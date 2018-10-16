BMW M8 Competition önümüzdeki yıl gelebilir

BMW henüz M8'in bile örtüsünü kaldırmamışken yayınlanan yeni bir rapor 2019'da M8 Competition versiyonunun geleceğini iddia ediyor. Alman otomobil devi geçtiğimiz hafta, yakında çıkaracağı bazı modeller hakkında bilgiler verdiği özel bir VIP etkinliği düzenledi. Basına kapalı gerçekleştirilen etkinlikte dışarıya herhangi bir bilgi sızdırılmasın diye akıllı telefon kullanmak da yasaktı.

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Görüntü alınmasına kesinlikle izin verilmeyen etkinliğin katılımcılarından biri sayesinde bazı detaylar açığa çıktı. Bu kişi BMW'nin toplantıda M8 Competition modelinin geleceğini onayladığını söyledi. Competition versiyonu normal M8'den farklı olarak karbon fiber gövde paketi ve seramik frenler gibi bir dizi yükseltmeye sahip olacak.

4.4 litrelik çift turbolu V8 motorla gelecek

Kaputunun altında ise M8 ile aynı 4.4 litrelik çift turbolu V8 motorun bulunacağı söyleniyor. Ancak normalde 600 beygir güç üretebilen bu ünitenin yapılacak iyileştirmelerle 620 beygire çıkabileceği belirtildi. Şu an için BMW M8'in 2019 yılı içerisinde tanıtılacağını biliyoruz ki hemen ardından M8 Competition sahneye çıkacak gibi görünüyor.

https://www.bmwblog.com/2018/10/14/bmw-m8-competition-planned-in-2019/