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BMW M8 Competition önümüzdeki yıl gelebilir

BMW tarafından düzenlenen özel etkinlikte VIP müşterilere yakında piyasaya sürülecek modeller hakkında bilgiler verildi. Görünüşe bakılırsa şirket2019'da M8'den daha güçlü bir versiyon da çıkaracak.
7 ay
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28
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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BMW henüz M8'in bile örtüsünü kaldırmamışken yayınlanan yeni bir rapor 2019'da M8 Competition versiyonunun geleceğini iddia ediyor. Alman otomobil devi geçtiğimiz hafta, yakında çıkaracağı bazı modeller hakkında bilgiler verdiği özel bir VIP etkinliği düzenledi. Basına kapalı gerçekleştirilen etkinlikte dışarıya herhangi bir bilgi sızdırılmasın diye akıllı telefon kullanmak da yasaktı.
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Görüntü alınmasına kesinlikle izin verilmeyen etkinliğin katılımcılarından biri sayesinde bazı detaylar açığa çıktı. Bu kişi BMW'nin toplantıda M8 Competition modelinin geleceğini onayladığını söyledi. Competition versiyonu normal M8'den farklı olarak karbon fiber gövde paketi ve seramik frenler gibi bir dizi yükseltmeye sahip olacak.

4.4 litrelik çift turbolu V8 motorla gelecek

Kaputunun altında ise M8 ile aynı 4.4 litrelik çift turbolu V8 motorun bulunacağı söyleniyor. Ancak normalde 600 beygir güç üretebilen bu ünitenin yapılacak iyileştirmelerle 620 beygire çıkabileceği belirtildi. Şu an için BMW M8'in 2019 yılı içerisinde tanıtılacağını biliyoruz ki hemen ardından M8 Competition sahneye çıkacak gibi görünüyor.

https://www.bmwblog.com/2018/10/14/bmw-m8-competition-planned-in-2019/ Yorum Yaz
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TheCaliph_ 7 ay en beğenilen
Araba çok güzel ama katılıyorum hayali bile çok uzak bize belki 2060 yılında 2.el alırız bir tane.
O değil de esas şaşırdığım bir BMW konusu ve 43 dakika geçmiş ama haberelectro yorum yapmamış. Hayati tehlikesi olabilir tanıyan bilen yakınlarını arasın
Araba çok güzel ama katılıyorum hayali bile çok uzak bize belki 2060 yılında 2.el alırız bir tane.O değil de esas şaşırdığım bir BMW konusu ve 43 dakika ge...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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12 Angry Men 7 ay
Harika bir şey. Hayal bile etmiyorum o derece bana uzak. :D
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Led Zeppelin 7 ay TheCaliph_
Okuldan gelememiştir daha

Arabaya gelirsek ne zaman görsem o 8 ağırlığını hissedemiyorum nedense. 6 serisi pahalı idi rakiplerine göre bu da 6 nın pahalısı olmuş gibi.
Okuldan gelememiştir dahaArabaya gelirsek ne zaman görsem o 8 ağırlığını hissedemiyorum nedense. 6 serisi pahalı idi rakiplerine göre bu da 6 nın ...
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FIRAT_G_ 7 ay
Napak?
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zeytinkoy 7 ay
Araba ateş ediyor resmen.
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Manchester United 7 ay
Gerçekten çok güzel.
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Paetzold 7 ay
Anca uzaktan bakiyoruz böyle
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Anthony Hopkins 7 ay
Amg GT73 geliyor diye biliyorum 800 beygirle.Niye 600'lerde beygir anlamadım.M5 kadar gidecek yani.
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haberelectro 7 ay Anthony Hopkins
Evet GT73 gelecek 750-800 hp arası güçle.
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haberelectro 7 ay
2 tonluk lüks coupede neyin competitionu. Oldu olacak CSL si de çıksın.
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V4LKyR 7 ay
Şu boklu motordan bıktım artık, yeni bir B serisi motor falan yapsalar artık V8 olarak.
Veya keşke V10 efsanesini geri getirselerdi bu M8 Competition için... :(
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dr20mouse 7 ay



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MHEC 7 ay
ön tarafta mustangimsi bir hava var. ama harika bir araç tabi
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xxlor 7 ay
Birde bunun yeşil rengi var o daha agresif daha sportif duruyor.
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6 etiket daha 2019 bmw m8 bmw m8 competition Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Onur Seven
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