. Otomobil hakkında bilinen ayrıntılar kısıtlı olsa da, yeni nesil otomobilin BMW'nin otonom sürüşe, dijital bağlantı seçeneklerine, hafif ağırlıklı tasarıma, "tamamen yeni" bir iç mekana ve "gelecek nesil elektro-ulaşım" teknolojisine sahip en gelişmiş modeli olacağı tahmin ediliyor.
Bu yılın başlarında BMW, i NEXT hakkında bazı bilgileri paylaşmıştı ve görünen o ki otomobil hem markanın yeni amiral gemisi konumuna gelecek hem de BMW'nin ürünün gamındaki diğer modellere de zamanla entegre edilecek olan teknolojilerle donatılacak. Şimdilik, bu otomobilin geleceğin belirsiz bir otomobili olmaktan ziyade, BMW'nin beş yıl içinde bizlere sunmayı hedeflediği bir araç olduğunu biliyoruz.
Otomobilin ileride hangi formda karşımıza çıkacağı konusunda bir bilgi bulunmamakta. Tesla'yı hedef alacak şekilde bir sedan model mi olacak yoksa şu anki i8 gibi daha spor bir model mi olacak, bu konuda bir bilgimiz yok ancak BMW, ürün gamında şu an bulunan i3 ve i8'in birer rastlantı olmadığını açıkça belli etmiş durumda. Marka, şu anda prizli (plug-in) hibrit teknolojisini ürün gamında bulunan modellerine entegre etme üzerine çalışmalar yürütüyor. Ayrıca BMW'nin ileride farklı elektrikli "i" modellerini piyasaya sürmesini beklemek de yanlış olmayacaktır.
i NEXT muhtemelen, bu yılın başlarında tanıtılan ve bir BMW modelinin 100 yıl sonra, 2116'da, neye benzeyeceğini göstermeye çalışan deneysel bir model olan BMW Vision Next 100 konsepti kadar fütürist olmayacaktır. Ancak her ne olursa olsun, elektrikli araç dünyasının her geçen gün daha ilgi çekici hale geldiğini söyleyebiliriz. 

http://www.theverge.com/2016/5/12/11664788/bmw-inext-2021-innovation-driver-autonomous-electric-car Yorum Yaz
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tahir40 3 yıl en beğenilen
BMW 2021'de bunu çıkarana kadar Tesla uçan daire için önsipariş açar...
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Cihat_, 3 yıl
Bizimki bile 2019 da çıkacak yani bmw den öndeyiz :)

Edit: Yarın bakan bmw den daha iyiyiz derse şaşırmayın
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bankai 3 yıl
Elon musk teknolojik olarak 1.5 Sene ilerideyiz söylemişti bence rahat 4-5 sene ilerideler meydan tesla kalmis gözüküyor
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bybrq 3 yıl
Uzun vadede şimdinin Avrupası gelecekte Baltıklar gibi olacak, Dünya'nın yeni merkezi Asya olacak gibi.. Japonca, Çince felan öğrenmek lazım en kısa sürede..
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ulubatlısinan 3 yıl
egzos emisyon skadallarıyla benzinli araç devrini kapamaya çalışıyor abd. avrupa ve japonya nın lider sektörede göz dikti coniler. avrupayı bitirmeye çalışıyorlar, kısa vadade olmaz da uzun vada de gidişat o yönde.
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Patren 3 yıl
bmw ile mercedes cikatinca ortada tesla kalmaz
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Master_Evil 3 yıl
Bütün markalar çıkarsınlar otonom araçlarını hangisi iyi o zaman seçeriz
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tropik17 3 yıl
Keşke haberi de arabanın çıkacağı 2021 de yapsaydınız.
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HAKTAN06 3 yıl
yerli araba çıktığı zaman aracımı satıp direk alırım tasarım falan önemli değil
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Glitz 3 yıl
Bizim yerli araç dediğiniz şey Google'ın olacak, yani üretimini yapacağız Google için.
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Cihat_, 3 yıl
Bizimki bile 2019 da çıkacak yani bmw den öndeyiz :)

Edit: Yarın bakan bmw den daha iyiyiz derse şaşırmayın
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tahir40 3 yıl en beğenilen
BMW 2021'de bunu çıkarana kadar Tesla uçan daire için önsipariş açar...
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Hdplus 3 yıl
Tesla millete nal toplatmış anlaşılan
1 Yanıt Yanıtla +2
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mevsimsiz_kar45 3 yıl Hdplus
Hdplus

Tesla millete nal toplatmış anlaşılan

önemli olan başkaları değil yerli olarak biz bu konularda nerdeyiz ? bu gidişle zaten başkalarının yaptığını alacaksın. binlerce doları vereceksin.

ben her zaman başkalarının değil kendimizin ne yaptığına bakarım umarım sizlerde aynı düşüncelere sahip olursunuz.
1 Yanıt Yanıtla +1
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Duellist 3 yıl
Otomom araç spor bir model olmaz. Tahminimce min ağırlık, min boyut, maks iç hacim için kutu gibi birşey olacak ki olması gereken de o. Spor araba isteyen alsın kendi kullansın. 4 kişilik(5 değil), tamamen elektrikli, kendi kendine istediğiniz yere giden, önünde bmw böbrekleri olan bir kutu bekliyorum ben.
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bankai 3 yıl
Elon musk teknolojik olarak 1.5 Sene ilerideyiz söylemişti bence rahat 4-5 sene ilerideler meydan tesla kalmis gözüküyor
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