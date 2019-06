BMW'nin otonom elektrikli modeli i NEXT, 2021 yılında geliyor

BMW, yönetim kurulu başkanı Harald Krüger'in şirketin yıllık toplantısının açılış konuşmasında ifade ettiğine göre, 2021 yılında "innovation driver (yenilik öncüsü)" adı verilen, i NEXT isimli, amiral gemisi modelini piyasaya sürecek. Otomobil hakkında bilinen ayrıntılar kısıtlı olsa da, yeni nesil otomobilin BMW'nin otonom sürüşe, dijital bağlantı seçeneklerine, hafif ağırlıklı tasarıma, "tamamen yeni" bir iç mekana ve "gelecek nesil elektro-ulaşım" teknolojisine sahip en gelişmiş modeli olacağı tahmin ediliyor.

Bu yılın başlarında BMW, i NEXT hakkında bazı bilgileri paylaşmıştı ve görünen o ki otomobil hem markanın yeni amiral gemisi konumuna gelecek hem de BMW'nin ürünün gamındaki diğer modellere de zamanla entegre edilecek olan teknolojilerle donatılacak. Şimdilik, bu otomobilin geleceğin belirsiz bir otomobili olmaktan ziyade, BMW'nin beş yıl içinde bizlere sunmayı hedeflediği bir araç olduğunu biliyoruz.

Otomobilin ileride hangi formda karşımıza çıkacağı konusunda bir bilgi bulunmamakta. Tesla'yı hedef alacak şekilde bir sedan model mi olacak yoksa şu anki i8 gibi daha spor bir model mi olacak, bu konuda bir bilgimiz yok ancak BMW, ürün gamında şu an bulunan i3 ve i8'in birer rastlantı olmadığını açıkça belli etmiş durumda. Marka, şu anda prizli (plug-in) hibrit teknolojisini ürün gamında bulunan modellerine entegre etme üzerine çalışmalar yürütüyor. Ayrıca BMW'nin ileride farklı elektrikli "i" modellerini piyasaya sürmesini beklemek de yanlış olmayacaktır.

i NEXT muhtemelen, bu yılın başlarında tanıtılan ve bir BMW modelinin 100 yıl sonra, 2116'da, neye benzeyeceğini göstermeye çalışan deneysel bir model olan BMW Vision Next 100 konsepti kadar fütürist olmayacaktır. Ancak her ne olursa olsun, elektrikli araç dünyasının her geçen gün daha ilgi çekici hale geldiğini söyleyebiliriz.

