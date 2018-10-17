BMW yeni amiral gemisi SUV'sini tanıttı: 2019 BMW X7 ile tanışın

BMW önümüzdeki Mart ayında yollarda görmeye başlayacağımız yeni amiral gemisi SUV'si 2019 BMW X7'yi resmen tanıttı. Standart olarak üç sıra koltuk ile gelen araç altı veya sekiz silindirli motor seçenekleri ile sunulacak.

Tasarım ve iç mekan

2019 BMW X7 5.163 mm uzunluk, 1.998 mm genişlik ve 1.805 mm yüksekliğe sahip. Aracın ön tarafı ince LED farlarla çevrelenmiş büyük böbrek ızgarasının hakimiyetinde. Stop lambalarının ise yeni X5'e benzediğini söyleyebiliriz.

Yedi yolcu kapasiteli araçtaki standart üç panelli panoramik cam tavan iç mekanın doğal ışıkla dolmasını sağlıyor. İkinci sıra koltuk üç kişilik yer sunarken üçüncü sıradaki koltukta ise sadece iki yolcu seyahat edebiliyor. 2019 BMW X7'nin bagaj kapasitesi 326 litre. Bu kapasite koltuklar katlanarak maksimum 2.120 litreye çıkartılabilecek.

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BMW Live Cockpit Professional sistemi standart olarak sunulan araçta her biri 12.3 inç diyagonal ekrana sahip dijital gösterge paneli ve merkezi ekran yer alıyor. Bu markanın yeni “akıllı kişisel asistanı" ilerleyen zamanlarda işletim sistemine dahil edilecek.

Standart özellikler ve opsiyonlar

X7'nin standart özellikleri arasında Vernasca deri kaplama, dört bölgeli otomatik klima kontrolü, üç parçalı panoramik cam tavan ve ortam aydınlatması yer alıyor. Ayrıca dört tekerlekten çekiş sistemi ve havalı süspansiyon da standart donanıma dahil edilmiş. Opsiyonlar listesinde ise beş bölgeli otomatik klima kontrolü, Bowers & Wilkins Diamond surround ses sistemi ve arka koltuk eğlence sistemi var.

Motor seçenekleri ve fiyat

BMW'nin yeni SUV'si iki benzinli motor seçeneği ile sunulacak. X7 xDrive40i modelinde 340 beygir güç ve 447 Nm tork üretebilen 3.0 litrelik altı silindirli motor yer alacak. X7 xDrive50i ise 462 beygir güç ve 650 Nm tork değerine sahip 4.4 litrelik çift turbolu V8 motorla gelecek. X7 xDrive40i, 5.8 saniyede 0'dan 100 km/s hıza ulaşırken, X7 xDrive50i aynı hıza sadece 5.2 saniyede çıkabilecek.

Avrupa pazarında iki dizel motor seçeneği sunulacak. X7 xDrive30d modelinde 265 beygir güç ve 620 Nm tork üretebilen 3.0 litrelik altı silindirli bir ünite yer alırken, X7 xDrive50d versiyonu bu rakamları 400 beygir güç ve 760 Nm tork'a çıkarabilecek. Tüm motorlar sekiz ileri otomatik şanzımanla sunulacak.

2019 BMW X7'nin satışlarına önümüzdeki yılın Mart ayı itibariyle başlanacağı açıklandı. BMW X7 xDrive40i 74.895 dolar başlangıç fiyatı ile piyasaya sürülürken, X7 xDrive50i modeli 93.595 dolardan başlayan fiyatlarla alıcısını bekleyecek.